Reino Unido recuerda 10 años del Brexit en medio de renuncia del primer ministro

Tal y como se especulaba, Keir Starmer anunció su dimisión como líder laborista y, por consiguiente, primer ministro, allanando el camino para que el recién elegido parlamentario, Andy Burnham, se convierta en el séptimo primer ministro británico en una década.

El mandatario se dirigió al país desde las afueras del número 10 de Downing Street y anunció el fin de sus seis años como líder laborista y sus dos años como primer ministro.

En dos horas, se hizo casi seguro que Burnham sucedería a Starmer, después de que su principal rival, Wes Streeting, anunciara que no competiría por el liderazgo del Partido Laborista.

Streeting, exsecretario de Salud, dijo que había hablado largo y tendido con el alcalde saliente del Gran Manchester, lo que alimentó las especulaciones de que podría llegar a un acuerdo para un puesto importante en un gabinete de Burnham.

Starmer instó al resto del partido a que aceptara lo que sería la llega al poder de Burnham el próximo mes. Se ha especulado con la posibilidad de que a Streeting, perteneciente al ala derecha del partido, se le ofrezca un cargo de alto nivel, incluso el de ministro de Hacienda. Ed Miliband, secretario de Energía, es considerado otro de los candidatos para ese puesto.

Con la voz quebrada por momentos, Starmer dijo que aceptaba el veredicto de los diputados laboristas de que no era la persona idónea para liderar el partido en las próximas elecciones. “Acepto esa respuesta con toda la dignidad del mundo”, afirmó.

El primer ministro anunció un calendario para la transferencia de poder que podría permitir a Burnham entrar en Downing Street tan pronto como el 17 de julio si ningún otro diputado laborista le disputa el cargo.

Imagen de archivo. Foto: X @Keir_Starmer

Burnham emitió un comunicado el día X elogiando a Starmer por su “enorme servicio a nuestro país” y expresando su deseo de una transferencia de poder “ordenada y responsable”.

“La gente quiere ver avances en el crecimiento económico, el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación”, dijo.

Starmer fue ovacionado por su personal de Downing Street mientras pronunciaba su discurso de despedida, con la voz quebrándose al decir que quería ser “el mejor padre para mis hermosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría”.

Afirmó haber rescatado al Partido Laborista tras su desastrosa derrota electoral de 2019, haberlo vuelto elegible y haber implementado una serie de reformas tras su aplastante victoria electoral en julio de 2024.

Starmer enumeró la recuperación económica, las mejoras en los derechos de los trabajadores, la disminución de las listas de espera en los hospitales, los recortes a la inmigración ilegal y la reducción de la pobreza infantil entre los logros de su gobierno.

Sin embargo, su liderazgo se había visto ensombrecido en los últimos dos años después de una serie de cambios de rumbo perjudiciales, incluyendo la reducción de los subsidios para la calefacción en invierno para los pensionistas, que minaron su autoridad política, y se enfrentó a una creciente amenaza por parte de Reform UK, el partido de Nigel Farage.

La posición de Starmer pareció volverse insostenible el mes pasado después de que los desastrosos resultados del partido en las elecciones locales de Escocia, Gales y más de 130 ayuntamientos ingleses sumieran a los diputados laboristas en una profunda desesperación.

Aniversario del Brexit

La renuncia de Starmer dio cuenta de la inestabilidad política que afecta al país, la que se desencadenó luego que Reino Unido eligiera en un referendo salirse de la Unión Europea el 23 de junio de 2016, cuando un 51,9% de los británicos optó por abandonar el bloque, y el 48,1%, por permanecer en él.

Esta trascendental decisión provocó un período de inestabilidad política y agitación económica cuyas consecuencias aún se sienten una década después.

La actual incertidumbre en el liderazgo del gobernante Partido Laborista es, sin duda, la manifestación más reciente de la agitación que el Brexit provocó en el seno de la política británica. Tampoco ha sido beneficiosa para la economía.

Si bien es cierto que algunas de las peores predicciones no se materializaron, como una recesión inmediata o un desplome del mercado inmobiliario, los economistas coinciden en general en que la salida de la UE ha afectado negativamente al potencial de crecimiento económico de Reino Unido, con estimaciones que oscilan entre el 2% y el 8% de la producción perdida. Esta amplia variación pone de manifiesto la dificultad de aislar el impacto del Brexit en la economía, dadas las crisis posteriores, como la pandemia y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

JUSTIN TALLIS

“El Brexit supone un lastre constante para la economía”, afirmó a CNN, Michael Saunders, asesor sénior de la consultora Oxford Economics y antiguo funcionario del Banco de Inglaterra. “Sigue reduciendo el nivel del producto interior bruto en comparación con lo que sería de otro modo”, disminuyendo los ingresos públicos y provocando subidas de impuestos y recortes del gasto, explicó a CNN.

