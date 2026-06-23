Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”

Continúa el despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público para establecer la ubicación de los 64 niños haitianos que, de acuerdo con un preinforme elaborado por Contraloría, se mantenían sin paradero conocido.

De acuerdo con los detalles entregados por el director nacional de la policía civil, Eduardo Cerna, ya han logrado dar con 52 de ellos, estableciendo que se mantienen en buenas condiciones con sus respectivas familias y escolarizados.

“Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Están con padres, madres, hermanos. Están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan”, manifestó el detective tras asistir al comité policial celebrado la mañana de este lunes.

Junto con reiterar que funcionarios institucionales se han apegado a la norma y que siempre se ha dispuesto la entrega de menores de edad a los adultos responsables que correspondan en medio de trámites migratorios, el director de la PDI también explicitó que “seguimos ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están”.

“Siempre el menor se ha entregado a un adulto (...) no es que el menor entre, chequee, y pasee por el aeropuerto como que es invisible. No, es tremendamente visible. Si no hubiese ninguna vinculación, se comunica a Mejor Niñez, con el Juzgado de Familia y con Migraciones para que se resuelva el caso. Una vez resuelto, se le entrega a quien corresponda. Siempre hay un proceso”, reafirmó Cerna, al tiempo que detalló que entre la documentación que se exige al adulto responsable están los detalles de su dirección y pasaporte.

A raíz de los cuestionamientos que se han hecho al rol de la institución en lo referente a los procesos de reunificación familiar, Cerna enfatizó: “El menor que llega, llega bajo esa condición de alguien que lo pide, que es un padre o madre que lo acredita. Se pide que venga a Chile a una reunificación, y cuando llega, se verifica que esos datos solicitantes con los que trae sean los mismos, y hay una vinculación directa. Ese es el trámite”.

De la misma forma, en el marco de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de PDI, prefecto general Ricardo Gatica, también expuso que los controles siempre se efectuaron como establece la normativa.

En ese sentido, volvió a plantear que la institución siempre alertó las situaciones que correspondían. De hecho, el subprefecto precisó que se estamparon denuncias en abril y octubre de 2024.

“Como institución, tempranamente nosotros en los años 2023 y 2024 advertimos y pusimos en conocimiento tanto del Ministerio Público como de las autoridades competentes situaciones que presentaban características inusuales para nosotros y que llamaban la atención respecto a la modalidad de ingresos de estos niños, niñas y adolescentes, ingreso masivo de menores haitianos, organización de vuelos especialmente contratados, acompañamiento por personas distintas a sus padres”, detalló la autoridad de la PDI.

Y agregó: “Como PDI jamás fuimos pasivos ante estos hechos, efectuando las denuncias penales y administrativas que corresponden y las coordinaciones con otras instituciones para analizar estos hechos y tomar medidas en conjunto para evitar situaciones que puedan llevarnos a algún tipo de vulneración de los menores”.

Considerando aquello, Gatica hizo presente que si bien inicialmente hubo reportes de niños que no habían sido ubicados, eso se ha despejado rápidamente. “Las investigaciones actualmente están en desarrollo y deben determinar si existieron o no delitos. Sin embargo, ello no permite concluir anticipadamente que todos los casos correspondan a situaciones de desaparición, trata de personas o tráfico ilícito de inmigrantes”, advirtió.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, durante la jornada de este lunes se avanzó en la toma de diversas declaraciones por parte del equipo que encabeza el fiscal regional Francisco Jacir.

Igualmente, se despacharon una serie de requerimientos de información y se mantuvo el contacto con Contraloría, para acceder al informe final que evacuará la institución.

Reunificación familiar

A la Comisión de Familia de la Cámara también concurrió el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien detalló sobre los ingresos de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar.

Sauerbaum precisó que contabilizan un total de 45 vuelos chárter que trasladaron menores de edad haitianos entre 2022 y el año pasado. El primer año fueron seis vuelos, al año siguiente el doble, no hubo en 2024 y en 2025 fueron 27.

En el detalle expuesto, informó que hubo 44.047 solicitudes de reunificación familiar registradas desde Haití en el período 2022-2026 y una concentración mayoritaria de solicitudes presentadas fuera de Chile.

Los datos señalan que de 17.354 beneficios a menores haitianos concedidos en el periodo, 15.956 corresponden a reunificación familiar, y 1.398, a la categoría humanitaria NNA. Desde octubre del año pasado no hay ingresos.

Según resaltó Sauerbaum, el 13 de mayo de 2026 se dictó una circular que establece instrucciones complementarias para la verificación de antecedentes en solicitudes de residencia temporal por reunificación familiar de NNA.

Esto, como dijo, para “responder a situaciones detectadas de menores que ingresaban al país acompañados por terceros o sin adultos responsables, dificultando verificar su entrega efectiva a padres o tutores y conocer posteriormente su paradero”.

Se dispuso, por tanto, la exigencia de identificación completa de terceros autorizados para viajar con menores y una verificación reforzada de autorizaciones de viaje, con registro de antecedentes del adulto acompañante y seguimiento de casos.