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    Política

    Tomás Kast confirma respaldo a AC contra Grau apuntando a responsabilidad política por “reiterados errores” en proyecciones fiscales

    El diputado -sobrino del Presidente José Antonio Kast- despejó las dudas que dejó semanas atrás, cuando se mostró en un estado de reflexión y dispuesto a escuchar los descargos en la comisión revisora del texto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El diputado Evópoli Tomás Kast, anunció este lunes que votará a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, argumentando los “reiterados errores” en las proyecciones fiscales realizadas por el otrora secretario de Estado.

    El anuncio se da a conocer luego de que, durante esta jornada, la comisión revisora rechazara respaldar el libelo político contra el exsecretario de Estado por tres votos, una abstención y un respaldo.

    El sobrino del Presidente José Antonio Kast anteriormente se había mostrado en estado de reflexión para apoyar el texto contra Grau, tras criticar inicialmente que se enteró “por la prensa” de la presentación del texto el martes 26 de mayo.

    El pasado 10 de junio, Kast Sommerhoff señaló a este medio que “el exministro Grau y la oposición no pueden pretender que hechos de la gravedad que hemos conocido queden en nada. Los antecedentes existen, los argumentos están y creemos que se cumplen las condiciones para que esta AC sea estudiada".

    “Por supuesto, vamos a escuchar los descargos que se hagan en la comisión y actuaremos con la seriedad y responsabilidad que exige el ejercicio de esta herramienta”, agregó Kast, cuando aún no confirmaba su respaldo al libelo.

    Sin embargo, este lunes el legislador sostuvo que “voy a votar a favor de esta acusación constitucional porque aquí hay una responsabilidad política que debe ser asumida”.

    “No estamos hablando de una simple diferencia de opinión entre economistas ni un error puntual. Estamos hablando de una gestión fiscal que durante varios años consecutivos incurrió en graves desviaciones entre los ingresos proyectados y los efectivamente recaudados”, complementó Kast.

    El representante de la Región de La Araucanía agregó que su punto está respaldado por las cifras conocidas durante la tramitación del libelo, donde hubo “mayores sobreestimaciones de ingresos tributarios”, las que se dieron entre los años 2023 y 2025..

    “Mientras el máximo histórico previo había sido solo de un 3,2%, se registraron desviaciones de 6,3%, de 6,0% y de 8,4%. No se trata de un hecho aislado, se trata de un patrón de conducta que resulta imposible de ignorar”, planteó el legislador.

    Asimismo, afirmó que “además, diversos análisis han señalado que estas diferencias no se pueden explicar principalmente por factores externos como la inflación, el tipo de cambio o la demanda interna. Muy por el contrario, apuntan a factores asociados a la construcción artificial y validación de proyecciones fiscales realizadas por Hacienda y la Dipres”.

    El congresista manifestó que “lo preocupante es que estas advertencias existieron y aun así las diferencias continuaron acumulándose año tras año”.

    “Cuando una situación se repite de manera sistemática, deja de ser una simple equivocación para pasar a ser un problema de responsabilidad en la conducción de las finanzas públicas”, cerró.

    Más sobre:Tomás KastNicolás GrauAcusación ConstitucionalCongresoEvópoli

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