“La crisis financiera de 2008, la desindustrialización, el aumento de la inmigración y el descontento generalizado con la política tradicional se han combinado para crear una seria amenaza para el liberalismo, siendo Donald Trump su manifestación más potente. En Reino Unido, esto se ha manifestado en el surgimiento de partidos políticos más pequeños, un fenómeno que se ha acelerado en la década transcurrida desde la salida del Reino Unido de la UE”, escribió el periodista Sam Freedman en un artículo para el Institute for Government.

En lugar de “apaciguar el problema”, la victoria de la campaña del Brexit en 2016 impulsó este cambio en Reino Unido, escribió el periodista. “Los conservadores pudieron sacar provecho brevemente al consolidar a los votantes del Brexit en una nueva coalición electoral, pero esta era mucho menos receptiva a la agenda tradicional del partido”, indicó.

El experto indicó que el Brexit provocó una polarización drástica del electorado en torno a la edad y la formación académica, ya que los votantes más jóvenes que apoyaban la permanencia en la UE se inclinaron hacia partidos de izquierda y centro. Los conservadores se vieron obligados a depender de votantes que tradicionalmente no habían apoyado al partido, que eran más autoritarios y menos receptivos a las políticas económicas favorables a las empresas. El programa electoral de Boris Johnson de 2019, con su inusual enfoque en el Servicio Nacional de Salud (NHS) y la redistribución de la riqueza, estaba diseñado para atraer a estos votantes, pero, incluso sin la Covid-19, habría sido difícil de implementar manteniendo el apoyo de sus diputados.

“La fragilidad de esta “reorganización” quedó patente cuando el Partido del Brexit de Nigel Farage experimentó un fuerte repunte en las encuestas al final del turbulento mandato de Theresa May. Johnson logró frenarlos brevemente, pero una vez que él, y luego Liz Truss, se desmoronaron, el nuevo partido de Farage, Reform UK, se posicionó para absorber gran parte del voto a favor del Brexit, dado que nunca habían sentido especial simpatía por los conservadores”, sostuvo.

El Partido Laborista también experimentó un cambio en su coalición electoral. Un movimiento a largo plazo hacia votantes más liberales, jóvenes y graduados, y un alejamiento de los votantes mayores de bajos ingresos, se aceleró rápidamente (favorecido por la elección de Jeremy Corbyn como líder). “Esto ha provocado una especie de crisis existencial para el partido, con muchos diputados luchando por adaptarse psicológicamente a liderar un partido más urbano y de clase media”, indicó.

“Todos estos cambios se habrían producido en cierta medida independientemente del Brexit, como hemos visto en toda Europa, pero su rapidez desestabilizó a los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, los intentos por cumplir con el referéndum dificultaron mucho la gobernabilidad, tanto por el daño económico como por el costo de oportunidad del tiempo invertido en encontrar una solución”, advirtió.

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La consecuencia es el sistema multipartidista actual, sostuvo, donde tanto los conservadores como los laboristas se enfrentan a una fuerte competencia dentro de sus bloques electorales tras el Brexit. “No sabemos con exactitud cómo se desarrollará la situación en los próximos años, pero un retorno a un sistema bipartidista sencillo en Inglaterra, moderado por los liberaldemócratas, parece muy improbable. En Escocia y Gales, los partidos nacionalistas han logrado liderar el bloque proeuropeo, lo que complica aún más el panorama”, escribió.

“Un aspecto destacable de la polarización posterior al Brexit es que no ha disminuido mucho a medida que el tema en sí se ha desvanecido y otras prioridades han cobrado protagonismo. Casi una cuarta parte de los votantes del Brexit ahora optarían por reincorporarse a la UE, pero muchos de ellos seguirían votando por la reforma. En las recientes elecciones locales, el partido de Farage obtuvo una media de alrededor del 40% de los votos en los distritos donde más del 60% votó a favor del Brexit, pero solo alrededor del 10% en las zonas donde lo hizo menos del 40%”, indicó .

“Esto se debe en parte a que la inmigración ha reemplazado al Brexit como tema central en torno al cual se polarizan las mismas coaliciones. Quienes la consideran la máxima prioridad tienen muchas probabilidades de haber votado a favor de la salida de la UE, además de ser mayores, blancos, mayoritariamente hombres y con menor nivel educativo. Si bien el movimiento reformista surgió tras el referéndum sobre la UE, ahora se le asocia mucho más con promesas de deportar inmigrantes mediante políticas altamente autoritarias que con Europa. Farage y sus partidarios en la prensa aún defienden el Brexit, pero no le dan mayor importancia”, concluyó.