El enojo de Lionel Messi tras el error de Falcón que le quitó el liderato al Inter Miami en el Mundial de Clubes.

El Inter Miami empató con el Palmeiras en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Fue un 2-2 que no dejó nada conforme a Lionel Messi, ya que su equipo ganaba por 2-0. La paridad llegó tres minutos del final. Un centro desde la derecha de Paulinho obligó a un mal despeje de Maximiliano Falcón. La pelota quedó servida para Mauricio, quien anotó.

Tras el pitazo final, la Pulga se dirigió frustrado a la zona de vestuarios. En los octavos de final, enfrentarán al PSG.

Pese a la rabia exhibida, Javier Mascherano lo ve como algo positivo. “Para nosotros mejor si Messi juega enojado, es de esos jugadores que cuando tiene entre ceja y ceja da un plus. Ya pasó, es otra historia, al estar en Estados Unidos no creo que haya el mismo clima”, señaló el entrenador.

“No ha terminado esto, trataremos de competir de la mejor manera. Queremos demostrar que valemos, que somos un equipo serio y más allá de las dificultades podemos competir”, complementó el DT, en relación al duelo de la segunda fase.

Por su parte, Falcón también habló después del cotejo. “El PSG tiene jugadores de nivel élite, que ante un mínimo error, te pueden ganar el partido y todo se puede ir al carajo. Esa no es la idea nuestra, queremos competir, sabemos que será complicado, pero esto es fútbol, hay que jugar los 90 minutos, seremos once contra once″, señaló el ex Colo Colo.

“Hay que tratar de estar concentrados, que cada uno haga lo que tiene que hacer, no salirse del partido en ningún momento, y si nos superan, va a ser por virtud del rival, pero hay que estar enfocados en lo que se tiene que hacer”, añadió.

Finalmente, Peluca se refirió al hecho de jugar con Messi y Luis Suárez. “Obviamente que ellos son la cabeza del grupo, siempre están tratando de advertirte, de aconsejarte, y tienen una mentalidad competitiva, todo el tiempo”, comentó.