SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Estado policial” y “fin a la impunidad”: oficialismo y oposición se enfrentan en la Cámara por ley antiencapuchados

    La iniciativa busca sancionar el ocultamiento de identidad en manifestaciones y eventos masivos, pero su votación quedó pendiente tras el término de la sesión. Parlamentarios protagonizaron un intenso debate sobre su constitucionalidad, eficacia y eventuales efectos sobre el derecho a la protesta.

    Por 
    Roberto Martínez
    Santiago, 12 de abril de 2023. Una protesta de los estudiantes termina con un incendio en el Liceo Aplicacion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un intenso debate político y jurídico marcó este lunes la discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto conocido como “ley antiencapuchados”, iniciativa que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito el ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.

    Pese a que el proyecto fue debatido por los parlamentarios durante la jornada, la propuesta no alcanzó a ser votada debido al término de la orden del día, por lo que deberá volver a ser puesta en tabla para su resolución en una próxima sesión.

    La iniciativa forma parte de la agenda legislativa en materia de seguridad y contempla, entre otros aspectos, la creación de un delito específico para sancionar a quienes oculten deliberadamente su identidad durante manifestaciones o eventos masivos sin una justificación legítima.

    Previo a su discusión, el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, explicó los principales alcances de la propuesta.

    Según detalló, la iniciativa contempla penas de presidio menor en su grado mínimo para quienes utilicen elementos destinados a impedir su identificación en espacios públicos durante este tipo de actividades.

    Asimismo, incorpora excepciones justificadas y establece una agravante cuando el ocultamiento del rostro tenga por finalidad facilitar la comisión de otros delitos.

    Argumentos en contra

    Las principales objeciones provinieron de parlamentarios de la oposición, quienes cuestionaron tanto la técnica legislativa como los eventuales efectos de la iniciativa sobre derechos fundamentales.

    Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) señaló que la propuesta original presentaba deficiencias conceptuales que obligaron al Ejecutivo a introducir una indicación sustitutiva durante su tramitación.

    “La propia tramitación en comisión dejó al descubierto las profundas debilidades de esta iniciativa. El texto original era de tal vaguedad que el propio Ejecutivo tuvo que presentar una indicación sustitutiva, abandonando por completo la idea matriz de crear un delito autónomo. ¿Por qué? Porque carecía de la más mínima rigurosidad conceptual”, precisó.

    Asimismo, advirtió que el proyecto podría vulnerar principios básicos del derecho penal al no definir con suficiente precisión la conducta sancionada ni el bien jurídico protegido.

    La parlamentaria también recogió observaciones planteadas por la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismos que han advertido riesgos para el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación pacífica.

    Este proyecto camina por la cornisa de la arbitrariedad arriesgando la afectación del derecho a la libre reunión y manifestación pacífica. Sancionar el simple acto de cubrirse el rostro sin que exista violencia, daño efectivo o lesividad acreditada rompe los estándares internacionales de necesidad y proporcionalidad de la pena”, dijo.

    Ana María Gazmuri

    En términos similares, el diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) calificó la iniciativa como un ejemplo de una mala técnica legislativa y sostuvo que algunas de sus disposiciones podrían favorecer una expansión excesiva de las facultades de persecución estatal.

    Este es un buen ejemplo de cómo legislar con los pies. Su versión original era tan mala que sancionaba el ocultamiento del rostro en lugares públicos, incluso sin delito. Quieren identificar a los manifestantes como delincuentes, con técnicas propias de un Estado policial, transformando una conducta ilícita en objeto de persecución penal”, detalló.

    A su juicio, el proyecto confunde conceptos vinculados a la seguridad pública y el orden público, además de sancionar conductas que ya estarían contempladas en la legislación vigente.

    “Si sumamos este proyecto junto al Registro Único de Vándalos, la persecución estatal resulta francamente aterradora. Háganse cargo del Estado policial que están construyendo. Es una visión profundamente equivocada, peligrosa y autoritaria”, agregó.

    28 AGOSTO 2024 RETRATO A JAIME BASSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva cuestionó especialmente las penas contempladas en algunas de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, argumentando que podrían generar sanciones desproporcionadas respecto de determinadas conductas asociadas a desórdenes públicos.

    “El gobierno lo que quiere sancionar es con hasta 15 años de cárcel a quien hace una barricada. Yo no digo que no se le sancione, pero no 15 años. Más que el homicidio y más que la violación”, apuntó.

    Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que el proyecto carece de eficacia práctica para enfrentar los problemas de seguridad y afirmó que el aumento de penas no constituye una solución comprobada para disminuir la comisión de delitos.

    “Es un proyecto que, desde el punto de vista jurídico, es completamente incoherente, que además es desproporcionado, en el sentido de que nunca, y está demostrado, el aumento de pena hasta el infinito va a resolver algún problema, menos aún va a resolver el problema de la seguridad pública”.

    En ese tenor, afirmó que la propuesta “no resuelve nada, es un engaño, es una estafa, puesto que estoy muy seguro que el hecho de poner una agravante en el uso de una capucha no va a impedir que un asaltante de un banco deje de usarla ni tampoco va a impedir, por ejemplo, que no se construya un nuevo puente sobre la zanja”.

    09-04-2026 LUIS CUELLO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Posturas a favor

    Los parlamentarios que respaldan la iniciativa defendieron la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar hechos de violencia asociados a manifestaciones y desórdenes públicos.

