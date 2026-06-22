Candelabro se repone y presenta a sus nuevos integrantes

Tras lamentar la partida de dos de sus músicos, la banda Candelabro presentó a sus nuevos integrantes, el guitarrista David Romero y la oboísta Isidora Aldonza Uribe.

Los músicos debutaron en el escenario junto a la banda, el pasado sábado 20 de junio en el Centro Cultural de Puente Alto. Una presentación en el cierre del ciclo La Forma del Ruido.

En la ocasión, Matías Ávila se refirió a la salida de Luis Ayala y María Lobos. “Independiente de lo que pueda decir cualquier medio amarillista y tendencioso quiera decir, entre nosotros siempre ya está todo conversado, todo aclarado. Siempre le vamos a desear lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor, a Luis y a María”.

En cuanto a los recién integrados, David Romero, es guitarrista y también músico del proyecto Scott y los Pelmazos. Por su lado, la oboísta Isidora Aldonza Uribe, ha hecho carrera desde la FOJI.

Candelabro acaba de recibir el Pulsar a Mejor Álbum Rock y Álbum del Año por Deseo, Carne y Voluntad, consolidándose como la banda del momento en el rock chileno.