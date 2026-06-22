Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @jordan.fa

Jordania se mide con Argelia durante este lunes, en el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La selección de medio oriente viene de caer por 1-3 ante Austria, mientras que el cuadro africano también debutó con una derrota tras el resultado 0-3 contra Argentina.

Cuándo juega Jordania vs. Argelia

El partido de Jordania contra Argelia es este lunes 22 de junio, a las 23:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Bahía de San Francisco de California, Estados Unidos.

Dónde ver a Jordania vs. Argelia

El partido de Jordania contra Argelia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.