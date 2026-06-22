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    PDI confirma que 52 de los 64 niños haitianos ya fueron ubicados: “Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud”

    Según detalló el director de la institución policial, Eduardo Cerna, "están con padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, confirmó este lunes que ya han sido ubicados 52 de los 64 niños haitianos que estaban inubicables en un pre informe de la Contraloría General de la República y que estos se encuentran escolarizados e ingresados al sistema de salud.

    Según explicó Cerna tras el comité policial, “están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Están con padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan”.

    Asimismo, el director de la PDI sostuvo que “seguimos ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están”.

    En la misma línea, Cerna defendió la labor realizada por la PDI, apuntando que se revisan los diferentes antecedentes y que los menores son entregados al adulto responsable.

    “Lo que se revisa son los antecedentes que traen sus carpetas, que son los mismos que ellos ingresaron, los adultos que piden la reunificación en la página del Servicio de Migraciones (...) Se verifica que es él, el adulto, y se hace un acta de entrega”, mencionó.

    Según añadió, en las actas “firma el adulto con sus datos, con su pasaporte, con su dirección, dónde va a estar, y a la vez firma el oficial a cargo o el agente policial a cargo de esa actuación para que quede constancia de ello. Y así se hizo en estos casos”.

    “Siempre el menor se ha entregado a un adulto”, apuntó, agregando que “no es que el menor entre, chequee, y se pasee por el aeropuerto como que es invisible. No, es tremendamente visible”.

    En la misma línea, Cerna detalló que “si no hubiese ninguna vinculación se comunica con Mejor Niñez y con el juzgado de familia y con Migraciones para que se resuelva el caso de ese menor. Y una vez resuelto, se le entrega a quien corresponda. Siempre hay un proceso”.

    Finalmente, según expresó, “el menor que llega, llega bajo esa condición de alguien que pide, que es un padre o madre, y lo acredita, que pide que venga a Chile a una reunificación, y cuando llega se verifica que esos datos solicitantes con los que trae sean los mismos, y hay una vinculación directa. Ese es el trámite”.

    Más sobre:PDIVuelosNiños Haitianos

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