Técnico de Francia ya palpita la “final” ante la Noruega de Erling Haaland por el primer lugar del Grupo I: “Será decisivo”

Francia celebra en la Copa del Mundo. Este lunes, con un entretiempo que se extendió por el protocolo de tormenta, el equipo galo venció con facilidad por 3-0 a Irak, por la segunda fecha del Grupo I del torneo. Kylian Mbappé, en dos ocasiones, y Ousmane Dembele fueron los encargados de marcar. Con este resultado, llegan a seis puntos y ya aseguran su presencia en los dieciseisavos de final. Ahora deben definir el primer lugar de la zona ante la Noruega de Haaland.

Luego del partido, el balance que hizo Didier Deschamps, DT de Francia, fue positivo, aunque también tuvo autocrítica: “La primera parte fue buena... quizás soy demasiado duro conmigo mismo, pero prefiero que sea así, con los jugadores que tengo... Tuvimos el control total, y eso no fue fácil dadas las circunstancias”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Conseguimos la victoria y estoy contento esta noche. Nos hemos clasificado hoy, aunque estoy convencido de que el tercer partido será decisivo para nuestra posición final este grupo”, añadió.

Por último, tuvo palabras para Ousmane Dembele, autor del tercer tanto, ya que en las últimas horas habían dudas sobre su físico, considerando el gran desgaste que tuvo esta temporada con PSG, en donde obtuvo su segundo título consecutivo de la Champions League.

Foto: selección de Francia.

“No hay ningún problema con Ous (Dembélé), tiene confianza en sí mismo. Puede que cause revuelo, pero si no es él, será otro. Tengo fe en él. Tiene que volver a encontrar su ritmo, que es diferente al que tiene en su club. Físicamente, está mejorando cada vez más”, cerró.