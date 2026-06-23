SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”

    De acuerdo con el detalle entregado por el director nacional de la PDI, todos los menores de edad estaban con quien correspondía y escolarizados. Tanto él como el subdirector de Inteligencia, además, recalcaron que todos los niños que ingresaron al país lo hicieron con la documentación requerida.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    José Navarrete
    Imagen referencial migraciones. @Eugenia Chacón Sandoval

    Continúa el despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público para establecer la ubicación de los 64 niños haitianos que, de acuerdo con un preinforme elaborado por Contraloría, se mantenían sin paradero conocido.

    De acuerdo con los detalles entregados por el director nacional de la policía civil, Eduardo Cerna, ya han logrado dar con 52 de ellos, estableciendo que se mantienen en buenas condiciones con sus respectivas familias y escolarizados.

    “Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Están con padres, madres, hermanos. Están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan”, manifestó el detective tras asistir al comité policial celebrado la mañana de este lunes.

    Junto con reiterar que funcionarios institucionales se han apegado a la norma y que siempre se ha dispuesto la entrega de menores de edad a los adultos responsables que correspondan en medio de trámites migratorios, el director de la PDI también explicitó que “seguimos ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están”.

    “Siempre el menor se ha entregado a un adulto (...) no es que el menor entre, chequee, y pasee por el aeropuerto como que es invisible. No, es tremendamente visible. Si no hubiese ninguna vinculación, se comunica a Mejor Niñez, con el Juzgado de Familia y con Migraciones para que se resuelva el caso. Una vez resuelto, se le entrega a quien corresponda. Siempre hay un proceso”, reafirmó Cerna, al tiempo que detalló que entre la documentación que se exige al adulto responsable están los detalles de su dirección y pasaporte.

    A raíz de los cuestionamientos que se han hecho al rol de la institución en lo referente a los procesos de reunificación familiar, Cerna enfatizó: “El menor que llega, llega bajo esa condición de alguien que lo pide, que es un padre o madre que lo acredita. Se pide que venga a Chile a una reunificación, y cuando llega, se verifica que esos datos solicitantes con los que trae sean los mismos, y hay una vinculación directa. Ese es el trámite”.

    De la misma forma, en el marco de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de PDI, prefecto general Ricardo Gatica, también expuso que los controles siempre se efectuaron como establece la normativa.

    En ese sentido, volvió a plantear que la institución siempre alertó las situaciones que correspondían. De hecho, el subprefecto precisó que se estamparon denuncias en abril y octubre de 2024.

    “Como institución, tempranamente nosotros en los años 2023 y 2024 advertimos y pusimos en conocimiento tanto del Ministerio Público como de las autoridades competentes situaciones que presentaban características inusuales para nosotros y que llamaban la atención respecto a la modalidad de ingresos de estos niños, niñas y adolescentes, ingreso masivo de menores haitianos, organización de vuelos especialmente contratados, acompañamiento por personas distintas a sus padres”, detalló la autoridad de la PDI.

    Y agregó: “Como PDI jamás fuimos pasivos ante estos hechos, efectuando las denuncias penales y administrativas que corresponden y las coordinaciones con otras instituciones para analizar estos hechos y tomar medidas en conjunto para evitar situaciones que puedan llevarnos a algún tipo de vulneración de los menores”.

    Considerando aquello, Gatica hizo presente que si bien inicialmente hubo reportes de niños que no habían sido ubicados, eso se ha despejado rápidamente. “Las investigaciones actualmente están en desarrollo y deben determinar si existieron o no delitos. Sin embargo, ello no permite concluir anticipadamente que todos los casos correspondan a situaciones de desaparición, trata de personas o tráfico ilícito de inmigrantes”, advirtió.

    De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, durante la jornada de este lunes se avanzó en la toma de diversas declaraciones por parte del equipo que encabeza el fiscal regional Francisco Jacir.

    Igualmente, se despacharon una serie de requerimientos de información y se mantuvo el contacto con Contraloría, para acceder al informe final que evacuará la institución.

    Reunificación familiar

    A la Comisión de Familia de la Cámara también concurrió el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien detalló sobre los ingresos de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar.

    Sauerbaum precisó que contabilizan un total de 45 vuelos chárter que trasladaron menores de edad haitianos entre 2022 y el año pasado. El primer año fueron seis vuelos, al año siguiente el doble, no hubo en 2024 y en 2025 fueron 27.

    En el detalle expuesto, informó que hubo 44.047 solicitudes de reunificación familiar registradas desde Haití en el período 2022-2026 y una concentración mayoritaria de solicitudes presentadas fuera de Chile.

    Los datos señalan que de 17.354 beneficios a menores haitianos concedidos en el periodo, 15.956 corresponden a reunificación familiar, y 1.398, a la categoría humanitaria NNA. Desde octubre del año pasado no hay ingresos.

    Según resaltó Sauerbaum, el 13 de mayo de 2026 se dictó una circular que establece instrucciones complementarias para la verificación de antecedentes en solicitudes de residencia temporal por reunificación familiar de NNA.

    Esto, como dijo, para “responder a situaciones detectadas de menores que ingresaban al país acompañados por terceros o sin adultos responsables, dificultando verificar su entrega efectiva a padres o tutores y conocer posteriormente su paradero”.

    Se dispuso, por tanto, la exigencia de identificación completa de terceros autorizados para viajar con menores y una verificación reforzada de autorizaciones de viaje, con registro de antecedentes del adulto acompañante y seguimiento de casos.

    Más sobre:Niños haitianosMigraciónHaitíEduardo CernaPDIFiscalíaFrancisco JAcir

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos

    Senado se abre a postergar votación de megarreforma para alcanzar acuerdo con la oposición en medio de citas con el gobierno

    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $ 3 millones

    Paolo Benanti, el fraile asesor del Papa en inteligencia artificial: “Quienes controlan la IA pueden controlar gran parte de nuestras vidas”

    Flor Weisse, jefa de bancada UDI: “En republicanos falta la madurez política de entender lo que es gobernar”

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos
    Chile

    La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos

    Senado se abre a postergar votación de megarreforma para alcanzar acuerdo con la oposición en medio de citas con el gobierno

    Aumenta a 52 la cifra de niños haitianos ubicados y PDI descarta pasividad ante situaciones “inusuales”

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan
    Negocios

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan

    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    Comisión de Trabajo del Senado reactivará proyecto de ley de 2018 que permite la contratación por hora

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio
    Tendencias

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial
    El Deportivo

    Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial

    Julián Álvarez le da duro golpe al Atlético de Madrid en el Mundial: “Lo mejor es que me vaya; quiero cumplir mi sueño”

    Leyenda: Récords Guinness revela las nuevas marcas que rompió Messi tras triunfo de Argentina sobre Austria en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road
    Cultura y entretención

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

    Candelabro se repone y presenta a sus nuevos integrantes

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 
    Mundo

    Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 

    Reino Unido recuerda 10 años del Brexit en medio de renuncia del primer ministro

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago