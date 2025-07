Falta de luz posterga definición del partido entre Christian Garin y el francés Arthur Rinderknech en Wimbledon

Christian Garin no pudo terminar el miércoles su partido en la segunda ronda de Wimbledon. Foto: @bmw_open/Instagram.

Christian Garin pone en vilo su permanencia en Wimbledon. No solo en términos deportivos, sino que también organizativos. El duelo de segunda ronda en el que perdía dos sets a uno ante el francés Arthur Rinderknech, el que el chileno comenzó en ventaja, solo continuará este jueves, por falta de luz.

Comienzo irregular para la raqueta chilena en el primer juego. Si bien se puso rápidamente en ventaja de 40-15, una seguidilla de errores no forzados permitió la levantada del galo. Tanto, que la raqueta nacional debió superar tres puntos de quiebre en contra para quedarse con su servicio y ponerse 1-0.

Golpe anímico que dio otro impulso al ariqueño, quien mostró buenos golpes en la devolución de servicio. El chileno logró ponerse quiebre arriba y no desaprovechó la oportunidad para quedar 2-0. Ya con el servicio a su favor, supo mantener la ventaja con su saque y con un ace cerró el parcial de 3-0.

Entonces, la presión ya era para el galo, quien logró ganar su primer game del partido tras mantener su saque, pero la concentración y el servicio del sudamericano le permitieron dejar en cero a su rival en el quinto juego y ponerse arriba por 4-1.

Rinderknech intentó meterse de lleno en el partido y descontó de manera contundente para quedar 4-2 abajo. Sin embargo, la gran variedad de golpes del chileno puso en constantes aprietos al europeo. En el séptimo, después de un par de voleas logró cerrar el segundo punto con un preciso passing shot, suficiente impulso para que su servicio le permitiera quedar con una diferencia de 5-2.

El francés soportó el asedio y quedó 5-3 abajo. Pero esta vez Garin no falló y se puso dos puntos de sets a favor. El daño ya estaba hecho y el ariqueño cerró el primer set con un marcador de 6-3 en solo 37 minutos de partido.

Fuerte impulso para el crédito nacional, quien mostró muy pocos vacíos en su tenis, al menos en el primer set, pese a sumar cerca de 8 horas de juego en el torneo, incluyendo las tres rondas clasificatorias.

Reacción gala

La segunda manga comenzó con un sólido juego del verdugo de Zverev, quien solo permitió solo un punto al chileno en ese game inicial para quedar 1-0 arriba. Gago respondió a la exigencia con una que otra duda. Pese a quedar 15-30 con su servicio, se repuso con tres buenos saques para ganar el juego y colocarse 1-1.

El tercer juego, con el galo al saque, mostró la nueva disposición del chileno a sobreponerse a escenarios adversos. Perdía 40-15 y ganó dos puntos consecutivos para dejar el parcial igualado. Y aunque el europeo consiguió mantener su saque para ponerse, también quedó demostrada la nueva actitud del nacional quien, además, no dio respiro a su rival en el cuarto game para quedar 2-2.

En el quinto juego, Gago supo exigir a su adversario, pero el francés lo sacó adelante. Sin embargo, ya con el saque a su favor, el chileno sumó tres errores no forzados y permitió el quiebre de su oponente, quien se puso 4-2 arriba.

Con el segundo set y la confianza a su favor, Rinderknech no tuvo mayores contratiempos para quedar 5-2. El chileno consiguió quedar 5-3 abajo y endosó la presión al galo en el noveno juego, en el que el ariqueño supo estar 15-40 arriba con el saque del galo. Pero el europeo remontó y se impuso por 6-3 en el segundo set, tras 41 minutos.

En espera

En el inicio del tercer, ambos jugadores no pudieron hacerse daño, así el parcial se fue rápidamente al 1-1. Pero en el tercer juego comenzaron los problemas, quien no pudo mantener su saque tras un par de errores no forzados. El francés tuvo tres puntos de quiebre y logró hacerse con el juego y ponerse 2-1, antes de su propio servicio.

El francés no sucumbió frente a la responsabilidad y se puso 3-1. Al otro lado, Gago intentó mantenerse en partido para descontar la ventaja del galo, quien no vio mayores obstáculos para quedar 4-2 con el servicio a favor.

Ahora la presión era para el chileno. Incluso, estuvo 15-30 abajo con su servicio, en el séptimo game. Aunque sacó la faena adelante y pudo quedar en desventaja de 3-4. En el octavo, el chileno no perdió la entereza, supo ponerse 15-30 arriba y aprovechó dos errores no forzados del europeo para recuperar el quiebre y ponerse 4-4.

En el noveno, Gago repitió la dosis y cerró su servicio con dos aces para quedar 5-4 arriba. Rinderknech no falló y el parcial quedó en un furioso 5-5 en el tercer set. Juego sólido del chileno en el undécimo que no permitió reacción de su rival y quedar 6-5 arriba, el francés devolvió gentilezas para ganar su saque, lograr el 6-6 y forzar el tie break.

Definición en la que el europeo mostró un juego mucho más agresivo. Tanto que, rápidamente, logró colocarse 5-0 arriba en el parcial, incluidos tres mini quiebres en contra del ariqueño. La feble reacción no alcanzó y Rinderknech se impuso 7-3 y hacerse con el tercer set en poco más de una hora.

Tras dos horas y 22 minutos de partido, la organización decidió postergar el resto del duelo para la jornada del jueves, solo por falta de luz diurna.