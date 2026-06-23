SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    El Consejo Fiscal Autónomo afirmó que "el país enfrenta un desafío fiscal de naturaleza estructural, cuya solución requerirá de medidas permanentes, monitoreables y creíbles”. De hecho, agregó que "es necesario avanzar con la materialización de medidas correctivas adicionales" en materia fiscal.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El Consejo Fiscal Autónomo se reunió con Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda.

    La situación fiscal del país sigue en una posición de estrés. Y si bien el gobierno actual delineó su ruta fiscal donde estableció que se llegará al 2030 con un balance estructural de -1,5% del PIB y la deuda en 45% del PIB. Esas perspectivas fueron puestas en duda por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

    En el Informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones, el Consejo advirtió que para 2026 las presiones de gasto son superiores a los recortes implementados por el Ejecutivo, y que persisten algunos riesgos en las proyecciones de ingresos.

    De esta forma, el CFA señaló que “los resultados fiscales recientes dan cuenta de un deterioro persistente del Balance Estructural (BE)”, agregando que es necesario avanzar con la materialización de medidas correctivas adicionales, en línea con lo anunciado por el Ejecutivo para dar cumplimiento a la meta de BE para 2026.

    En específico, el Consejo remarcó que la Dipres proyecta para 2026, incorporando medidas correctivas, un déficit estructural de 3,7% del PIB, pero que cambia a 2,8% del PIB al utilizar la nueva propuesta de metodología para el cálculo del BE. Y destacó que el déficit estructural de 2,8% del PIB proyectado por la Dipres para este año “se ubicaría por sobre la meta anunciada por el Ministerio de Hacienda de 2,6% del PIB para 2026, compatible con dicha metodología”.

    Además, el CFA sostuvo que “en las últimas dos décadas se observa un deterioro persistente de la posición estructural de las finanzas públicas, que se origina en compromisos legales de gasto adoptados bajo supuestos sobre recaudación tributaria que terminaron siendo optimistas, lo que refuerza la necesidad de medidas correctivas de carácter permanente”.

    En cuanto a las proyecciones de ingresos fiscales, el CFA indicó que, si bien se corrigen hacia escenarios más conservadores, aún persisten algunos riesgos.

    En ese sentido, valoró la corrección prudencial de la recaudación asociada a la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT). No obstante, señaló que persisten riesgos asociados, al menos, a dos aspectos: a la reversión del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF) -que adelanta recaudación desde ejercicios futuros- y a la menor recaudación de ingresos producto de un menor dinamismo de la actividad económica, considerando los recortes en las proyecciones de crecimiento para 2026 de diversos organismos internacionales y del Banco Central de Chile.

    Asimismo, el Consejo advirtió: “Las presiones de gasto, reconocidas en el propio IFP1T26, resultan superiores a las iniciativas de recorte anunciadas por el Ministerio de Hacienda”.

    De esta forma, el CFA aseguró que el Ejecutivo ha implementado medidas de reducción de gasto relevantes y anunciado otras adicionales, pero que “estas resultan inferiores a las presiones reconocidas en el propio Informe de Finanzas Públicas del Primer trimestre del 2026 asociado a mayores obligaciones legales de carácter ineludible -principalmente asociadas a gasto en personal-, otras presiones de mayor gasto, concentradas principalmente en salud y mayor gasto por intereses”.

    CFA

    Deuda al alza

    En cuanto a la deuda bruta, el CFA advirtió que tanto las proyecciones de la Dipres como las suyas indican que, de no adoptarse medidas adicionales, esta superaría el nivel prudente del 45% del PIB dentro del periodo 2027-2030.

    En detalle, la Dipres proyecta una deuda bruta que mantendría una trayectoria ascendente que sobrepasa el nivel prudente en 2028 (45,4% del PIB) y alcanza 46,5% del PIB en 2030. Y en las proyecciones del CFA, dadas a conocer en este informe, en el escenario base la trayectoria central de la deuda sería creciente, superando el nivel prudente y alcanzando un máximo de 48,0% del PIB en 2033.

    Además, “en dichas proyecciones, al incorporar la variabilidad normal de los supuestos en que estas se basan, la probabilidad de superar el nivel prudente se acercaría a 50% en 2028”, señaló.

    En ese sentido, el CFA alertó que los antecedentes disponibles muestran que el país enfrenta un desafío fiscal de naturaleza estructural, cuya solución requerirá de medidas permanentes, monitoreables y creíbles. Por ello, el Consejo resaltó nuevamente la necesidad de un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso, que asegure la coherencia entre los gastos permanentes y sus fuentes de financiamiento, con el objeto de fortalecer la credibilidad de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

    Además, el CFA presentó una serie de recomendaciones en áreas como: el monitoreo de las proyecciones de ingresos y las presiones de gasto; seguimiento de las acciones correctivas, tanto de ingresos como de gastos, anunciadas por el Ejecutivo; relacionadas a la trayectoria de la deuda bruta y respecto al ancla fiscal de mediano plazo, y 4) la metodología, procedimientos de estimación y transparencia de las proyecciones de deuda bruta.

