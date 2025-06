Con los audios denegados por los árbitros: la estrategia de Colo Colo para salvar de un drástico castigo a Arturo Vidal

Arturo Vidal se va expulsado en el partido frente a Audax Italiano. El Rey termina por colmar la paciencia del juez Fernando Véjar. Un reclamo le cuesta la tarjeta amarilla y la insistencia, la siguiente. La suma de amonestaciones en el fútbol implica la expulsión. Y la consecuencia es evidente: suspensión automática. La duda radica en cuantos encuentros tendrá que ver el volante desde la tribuna. “Por desaprobar un cobro”, dijo, inicialmente, el juez. Su decisión fue aprobada por la Comisión de Árbitros.

En el Cacique la preocupación es automática. Al margen de quedarse con un hombre menos en La Florida, donde los albos sumaron su cuarta derrota en el campeonato local, lo que más urge es el efecto. Más aún, considerando que los próximos partidos del equipo albo son tan atractivos como cruciales. Los albos deben enfrentar a Universidad Católica y Universidad de Chile para ponerse al día en el certamen. El riesgo de que lo hagan sin su principal figura es inminente.

La defensa del Rey: cómo Colo Colo intentará salvar de un drástico castigo a Arturo Vidal

El informe de Véjar es categórico y, por cierto, echa por tierra la argumentación del exvolante del Barcelona, la Juventus y el Inter, por mencionar algunos de los clubes en los que militó. Vidal aseguró que nunca insultó al juez. “La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla por eso creo que es de locos”, declaró.

“Ojalá que los próximos partidos nos toquen mejores árbitros. Lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas y no sabe reaccionar, o a ellos no más les gusta tratar mal a los jugadores, creo que eso está muy mal. Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije ‘hueón, en el primero te demoraste un segundo cuando nos anulaste el gol que hicimos, ¿y en este lo haces tán rápido?’. Ahí no le gustó mucho, después le dije: ‘hueón, revísalo, revísalo’ y me sacó las dos amarillas’”, detalló.

Arturo Vidal, en la incidencia que costó la expulsión (Foto: Photosport)

El problema para Vidal es que Véjar consignó otra cosa en su informe. “Debo hacer presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, este jugador reacciona de manera agresiva, insultándome en reiteradas oportunidades, gritando a viva voz: ‘Malo cu..., soy muy malo’“, apunta. Y añade: ”Toda esta acción la realizó de manera intimidante, intentando acercarse a mi persona buscando una confrontación“, especifica.

Para el Tribunal de Disciplina, la palabra del juez es, virtualmente, sagrada. O, en términos jurídicos, ley.

Las razones albas

Colo Colo intentará salvar a Vidal, cuando menos, de un castigo demasiado enérgico, con la finalidad de tenerlo disponible para enfrentar a la U, el sábado 12, en el Estadio Nacional.

Los albos prepararan una serie de razones para intentar exculpar al jugador. En principio, se basarán en su irreprochable conducta en el actual certamen, en el que no había sido expulsado. Esa causal podría ser considerada como un atenuante por la Primera Sala de la corte deportiva.

La siguiente razón tiene que ver, efectivamente, con la forma en que fue expulsado Vidal. Ahí cobra importancia que el Rey haya recibido una doble amonestación y no una roja directa. En el Monumental apuestan a que esa forma de sacarlo del campo de juego implica una sanción solo por un encuentro.

Después, la misión se pone un poco más compleja: acreditar, como plantea la versión del jugador, que Vidal no insultó al juez del compromiso y que menos pronunció las palabras que Véjar describe en su informe. Para ese propósito será fundamental la revisión de las imágenes del diálogo.

En la interna, Arturo Vidal insiste en que nunca insultó al árbitro. Se lo ha dicho a los directivos del Cacique, que le han preguntado en reiteradas oportunidades.

Frente a tal escenario, desde la Comisión de Árbitros revela a El Deportivo que Blanco y Negro pidió los audios del intercomunicador del juez Véjar y sus asistentes. Este fue denegado por normativa FIFA, se escudan. “Colo Colo pidió los audios de los intercomunicadores, pero no se puede entregar por instrucción de la FIFA. Esos audios son confidenciales”, dicen desde la comisión de los jueces. Además, revelan que el insulto no aparece dentro del registro porque se produjo al momento en el que el futbolista se retiraba del campo de juego.