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    Autoridad PDI descarta pasividad ante vuelos con niños haitianos y asegura que denunciaron situaciones “inusuales”

    El prefecto general Ricardo Gatica expuso en comisión de Familia de la Cámara de Diputados.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, asistió este lunes a la sesión de la comisión de la Familia de la Cámara de Diputados.

    La autoridad se refirió al ingreso a Chile durante el pasado gobierno de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar.

    Esto, ante las investigaciones que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y la Contraloría General de la República ante eventuales deficiencias en el control de ingreso de los menores y la incertidumbre acerca de su actual paradero.

    El director de Migraciones dio cuenta de 45 vuelos chárter que llegaron con menores haitianos entre 2022 y el año pasado. El primer año fueron seis vuelos, al año siguiente el doble, no hubo en 2024 y en 2025 fueron 27.

    En el detalle expuesto, se informó que hubo 44.047 solicitudes de reunificación familiar registradas desde Haití en el período 2022-2026 y una concentración mayoritaria en solicitudes presentadas fuera de Chile.

    Los datos señalan que de 17.354 beneficios a menores haitianos concedidos en el periodo, 15.956 corresponden a reunificación familiar y 1.398 a la categoría humanitaria NNA.

    Desde octubre del año pasado no hay ingresos.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El 13 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones, dictó una circular que estable instrucciones complementarias para la verificación de antecedentes en solicitudes de residencia temporal por reunificación familiar de NNA.

    Se dictó, según explicó el director del servicio, para “responder a situaciones detectadas de menores que ingresaban al país acompañados por terceros o sin adultos responsables, dificultando verificar su entrega efectiva a padres o tutores y conocer posteriormente su paradero”.

    La finalidad fue “reforzar el cumplimiento del principio del interés superior de niño y prevenir riesgos de trata, tráfico o traslado irregular de menores”.

    Se dispuso, por lo tanto, la exigencia de identificación completa de terceros autorizados para viajar con menores y una verificación reforzada de autorizaciones de viaje, con registro de antecedentes del adulto acompañante y seguimiento de casos.

    Por su parte, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto general Ricardo Gatica, detalló la labor que realizó la institución frente a los ingresos.

    El subprefecto indicó que en abril y octubre de 2024 realizaron denuncias por situaciones “inusuales” detectadas.

    Gatica precisó que los menores que ingresaron “lo hacían portando sus permisos migratorios de residencia temporal, con fines de reunificación familiar que otorgado por la autoridad competente”.

    “Como institución, tempranamente nosotros en los años 2023 y 2024 advertimos y pusimos en conocimiento tanto del Ministerio Público como de las autoridades competentes situaciones que presentaban características inusuales para nosotros y que llamaban la atención respecto a la modalidad de ingresos de estos niños, niñas y adolescentes: ingreso masivo de menores haitianos, organización de vuelos especialmente contratados, acompañamiento por personas distintas a sus padres”, detalló la autoridad de la PDI.

    En esa línea, informó que concretaron dos denuncias en abril de 2024 y en octubre del mismo año.

    “Vuelvo a recalcar que como PDI jamás fuimos pasivos ante estos hechos, efectuando, las denuncias penales y administrativas que corresponden y las coordinaciones con otras instituciones para analizar estos hechos y tomar medidas en conjunto para evitar situaciones que puedan llevarnos a algún tipo de vulneración de los menores”, apuntó el prefecto.

    Gatica, además, destacó que ya se ubicaron a 52 de los 64 menores que la Contraloría alertó sobre la trazabilidad de su ingreso en su informe preliminar.

    “Los antecedentes, los conocidos hasta ahora, muestran que diversos menores inicialmente catalogados como inubicables han sido posteriormente localizados junto a sus padres, madres o familiares vinculados”, puntualizó.

    La autoridad policial recalcó que “la búsqueda de la verdad exige prudencia”.

    “Las investigaciones actualmente están en desarrollo y deben determinar si existieron o no delitos. Sin embargo, ello no permite concluir anticipadamente que todos los casos correspondan a situaciones de desaparición, trata de personas o tráfico ilícito de inmigrantes”, advirtió.

    Más sobre:MigracionesFrank SauerbaumNNAHaití

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