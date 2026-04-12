Revisa el golazo de Ñublense que abre la cuenta sobre el final frente a la U en Chillán

Revisa el golazo de Ñublense abre la cuenta sobre el final frente a la U en Chillán.

Ñublense abre la cuenta frente a la U. En los descuentos del duelo que se disputa en Chillán, Diego Céspedes anotó un golazo de tiro libre para los dirigidos por Juan José Ribera.

Fue un partido disputado en el estadio Nelson Oyarzún. Incluyó un arbitraje polémico. Cuando todo parecía que el encuentro se resolvía con un empate sin goles, el elenco local marcó el único tanto de la tarde. Con los tres puntos, el cuadro rojo escala en la tabla y queda solo un punto por debajo de la UC y Deportes Limache, con 16 unidades.