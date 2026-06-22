Resistencia del PC hace fracasar contrapropuesta común de la oposición a megarreforma

Santiago, 18 de mayo de 2026. Se reunen Presidentes y secretarios generales de partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este lunes, la oposición no logró replicar la definición de una contrapropuesta común para entregarle al gobierno del Presidente José Antonio Kast, respecto de la megarreforma económica que hoy se tramita en el Senado.

Así quedó demostrado en la reunión que realizaron los presidentes de partido del sector en la sede del Partido Socialista. Allí, el principal punto de desacuerdo fue la idea de incluir, como en la primera contrapropuesta de hace más de un mes, la rebaja de impuestos a las grandes empresas de un 27% a un 23%, pero con compensaciones, que propone el Ejecutivo.

Se trata del corazón del megaproyecto de La Moneda, sobre el cual la oposición había iniciado una apertura común para conversar. Ahora, dicen personeros que estuvieron en la cita, esa idea seguía contando con la venia de la mayoría de las tiendas presentes, menos el Partido Comunista.

Los partidos apuntan al PC como la piedra de tope, lo que derivó de forma natural en que los presentes dejaran de hablar de una contrapropuesta común 2.0 -como lo han hecho todas estas semanas-, e instalaran la alternativa de que cada bancada de la oposición en el Senado comparta sus propias cartas con La Moneda.

A la cita de este lunes asistieron la senadora y presidenta de ese partido, Paulina Vodanovic; su par del Frente Amplio, Constanza Martínez; el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona; el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto; el parlamentario y jefe de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, y el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa.

Carmona, como voz del PC, fue el encargado de plantear los puntos de su partido sobre la rebaja tributaria a las grandes empresas. En la interna de la reunión coinciden en que el exdiputado planteó que se trataba de una postura que no era compartida por los senadores -Claudia Pascual y Daniel Núñez- de la tienda de la hoz y el martillo, quienes están a cargo de representar a la colectividad en este trámite legislativo.

“Hasta ahora el PPD, PS, FA y DC nos hemos abierto a la posibilidad de que, existiendo compensaciones, pueda haber una baja gradual de impuestos. Pero el gobierno no ha puesto compensaciones sobre la mesa. Desconozco las razones del PC para negarse a esa posibilidad, aún cuando se planteó una fórmula similar en el gobierno anterior del expresidente Boric”, dijo al respecto el diputado Raúl Soto, tras el término de la reunión.

Luego, agregó: “La unidad debe ser bajo la base de la diversidad. Cuando existen diferencias las vamos a transparentar y respetar. En este caso, hubo una mayoría que compartía las compensaciones y un sector político no lo hizo”.

Por su parte, Lautaro Carmona desdramatizó las diferencias y dijo que “hay posiciones que tienen una misma mirada, como invariabilidad tributaria. Luego, habrán propuestas de aquí al miércoles, por lo que habrá que ver cuántas son propias y comunes, y cuántas son parte de la identidad de cada tienda política”.

Donde sí hubo acuerdo fue en que si el proyecto no sufre modificaciones, lo lógico para el sector es rechazar la idea de legislar. En la misma línea, también hubo consenso en que deben intentar empujar la separación de la megarreforma, entre temas tributarios y lo relativo a la reconstrucción por los incendios.

Todo esto quedó zanjado en una declaración conjunta que leyó Paulina Vodanovic.

PS va a La Moneda

Sin el escenario de una contrapropuesta común, ahora cada bancada opositora en el Senado debe llevar sus propias propuestas económicas a La Moneda.

A mediados de la semana pasada ya hubo una reunión entre el comité unido -que agrupa a la DC, PC y FA- con los ministros Claudio Alvarado (Interior-Segegob), Jorge Quiroz (Hacienda) y José García Ruminot (Segpres).

Este lunes, en tanto, la bancada de senadores socialistas llegará hasta La Moneda para hacer lo propio con el biministro Alvarado.