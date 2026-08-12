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    Empresas Copec acuerda aprobar aporte de capital de US$ 450 millones para Arauco, en medio de fuerte inversión en Brasil

    De avanzar el proceso, el monto podrá ser solicitado por Arauco en su totalidad o en partes, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, "ante la ocurrencia de determinados eventos de activación", según señaló la firma. El compromiso va en línea con el plan descrito por compañía, que considera un aporte total de US$ 1.200 millones, de los cuales US$ 750 millones ya habían sido inyectados a mayo de este año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Proyecto Sucuriú, Arauco.

    El directorio de Arauco citó la tarde del martes a una junta extraordinaria de accionistas para aprobar un contrato de compromiso de aporte de capital de US$ 450 millones para la compañía. El encuentro se fijó para el próximo 10 de septiembre.

    Anteriormente, el 25 de junio, el directorio de Empresas Copec había acordado la aprobación de la operación, llamada acuerdo de apoyo de capital (ESA, por sus siglas en inglés), hacia su brazo forestal Arauco.

    La compañía se encuentra desarrollando un megaproyecto en Brasil, Sucuriú, que contempla una inversión de US$ 4.600 millones y que producirá 3,5 millones de toneladas de pulpa por año.

    “Empresas Copec se comprometerá, irrevocable e incondicionalmente, a mantener disponible para Arauco un monto de hasta US$450 millones, que podrá ser solicitado, en una sola suma o en varias, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, ante la ocurrencia de determinados eventos de activación”, comunicó la empresa en un hecho esencial.

    Mientras el ESA se encuentre vigente, Arauco pagará una comisión ascendente de 0,3% anual, la que está calculada bajo el saldo no desembolsado del monto comprometido.

    “La celebración del ESA no implicará un desembolso inmediato para Empresas Copec. Sus eventuales efectos financieros dependerán de la ocurrencia de alguno de los eventos de activación y del monto que Arauco solicite, por lo que no es posible cuantificarlos a esta fecha”, señaló Empresas Copec.

    Además, el directorio definió a EY Consultores Limitada como evaluadores independientes del proceso, para que comuniquen a los accionistas las condiciones de la operación, los plazos y su posible impacto en Arauco.

    El proceso tiene lugar en medio de una fuerte presión financiera de la compañía, por la inversión que está realizando en Brasil. En mayo de este año, el gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro, dijo en el conference call de la firma que habían comprometido una inyección de capital de US$ 1.200 millones desde Empresas Copec a Arauco, y que ya habían inyectado US$ 750 millones. Allí sostuvo que “los US$ 450 millones restantes se van a inyectar US$ 200 millones en junio y US$ 250 millones para final del año”.

    Otro de los caminos financieros que tiene la compañía es vender bosques. “Estamos considerando vender algo de bosque. La idea es vender árboles en pie, principalmente en Chile, donde tenemos muchos activos biológicos. Tenemos cerca de US$ 2.500 millones en activos biológicos. La idea es vender árboles en pie con un contrato que nos ponga esa fibra a disposición por si la necesitamos. Solo que tengo la opción de comprar esa fibra más lejos. Esa es la primera opción”, explicó aquella vez el director financiero de Arauco, Gianfranco Truffello.

    El último avance reportado por la compañía respecto de Sucuriú lo notificó el propio tesorero corporativo de Arauco, Marcelo Bennett, en el mismo espacio corporativo.

    “La actualización del proyecto Sucuriú es que en marzo era un 58%, pero podemos actualizar esa cifra con un progreso global del 62% en abril, lo que significa un 7% por delante de nuestro calendario. Alcanzamos un hito de 200 mil hectáreas de bosque ya plantado, y contamos con una plantilla de más de 12 mil personas trabajando en el lugar”, apuntó.

    Más sobre:AraucoEmpresas CopecMegaproyecto forestalBrasil

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