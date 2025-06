Una cancha en mal estado, reacio con la prensa y Alexis como escudero: las tensas horas de Ricardo Gareca en la Roja

La Roja vive sus horas más tensas en el turbulento proceso de Ricardo Gareca. El entrenador sabe que puede estar pasando sus últimos momentos al mando de la Selección. A Bolivia llegó con la obligación de ganar. Este martes, a las 16 horas, enfrenta a la escuadra altiplánica en El Alto. Una derrota dejaría sin chances matemáticas a Chile de aspirar al repechaje y, por consiguiente, la ANFP pondría fin al vínculo del Tigre. Algo que ya confirmo Pablo Milad.

Con esa presión arribaron al país vecino este domingo. La delegación nacional fue al estadio donde se jugará el partido a reconocer el terreno de juego y se encontraron con algunas sorpresas. Por ejemplo, el estado de la cancha era malo, con muchos sectores dañados. Prácticamente sin césped en esos lugares. El cuerpo técnico ha sido insistente en que temen a los botes que dé el balón en este campo. Primero por el factor de los 4.150 metros de altitud y ahora por esto.

Incluso antes del partido ante Argentina, en Juan Pinto Durán ya realizaban trabajos para adaptar al plantel a las condiciones climáticas extremas. “Procuramos que los jugadores sientan que tienen experiencia previa a la ida a la altura. Ya hicimos una logística. Decidimos estar dos noches en La Paz, la primera noche estaremos allá, vamos a entrenar, porque la velocidad de la pelota es diferente y queremos que se adapten a esa situación y experimenten lo que sucederá el día del partido”, explicaba Néstor Bonillo, el preparador físico de Gareca.

Gareca en la práctica de la Roja en Bolivia. . Por Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Pese a que buscan disminuir el margen, el profesional también reconocía que esta preparación nunca los pondría a la par de la escuadra local. “La adaptación física la haces únicamente si vives en la altitud. Nosotros hacemos trabajos que le van a permitir al futbolista llegar en mejores condiciones, pero no quiero mentir y decir que vamos a tener un proceso adaptativo tal cual lo tiene el jugador boliviano”, dijo.

¿Buscaba irse en silencio?

Este lunes, Ricardo Gareca habló con los medios de comunicación, pese a que su intención era mantenerse en silencio. Desde la ANFP lo convencieron de que era mejor asistir a la rueda de prensa, donde si bien habló de las últimas dos jornadas con él presente, reconoció que pasa por un momento casi irreversible en las Eliminatorias.

“Con la calidad de jugadores que tengo, no hubiese pensado estar circunstancias, no lo hubiera esperado. Esto es un desprestigio lógicamente para Chile y para mi carreta también. No solo le afecta al país, sino también a mi. Soy un técnico que ha tenido traspiés a lo largo de mi carrera, pero vine con una enorme expectativa, no para esto. A todos los que nos conformamos la selección nos duele y nos pena la situación”, comentó.

A diferencia de otras oportunidades, sus palabras también sonaron a despedida, enfatizando en los momentos duros que ha vivido en este año y medio. “En estas circunstancias hay que dar la casa y eso tratamos de hacer, haciendo un trabajo lo más honesto posible. Esto es fútbol y más allá de eso no puedo contestar. Siempre los he atendido, independiente de las circunstancias. Vivo una situación tensa, que no me gusta. Lo tomo como un aprendizaje y una experiencia de las tantas que he tenido, aún a la edad que me agarra (67 años). Lo quiero capitalizar de ese lado, no de un lado negativo. Es muy angustiante, pero no veo otra que hacerle frente y dar la cara con ustedes y los muchachos. Muchos pensaran que un cambio es o era lo ideal, me preguntaron si soy terco y sí, quiero dar vuelta la situación”, dijo.

Milad da la sentencia

En la ANFP se preparan para el momento de la sentencia. Este lunes, Pablo Milad confirmó que una derrota dejaría el proceso de Gareca hasta ahí. “Las definiciones se tienen que tomar este mismo martes dependiendo el resultado”, comenzó diciendo el curicano. Ante la pregunta de si acaso será despedido en caso de que Chile quede sin opciones de ir al Mundial, la respuesta del mandamás fue clara: “Sí, por supuesto”.

Ya está definido que, en caso de perder, el timonel del fútbol chileno va a bajar personalmente al camarín y le dirá al entrenador la noticia. Se trata de una mera formalidad, porque Gareca también está enterado de la situación. Sin ir más lejos, en la antesala del choque ante Argentina, por primera vez el transandino habló públicamente de la cláusula.

“Soy un tipo abierto, que jamás he complicado nada. Está en lo cierto cuando dice que si no me va bien en estas dos fechas, los dirigentes puedan tomar la decisión que quieran. O quizás terminar las Eliminatorias”, dijo en esa ocasión.

Alexis Sánchez en la llegada de la Roja a La Paz. . Por Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

La última bala de Alexis

En los últimos días, Alexis Sánchez se ha posicionado como un escudero para Ricardo Gareca. El Niño Maravilla jugó ante Argentina su primer partido por Eliminatorias en el proceso del transandino. Antes había estado solo en la Copa América. Una lesión lo marginó de todo el segundo semestre de 2024 y otra de los choques ante Paraguay y Ecuador, en marzo.

Ahora, a sus 36 años, el goleador histórico asume un rol de líder en el plantel. Ante la Albiceleste el capitán fue Arturo Vidal. Con el volante suspendido, el formado en Cobreloa tomará la jineta.

Durante los últimos días, el ariete ha conversado mucho con los jugadores más jóvenes del plantel. A sus 36 años, entiende que no tendrá otra chance de jugar un Mundial y quiere agotar las opciones, pese a su intención de permanecer en la Selección por más tiempo. Algo que dejó en claro el jueves en el Estadio Nacional. “Yo estoy aquí para ayudar a Chile, yo quiero seguir si estoy bien. Si hay alguien mejor que yo, tiene que jugar. Quiero apoyar a los más jóvenes y apoyar”, dijo ese día.