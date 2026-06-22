“Acá primó la seriedad”: diputados de comisión revisora explican decisión de rechazar AC contra Nicolás Grau

Tras recomendar el rechazo de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, integrantes de la comisión revisora explicaron por qué el libelo llegará con informe negativo a la Cámara, afirmando que fue parte del “convencimiento” que se hizo cada legislador al escuchar las exposiciones.

Cabe destacar que la presidenta de la instancia, la diputada Marcela Hernando (radical), junto a los diputados Carlos Bianchi (ind.) y Alejandro Bernales (liberal), rechazaron el juicio político, mientras que la diputada Joanna Pérez (Demócratas) se abstuvo y el republicano Luis Sánchez dio el único voto a favor.

Al respecto, la diputada Hernando afirmó que “voté en contra porque tuvimos la oportunidad de escuchar a quienes quisimos y pudimos. Todo el mundo, tanto a favor y en contra, tuvo la oportunidad de hacerlo”.

“Tratamos -o por lo menos yo- de llegar sin prejuicios a la comisión, ese era un mandato que nos dio la sala y en eso quisiera coincidir con el diputado Bianchi en el sentido de que él llegó a la comisión sin un juicio formado y dispuesto a escuchar y a dejarse convencer de los mejores argumentos y los hemos escuchado, tanto de uno u otro lado”, agregó.

“Es el convencimiento que cada uno se hizo”, sumó la diputada.

En esa línea, aseguró respecto de la AC que “lo que se está haciendo es un juicio sobre proyecciones, incluso el Consejo Fiscal Autónomo de hoy dice que no existe esta diferencia aritmética o estas inconsistencias y que estas brechas son explicables por alguna de las informaciones que estaban disponibles”.

Asimismo, Hernando descartó que su rol como exministra de Minería en el gobierno de Gabriel Boric sea un impedimento para juzgar el libelo contra Grau.

“Eso no me inhabilita en absoluto”, dijo respecto a su rol en la administración anterior.

Por su parte, el diputado Alejandro Bernales celebró el resultado de la comisión y destacó que “acá primó la seriedad respecto de que este libelo no tiene hechos concretos que justifiquen el dolo o la mala intención del exministro Grau. Es más, yo le pregunté al actual director de la Dirección de Presupuesto (José Pablo Gómez), si existía dolo o mala intención y el mismo director que emanó el informe, dijo que no lo había”.

“Acá lo que vimos en la comisión es que no existía mérito jurídico para esta acusación y si van a insistir en una acusación que es más bien política para justificar los recortes que le ha hecho el gobierno a nuestros vecinos, una serie de medidas impopulares y quieren buscar un responsable de aquello, yo creo que también se equivocan”, complementó.

“Hago un llamado a los diputados: no se equivoquen. Esta acusación realmente no tiene los méritos y va a quedar en la historia como la acusación con menos mérito”, sostuvo.

A su vez, la diputada Joanna Pérez, quién se abstuvo, señaló que “fui crítica con fundamento del gobierno pasado, rechazando una mala reforma tributaria y presenté una solicitud de una comisión investigadora con los mismos trasfondos de esta acusación para que se esclareciera, de los 155 votos, obtuve 22 firmas. Ahí hay una incongruencia de lado y lado”.

“Creo que esto se está utilizando como revanchismo. El día de mañana será el ministro Jorge Quiroz, ya lo anunciaron y no me puedo prestar para ese revanchismo, cuando Chile tiene tantas urgencias”, agregó Pérez.

Consultada sobre su voto, afirmó que dentro de la bancada en la que forma parte, se dio libertad de acción.