    “El país enfrenta un desafío fiscal de naturaleza estructural, cuya solución requerirá de medidas permanentes, monitoreables y creíbles”, resalta el CFA.

    Consejo Fiscal Autónomo expone en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados su visión del proyecto de mayor endeudamiento.

    CFA no ve “inconsistencias” en proyecciones de deuda

    El gobierno acusó a la administración anterior de que las proyecciones de deuda para el período 2026-2030 eran “inconsistentes” entre la información proyectada en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre con las del cuatro trimestre del 2025, y por lo mismo anunció un sumario el cual sigue su curso.

    Pese a ello sigue en proceso, el CFA ya se formó una opinión. “El análisis efectuado por el CFA no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25: los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables”, afirma el CFA.

    Asimismo, mencionan que “más que una falta de cuadratura, lo observado en el IFP4T25 corresponde a una proyección que habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, y que en la práctica correspondería a una siguiente administración aplicar. La falta de explicitación de dichos supuestos dificulta la evaluación posterior de las proyecciones, especialmente cuando son de gran magnitud y/o podrían incidir en el cumplimiento del límite de endeudamiento”.

    La visión de los expertos

    Macarena García, economista de LyD afirmó que la alerta que levanta el CFA va en línea con el escenario alternativo negativo que planteó la misma Dipres en su último IFP, el cual se elabora con un empeoramiento de la actividad respecto del escenario base. “Lo que hemos visto de la actividad del primer cuatrimestre de este año aumenta la probabilidad de que se de este escenario”, aseveró.

    Asimismo, la economista añade que se debe recordar que en el mismo IFP se plantea un escenario alternativo, con crecimiento de la inversión, que logra estabilizar la deuda bajo el 45% del PIB. “Para que se de este escenario hay que tomar medidas estructurales, ya que no se dará solo. Esto es justamente lo que debiera impulsar el proyecto de Reconstrucción, junto con una serie de reformas adicionales que debieran venir después. El gobierno ya ha hecho anuncios de futuros recortes, además de los que ya ha hecho, de forma de asegurar la meta”.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP planteó que “el principal mensaje que se deriva es la necesidad de profundizar el proceso de ajuste fiscal no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo”. En ese sentido, añadió que “en la práctica la economía política en Chile debe evaluar los llamados de alerta por parte del CFA respecto a la necesidad de lograr un acuerdo político para profundizar un proceso de ajuste fiscal creíble y sostenible, junto con medidas de política para impulsar el crecimiento económico. De no ser así, los riesgos fiscales y de sostenibilidad del financiamiento de programas sociales aumentaran en el corto plazo”.

    Sobre el análisis que hace el CFA donde descarta que existan inconsistencias en la proyección de la deuda, los economistas tienes distintas visiones.

    Por un lado, García plantea que “todavía no hay información suficiente como para hacerse un juicio adecuado”, mientras que Ortiz dice que el CFA aclara que “no hay inconsistencia en las proyecciones”, sino más bien “una debilidad (metodológica)en cuanto a la forma en cómo se incorporaron un conjunto de supuestos”, que tienen efectos en el financiamiento de los déficits y en la evolución de la deuda.

    Más sobre:CFAConsejo Fiscal Autónomo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos

    Senado se abre a postergar votación de megarreforma para alcanzar acuerdo con la oposición en medio de citas con el gobierno

    Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”

    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $ 3 millones

    Paolo Benanti, el fraile asesor del Papa en inteligencia artificial: “Quienes controlan la IA pueden controlar gran parte de nuestras vidas”

    Flor Weisse, jefa de bancada UDI: “En republicanos falta la madurez política de entender lo que es gobernar”

    Lo más leído

    1.
    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    2.
    Gobierno ingresa proyecto para evitar alza de cuentas de la luz, con fórmula que resuelve deuda con distribuidoras

    Gobierno ingresa proyecto para evitar alza de cuentas de la luz, con fórmula que resuelve deuda con distribuidoras

    3.
    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF

    4.
    Fijan remate de proyecto inmobiliario a orillas del lago en Puerto Varas en un mínimo de US$ 8 millones

    Fijan remate de proyecto inmobiliario a orillas del lago en Puerto Varas en un mínimo de US$ 8 millones

    5.
    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    Inversión aprobada ambientalmente en primeros 100 días de Kast marca récord y supera a la de tres gobiernos anteriores

    6.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos
    Chile

    La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos

    Senado se abre a postergar votación de megarreforma para alcanzar acuerdo con la oposición en medio de citas con el gobierno

    Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan
    Negocios

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan

    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    Comisión de Trabajo del Senado reactivará proyecto de ley de 2018 que permite la contratación por hora

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio
    Tendencias

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial
    El Deportivo

    Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial

    Julián Álvarez le da duro golpe al Atlético de Madrid en el Mundial: “Lo mejor es que me vaya; quiero cumplir mi sueño”

    Leyenda: Récords Guinness revela las nuevas marcas que rompió Messi tras triunfo de Argentina sobre Austria en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road
    Cultura y entretención

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

    Candelabro se repone y presenta a sus nuevos integrantes

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 
    Mundo

    Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 

    Reino Unido recuerda 10 años del Brexit en medio de renuncia del primer ministro

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago