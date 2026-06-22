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    Política

    Presidente Kast felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en elecciones de Colombia

    El Mandatario expresó que, con este resultado, “las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina”, en alusión al reordenamiento del mapa político.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidente Kast llama a Abelardo de la Espriella.

    El Presidente José Antonio Kast se comunicó este lunes vía telefónica con Abelardo de la Espriella, mandatario electo de Colombia, para felicitarlo tras los resultados del balotaje de este domingo en el país cafetero.

    Pese a que esta jornada aún no terminaba el preconteo en Colombia, De la Espriella se alzaba como ganador con más de 13 millones de votos, equivalentes al 49,7%, mientras que su contendor, Iván Cpepeda, quien no reconocía su derrota, obtenía un 48,7%.

    Con todo, Kast publicó en X que se comunicó con el abogado y empresario para expresarle sus felicitaciones.

    “Acabo de comunicarme con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones”, expresó Kast.

    En esa línea, el jefe de Estado señaló que “espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia”.

    “Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina”, dijo Kast, en alusión al reordenamiento del mapa político en el continente, donde los liderazgos de derecha suman adherentes y encabezan gobiernos en distintos países.

    Más sobre:Presidente José Antonio KastColombiaAbelardo de la Espriella

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