Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

22/02/2024 El exiministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso se ha reunido esta semana para celebrar el debate de totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Durante la sesión plenaria, han debatido la enmienda a la totalidad de VOX contra el proyecto de ley orgánica de paridad que considera ‘’ideológica’, un trámite que desde el Gobierno esperan que siga su cauce parlamentario. La ley tiene el objetivo de garantizar la paridad en los órganos de decisión públicos y privados y por ello obliga a que ningún sexo tenga un peso inferior al 40 % en la dirección y el consejo de empresas, en el seno del Gobierno, en las candidaturas electorales y en los órganos de relevancia constitucional. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El PSOE lleva semanas haciendo la portada de los diarios con casos de corrupción, juicios y condenas distintas, y esta vez, uno de los dossiers más sensibles a Pedro Sánchez acaba de cerrarse: el Tribunal Supremo español condenó con 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE.

El caso, que se remonta a la pandemia y a la compra estatal de mascarillas, es uno de los más complejos para Pedro Sánchez: Ábalos fue, en 2018, una de las personas de confianza con las que el actual Jefe de Gobierno organizó su llegada al poder, tanto por la moción de censura al PP como con las posteriores elecciones que ganaron los socialistas.

La condena llega en el peor momento de la actual legislatura, días después de que un juez ordenara seguir adelante con una investigación contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. A esto se le suman investigaciones contra el hermano del líder socialista, y la llamada a declarar en tribunales del expresidente José Manuel Zapatero.

Pero si todos esos casos pueden ser considerados “especulaciones”, o se puede objetar que están en fases preliminares, la Justicia ya decidió con Ábalos, al que se encontró culpable de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. De a poco, Pedro Sánchez se ve acorralado en polémicas.

22/02/2024 El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación sobre las presuntas mordidas en la compra de mascarillas. La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde el pasado 20 de febrero a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press Ricardo Rubio - Europa Press

El “caso mascarillas” ya tiene su sentencia definitiva, que otorga a José Luis Ábalos 24 años de cárcel, y 19 años a Koldo García, quien fue su escolta. Condenados por los delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, sus sentencias son considerablemente más largas que la que recibió por el mismo caso Víctor de Aldama, el empresario “corruptor” en la trama, y que al final no pisará la cárcel.

En 224 páginas de sentencia, el magistrado da por probados los delitos indicados, en medio de ua adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas al ministerio de Transporte, a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. En tanto “mordidas” o coimas que se dirigieron a Ábalos y García, se habrían dado 2.5 millones de euros a cada uno.

El alto tribunal dio por acreditado también que Aldama abonó 10 mil euros al mes a Ábalos y Koldo Garcíadesde octubre de 2019 hasta junio de 2022. Junto a eso, se apunta al ex ministro de Transporte por “enchufismo”, en la contratación de dos conocidas suyas en empresas del Estado: por un lado, su ex amante Jessica Rodríguez, y por el otro, la ex miss Asturias Claudia Montes.

Ya desde noviembre del año pasado, José Luis Ábalos estaba en prisión preventiva, ya que se temía una fuga ante tan elevadas penas posibles que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. Aldama, “el corruptor”, en tanto, fue condenado a 4 años, pero no los pasará en la cárcel: su sentencia bajó en años luego de que colaborara de manera activa con la justicia.

Ahora, este juicio pone bajo lupa la credibilidad del PSOE, sobretodo temiendo a que haya posible financiación ilegal en el seno de la formación. Según Aldama, el presidente Pedro Sánchez conocía todos los movimientos de la trama, y sostuvo que estaba “obsesionado con la Internacional Socialista” y con la necesidad de financiación del PSOE.

Leader of People's Party and Spain's opposition leader Alberto Nunez Feijoo speaks after Pedro Sanchez's announcement to continue as Spain's Prime Minister, in Madrid, Spain, April 29, 2024. REUTERS/Juan Medina Juan Medina

Desde el Partido Popular, la condena a Ábalos dio combustible para seguir achacándole al PSOE y a Pedro Sánchez las tramas de corrupción que le rodean, e insistir en que renuncie. En esta ocasión, el mismo Alberto Núñez Feijóo se apersonó en una rueda de prensa para valorar le sentencia: “Fue Sánchez el que miró a otro lado, mintió sobre su salida, y después volvió a meterlo en las listas para aforarlo”.

“Es indecente que Sánchez siga en la Presidencia. Un presidente que no tiene PGE y sí una mayoría que le pide elecciones, ¿con qué legitimidad se puede aferrar al cargo?", insistió en su habitual querella.

Desde la extrema derecha de Vox el discurso fue más lejos. “24 años de prisión y lo que le queda. Este es el hombre al que Sánchez ordenó presentar una moción de censura contra la corrupción del PP. Pero, ¿qué más tiene que ocurrir?”, indicó el portavoz del partido, José Antonio Fúster, refiriéndose al papel de José Luis Ábalos en la moción de 2018.

El líder de Vox, Santiago Abascal, no dudó en referirse al tema, e insistió en que Ábalos era la mano derecha de Sánchez. La condena, indicó en redes sociales, “hace que Sánchez sepa perfectamente qué futuro le espera en cuanto abandone el poder”. “Sánchez va a hacer todo lo que pueda, absolutamente todo, con tal de mantenerse en el poder a cualquier precio”, especuló Abascal.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribió en X:“Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?”.

Quien la hace, que la pague por supuesto, pero:



24 años para Ábalos.

19 años para Koldo.

4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP.



¿Sale a cuenta ser corruptor en España?



Porque, sinceramente, cuesta entenderlo. — Montse Mínguez (@montseminguez) June 22, 2026

No solo desde la oposición critican al PSOE y a Sánchez, sino también desde los partidos que gobiernan con ese. Desde Podemos, la líder Ione Belarra habló de una “traición”: “Si da igual que dimita, el problema es la traición a toda la gente progresista que pensaba que votar al PSOE era votar educación y sanidad pública y se está encontrando gravísimos casos de corrupción”.

Por su parte, la Moncloa condenó los hechos atribuidos al ex dirigente, y desde el Ejecutivo aseguran que “el Gobierno cree en la transparencia, el mérito y la integridad” como principios vertebradores del servicio público. Así, aseguran condenar “sin matices” unos comportamientos que, a su juicio, han atentado contra esos principios.

La portavoz del PSOE, Montse Míngeuz, defendió que los delincuentes respondan ante la justicia, pero también expresó dudas sobre las condenas tan distintas entre “corrompidos” y “corruptor”.“Quien la hace, que la pague por supuesto”, escribió la dirigente.

Desde Sumar, los portavoces Aina Vidal y Eduardo Rubio criticaron que el empresario haya logrado evitar la cárcel. “Aquellos que juegan con lo público se merecen efectivamente una condena que sea contundente, pero es lamentable cómo la Justicia de este país permite que los corruptores se salgan con la suya una y otra vez”, señaló Vidal, agregando que es “inaudito que un pijo mafioso sin escrúpulos que decidió jugar con la vida de los españoles y españolas durante la pandemia, a día de hoy se vaya de rositas a la calle”.

Las críticas al PSOE también llegaron desde ERC. Su secretaria general, Elisenda Alamany, ha pedido al PSOE “dejar de limitarse a culpar al árbitro por el hecho de que no sea neutral y hacer limpieza. Sabemos que el árbitro no es neutral, lo sabemos los independentistas que lo hemos padecido en nuestras carnes. Pero esto no se resuelve limitándose a culpar al árbitro”, señaló