En vivo: la UC visita a Audax Italiano en la Liga de Primera antes de viajar a Brasil por la Copa Libertadores
Los cruzados se medirán con los itálicos, aunque miran de reojo el choque continental contra Cruzeiro.
Minuto a minuto
Audax Italiano 3-3 Universidad Católica
Cambios en la UC
58′. Ingresan Sebastián Arancibia y Jimmy Martínez y salen Clemente Montes y Matías Palavecino.
¡Gol de Audax Italiano!
52′. De golazo en golazo. Marco Collao remata desde 20 metros y la clava en la parte alta de la portería de Bernedo.
Tarjeta amarilla en la UC
52′. Justo Giani es amonestado.
Se salva la UC
50′. Catuto Rebolledo no alcanza a cerrar por la derecha, cuando solo con empujar la pelota iba a derivar en el empate de Audax.
Cambio en Audax
45′. Sale Nicolás Aedo e ingresa Michael Vadulli.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Audax y la UC disputan el complemento en el Bicentenario de La Florida.
¡Final del primer tiempo!
45′+4′. La UC consigue remontar y se va al descanso con la ventaja ante Audax Italiano.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán cuatro minutos más en La Florida.
¡Gol de Universidad Católica!
42′. Matías Palavecino se inventa una jugada de videojuego en el área audina y anota la tercera diana de los cruzados. Partidazo en La Florida.
Cambio en la UC
40′. Nicolás L’Huillier abandona la cancha por una lesión e ingresa el Cimbi Cuevas.
¡Gol de Universidad Católica!
33′. Centro rasante del joven Nicolás L’Huillier que encuentra a Justo Giani totalmente solo. El argentino solo tiene que empujarla para sellar la igualdad.
¡Gol de Audax Italiano!
28′. Franco Troyansky corre al espacio tras un buen balón filtrado, queda mano a mano con Bernedo, la pica y marca el segundo de los itálicos.
Tarjeta amarilla en Audax Italiano
24′. Daniel Piña es el primer amonestado del partido.
¡Gol de Universidad Católica!
10′. Clemente Montes peina la pelota tras un balonazo largo y anota el empate en La Florida. Una anotación de gran factura.
¡Gol de Audax Italiano!
4′. Tremendo golazo de los itálicos. Giovani Chiaverano anota una diana desde fuera del área y pone en ventaja a los locales.
¡Comienza el partido!
1′. Audax Italiano y Universidad Católica juegan en La Florida, por la novena fecha de la Liga de Primera.
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
La UC es cuarta con 14 puntos, mientras que Audax aparece 12° con 10 unidades.
Mirando de reojo las copas internacionales
Este partido se da en medio de la participación continental de Audax Italiano y la UC. Los de La Florida cayeron por 2-0 ante Olimpia de Paraguay, por la Copa Sudamericana, y ahora deberán viajar a Río de Janeiro para medirse con Vasco Da Gama. Los cruzados, en tanto, sufrieron un traspié con Boca Juniors en el Claro Arena, por la Copa Libertadores, y también deberán volar a Brasil para jugar con Cruzeiro.
La formación titular de Universidad Católica
La formación titular de Audax Italiano
Audax Italiano recibe a Universidad Católica
El estadio Bicentenario de La Florida será el escenario entre itálicos y cruzados, por la novena fecha de la Liga de Primera.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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