    La diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) sostuvo que durante años grupos violentos han utilizado capuchas para cometer delitos y evadir la acción de la justicia.

    “Durante demasiado tiempo hemos visto cómo grupos violentos utilizan capuchas para destruir, agredir y luego evadir la acción de la justicia. La libertad de expresión y el derecho a manifestarse deben ser protegidos, pero nunca pueden servir de excusa para la violencia”, indicó.

    En esa línea, destacó que países europeos como Francia, Bélgica, Dinamarca y Suiza cuentan con restricciones similares respecto del ocultamiento del rostro en determinados contextos.

    La libertad exige responsabilidad y el anonimato no puede transformarse en un refugio para la violencia. Quien quiera expresar sus ideas tiene todo el derecho a hacerlo, pero quien se cubre el rostro para delinquir debe saber que enfrentará una sanción mayor”, sostuvo.

    Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

    El diputado Javier Olivares (PDG), por su parte, vinculó el uso de capuchas con hechos de violencia ocurridos en el país y defendió una política de mayor severidad penal frente a quienes cometen delitos en manifestaciones, criticando a sus pares que se oponen a la iniciativa.

    “Sé que algunos criticaron duramente la técnica legislativa del proyecto y a ellos les diré sin contemplaciones que no están preparados para legislar para un Chile donde los delincuentes tengan menos derechos que los ciudadanos de bien. No están preparados para la mano dura a la que le tienen miedo”, acusó.

    Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayu argumentó que quienes planifican delitos y además toman medidas para evitar su identificación demuestran una conducta especialmente reprochable, por lo que merecen sanciones más severas.

    La inmensa mayoría de los chilenos quiere vivir en paz, quiere caminar tranquilo por las calles, desarrollar sus actividades sin temor y ver que las leyes se cumplen. Nuestro deber debe ser estar al lado de la familia y no del lado de quienes pretenden imponer la violencia como un método de acción política o social”, señaló.

    Una postura similar expresó el diputado Mauro González (RN), quien sostuvo que actualmente existe un vacío legal en la legislación chilena respecto del ocultamiento de identidad en contextos de desórdenes públicos.

    “Tenemos un vacío legal en nuestra legislación penal para abordar la conducta de ocultar la identidad en el marco de desórdenes públicos. A diferencia de otros países que consideran este hecho como un ilícito de relevancia penal, en nuestro ordenamiento solo es un indicio para realizar el control investigativo de identidad”.

    Diputado Mauro González.
    Más sobre:Ley antiencapuchadosCámara de DiputadosDebate parlamentarioOficialismoOposiciónPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”

    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $ 3 millones

    Paolo Benanti, el fraile asesor del Papa en inteligencia artificial: “Quienes controlan la IA pueden controlar gran parte de nuestras vidas”

    Flor Weisse, jefa de bancada UDI: “En republicanos falta la madurez política de entender lo que es gobernar”

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan

    Comisión de Trabajo del Senado reactivará proyecto de ley de 2018 que permite la contratación por hora

    Lo más leído

    1.
    Resistencia del PC hace fracasar contrapropuesta común de la oposición a megarreforma

    Resistencia del PC hace fracasar contrapropuesta común de la oposición a megarreforma

    2.
    Presidente Kast felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en elecciones de Colombia

    Presidente Kast felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en elecciones de Colombia

    3.
    Pedro Araya (PPD): “La negativa de la oposición no tiene que ver con Quiroz, sino con una decisión del FA y el PC a la que se plegó el Socialismo Democrático”

    Pedro Araya (PPD): “La negativa de la oposición no tiene que ver con Quiroz, sino con una decisión del FA y el PC a la que se plegó el Socialismo Democrático”

    4.
    Presidenta del Senado muestra apertura a extender plazos de discusión de la megarreforma: “Estoy disponible para dar ese espacio”

    Presidenta del Senado muestra apertura a extender plazos de discusión de la megarreforma: “Estoy disponible para dar ese espacio”

    5.
    Bancada UDI propone sumar 10 nuevas incivilidades al Registro de Vándalos

    Bancada UDI propone sumar 10 nuevas incivilidades al Registro de Vándalos

    6.
    China reactiva su lobby en Chile tras alineamiento de Kast con Estados Unidos

    China reactiva su lobby en Chile tras alineamiento de Kast con Estados Unidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”
    Chile

    Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”

    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $ 3 millones

    Paolo Benanti, el fraile asesor del Papa en inteligencia artificial: “Quienes controlan la IA pueden controlar gran parte de nuestras vidas”

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan
    Negocios

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan

    Comisión de Trabajo del Senado reactivará proyecto de ley de 2018 que permite la contratación por hora

    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio
    Tendencias

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial
    El Deportivo

    Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial

    Julián Álvarez le da duro golpe al Atlético de Madrid en el Mundial: “Lo mejor es que me vaya; quiero cumplir mi sueño”

    Leyenda: Récords Guinness revela las nuevas marcas que rompió Messi tras triunfo de Argentina sobre Austria en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road
    Cultura y entretención

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

    Candelabro se repone y presenta a sus nuevos integrantes

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 
    Mundo

    Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 

    Reino Unido recuerda 10 años del Brexit en medio de renuncia del primer ministro

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago