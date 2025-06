El Mundial Sub 20 toma forma: 11 selecciones gestionan su arribo anticipado a Chile

El Mundial Sub 20 toma forma. Los 24 países clasificados a la cita que se realizará en Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre del 2025, planifican rigurosamente sus itinerarios, después de conocerse los grupos y las sedes que los recibirán.

El sorteo, que se realizó el 29 de mayo, en Santiago, recibió a representantes técnicos y administrativos de las 24 selecciones participantes, quienes fueron parte de un completo programa organizado por FIFA y el Comité Organizador Local (COL). En esa instancia los delegados aprovecharon para formarse una impresión respecto de las condiciones que ofrece el país y de las instalaciones en que tendrán que afincarse. El ente rector del fútbol mundial, que realizó visitas desde que Chile recibió el evento, ya tenía el suficiente conocimiento.

En la Copa del Mundo habrá seis grupos de cuatro equipos cada uno. El sistema de torneo establece que los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final. Desde esa instancia se jugará en formato eliminatorio. Además se jugará el partido para definir el tercer puesto.

El sorteo, de paso, definió las subsedes para cada país. Con estos antecedentes en la mano, los encargados de cada delegación comenzaron a tomar nota de lo que se encontrarán en Chile.

El sorteo fue claro. En el Estadio Nacional jugará el Grupo A (Chile, Japón, Egipto y Nueva Zelanda) y el C (Marruecos, España, Brasil y México). En El Teniente, en Rancagua, verá acción el Grupo E (Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia). En Valparaíso, en el Elías Figueroa, medirán fuerzas el Grupo B (Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá) y el D (Italia, Argentina, Cuba y Australia). Finalmente, en el Fiscal de Talca se jugará el Grupo F (Colombia, Arabia Saudita, Noruega y España).

Varias selecciones dejaron en claro su intención de aterrizar de manera anticipada en Chile, para adecuarse a las condiciones que encontrarán en el país. Nueva Caledonia, Marruecos, Ucrania, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, Japón, Egipto, Australia, Panamá y Nigeria lo tienen contemplado en su planificación. ¿La razón? Agendar duelos amistosos que sirvan de preparación.

Si bien FIFA no pone ninguna limitación para arribar antes al país, sí se establece como norma no disputar ningún cotejo cuatro días antes del partido inaugural. Además, si ambas selecciones comparten grupo, no se pueden enfrentar hasta 15 días antes de la fecha del duelo.

“Estamos en la cuenta regresiva y este trabajo previo es clave porque las delegaciones cuentan ahora con todos los antecedentes para organizar su llegada y estadía en Chile, permitiendo que puedan enfocarse completamente en lo deportivo. Chile, por su parte, reafirma su compromiso y vocación como anfitrión, avanzando con firmeza hacia la organización de un torneo que marcará un hito para el fútbol chileno”, explicó el presidente del Comité Organizado Local (COL) Jorge Aguilar.

La visita

Varios países aprovecharon la oportunidad de visitar las sedes que los recibirán, según el sorteo previo. En las horas posteriores al sorteo, se abordaron temas esenciales como alojamiento, transporte, seguridad, operaciones de partido y logística, entregando a los equipos la información necesaria para planificar con precisión su participación en el torneo.

En paralelo, las visitas técnicas permitieron a cada delegación recorrer los estadios, centros de entrenamiento y hoteles de su sede, con el objetivo de revisar en terreno las condiciones operativas.

Por ejemplo, los integrantes del Grupo A, que contará con Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto visitaron Juan Pinto Durán. También lo hizo la delegación del Grupo C, que tendrá entre sus protagonistas a Brasil, México, Marruecos y España.

En Valparaíso, en el estadio Elías Figueroa Brander, Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá recorrieron las instalaciones, como parte del Grupo B. También Italia, Argentina, Cuba y Australia, del Grupo D.

En Rancagua, en tanto, Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica agendaron una visita al estadio El Teniente. A la misma hora, en Talca, Colombia, Arabia Saudita, Noruega y España se presentaron en el fiscal.