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    Caso Sartor: la PDI llega a la ANFP para solicitar documentos relacionados con Azul Azul

    La policía volvió a Quilín diez días después de solicitar antecedentes. El organismo rector del fútbol chileno entrega registros ligados a la U.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    En busca de antecedentes del Caso Sartor: la PDI llega a la ANFP para retirar documentos. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Policía de Investigaciones realizó una segunda visita a la sede de la ANFP. La PDI llegó a Quilín para retirar documentación relacionada con la investigación del denominado Caso Sartor. Se trató de una diligencia distinta a la realizada en su momento en el CDA, ya que las instalaciones de Universidad de Chile fueron objeto de un allanamiento. Ahora no tuvo ese carácter.

    Hace 10 días, funcionarios de la PDI concurrieron por primera vez a las dependencias de la asociación con el objetivo de solicitar antecedentes. En aquella oportunidad, la entidad que rige el fútbol chileno solicitó un plazo para reunir la información requerida. Cumplido ese período, personal de la Policía de Investigaciones regresó este miércoles para concretar la entrega de los documentos.

    Sartor.

    La diligencia fue encabezada por funcionarios policiales que fueron recibidos por el secretario ejecutivo de la ANFP, Juan Eduardo Vega.

    Según la información recabada por El Deportivo, la documentación proporcionada corresponde principalmente a registros de pagos realizados por la ANFP a la U y a antecedentes relativos a la distribución de los recursos provenientes de los derechos de televisión.

    La información entregada apunta a explicar el flujo de recursos entre la ANFP y la U. Fuentes conocedoras de la diligencia sostienen que la entidad que preside Pablo Milad no contaba con una cantidad mayor de antecedentes vinculados al caso, debido a que su relación con Universidad de Chile se limita esencialmente a materias deportivas. No se registraron incautaciones ni procedimientos extraordinarios al interior de las dependencias de Quilín.

    El movimiento se explica en que durante las últimas semanas, la investigación relacionada con Sartor ha derivado en diversas diligencias, con requerimientos de información dirigidos a distintas instituciones y organismos que han mantenido vínculos administrativos, financieros o contractuales con la sociedad que está bajo análisis.

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