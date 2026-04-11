En vivo: la UC visita a Audax Italiano en la Liga de Primera antes de viajar a Brasil por la Copa Libertadores

Mirando de reojo las copas internacionales

Este partido se da en medio de la participación continental de Audax Italiano y la UC. Los de La Florida cayeron por 2-0 ante Olimpia de Paraguay, por la Copa Sudamericana, y ahora deberán viajar a Río de Janeiro para medirse con Vasco Da Gama. Los cruzados, en tanto, sufrieron un traspié con Boca Juniors en el Claro Arena, por la Copa Libertadores, y también deberán volar a Brasil para jugar con Cruzeiro.