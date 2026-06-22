Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming
Las selecciones del Grupo J juegan por la segunda fecha del Mundial 2026 este lunes.
Jordania se mide con Argelia durante este lunes, en el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
La selección de medio oriente viene de caer por 1-3 ante Austria, mientras que el cuadro africano también debutó con una derrota tras el resultado 0-3 contra Argentina.
Cuándo juega Jordania vs. Argelia
El partido de Jordania contra Argelia es este lunes 22 de junio, a las 23:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Bahía de San Francisco de California, Estados Unidos.
Dónde ver a Jordania vs. Argelia
El partido de Jordania contra Argelia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.
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