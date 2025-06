El sorpresivo destino que aparece en el horizonte de Eduardo Vargas tras su fracaso en Uruguay

Eduardo Vargas no sabe donde continuará su carrera. Este martes, se confirmó que el delantero no continuará en Nacional. “Se trató de una apuesta que nos ilusionó, pero no salió bien. El jugador tiene mucha autocrítica. Se llegó a un acuerdo, él ya lo entendió, se le pagará la cláusula y saldrá en este mercado. Se le pagan dos meses de salario”, dio a conocer Javier Gomense, directivo del cuadro charrúa.

Turboman se va con apenas dos goles en 16 partidos y un cerro de críticas en su espalda. Tanto de la fanaticada como de la prensa local. “Esto nos descomprime la interna y también con el hincha, que estaba impaciente con este tema”, dijo el dirigente.

Como es habitual cuando queda libre, el nombre del segundo goleador histórico de la Roja se instala en el entorno de Universidad de Chile. Marcelo Díaz, actual capitán del equipo, no ha ocultado su deseo de reencontrarse con su excompañero.

Vargas tuvo un paso para el olvido en Nacional de Montevideo.

Sin embargo, para la dirigencia de Azul Azul, el panorama es distinto. En la concesionaria no ven con buenos ojos su regreso, debido a su elevado salario y el complejo momento deportivo que atraviesa. Tampoco le perdonan el portazo que les dio en el verano.

En ese contexto, el Brasileirao nuevamente aparece en el horizonte de Turboman. De acuerdo a lo informado por el medio RTI Esporte, el nombre del formado en Cobreloa llegó al Vitoria y fue aprobado por su actual entrenador Thiago Carpini.

En el pasado, Vargas ya ha tenido dos estadías en Brasil. El primero en 2013, cuando defendió a Gremio, donde hizo nueve goles en 37 partidos. El segundo, en tanto, fue mucho más extenso. Entre 2020 y 2024 estuvo en Atlético Mineiro. Entre buenos y malos momentos, llegó a marcar 33 goles tras vestir la casaca del Galo en 167 ocasiones. Fue su último club antes de ir a Uruguay.