La U de Miranda sonríe: un regalo de Dituro le da el Clásico Universitario

Sea oficial o amistoso, de la manera que sea que lleguen los equipos, un Clásico Universitario siempre tiene un sabor particular. Y éste no fue la excepción. En Santa Laura se abrió la llave entre Universidad de Chile y Universidad Católica, por los cuartos de final de la Copa Chile. El primer golpe fue para los azules, que se impusieron por la mínima, mostrando uno de sus rendimientos más destacados en este atribulado 2022.

Para los cruzados, se sabe que este certamen es un objetivo importante en el resto del año, porque es la ventana para ingresar a la Copa Libertadores. La duda recaía en los azules, toda vez que su situación en la liga es incómoda y las balas están puestas en la permanencia. Lo concreto es que ambos dispusieron de su mejor contingente. La novedad en el local era la presencia de Martín Parra (el que no quería Diego López) en el arco. Fue el debut del ex Huachipato, aprovechando la estadía de Cristóbal Campos en la Selección. Los franjeados salieron con su oncena estelar.

Sin temor a equivocarse, se puede decir que el primer tiempo fue de lo más notable de la U en meses. Con una disposición muy distinta respecto al clásico pasado, que se jugó en el Nacional, Sebastián Miranda dio en el clavo para neutralizar y hacer daño en una estructura cruzada que venía afiatada y mostrando buen juego. La diferencia de ritmo entre uno y otro, en el arranque, se percibía.

Los laicos eran superiores, sin embargo encontraron la apertura de la cuenta gracias a un regalo inesperado. Matías Dituro resalta en el medio por su impecable juego con los pies. No obstante, falló. En los 11 minutos, el golero se equivoca en una salida y termina cediéndole la pelota al Chorri Palacios. El uruguayo, con olfato de artillero, recibe el obsequio y saca un potente tiro bajo, que permite el 1-0. Se acabó la racha invicta de la UC, que llevaba cinco partidos sin goles en contra.

Más tarde, Dituro se redimió, evitando el segundo al rechazar con los pies un nuevo acercamiento de la U.

La Católica trataba de despertar desde la posesión del balón, pero no tuvo espacios para verticalizar esa tenencia. El buen trabajo de los azules, en materia de orden defensivo, tenía cubiertas las zonas y mantenía a raya a los atacantes rivales. Por ejemplo, Fernando Zampedri. El Toro no era asistido ni tampoco intervenía en el juego. La dupla Domínguez-Casanova es de lo más destacado de esta U de Miranda.

El primer remate de la UC fue recién en los 36′, uno de César Pinares que se fue elevado. La primera parte del volante zurdo fue para el olvido. Nunca pudo ser factor en la construcción del fútbol de su escuadra. La U cortó el circuito de la banda derecha de Católica, una de sus fortalezas. Y para peor, sobre el epílogo del primer tiempo se lesiona justo cuando arrancaba en solitario rumbo al arco. Día agrio para el ex Altay.

El riesgo, de cara al complemento, era que la U de Chile no sostuviera la intensidad de la primera parte. Tampoco era mal negocio ceder la iniciativa y salir de contra, considerando que la UC no hacía daño con la pelota. Holan movió el tablero (entraron Ossa, Bryan González y Orellana, con lo cual Fuenzalida se fue moviendo de lugar), sin embargo aquello no implicó más y mejor elaboración.

El segundo lapso fue más cerrado que el primero. Fue menos agradable a la vista. De todas maneras, la U pudo ampliar la diferencia. La figura de Dituro resultó importante para evitar una derrota más amplia. En los 72′, el ex Celta tuvo una extraordinaria doble tapada, incluyendo un rechazo con un pie. En el ítem ‘ocasiones de gol’, también se reflejó la mejor tarea de los azules respecto a los cruzados.

Martín Parra atajó su primer balón en los 87′, desviando un remate de Isla, uno de bajo desempeño y quien fue blanco de las pifias de los forofos locales cada vez que tocó la pelota. En el tiempo añadido, la UC tuvo su mejor opción, que Zampedri desperdició.

Final del juego y triunfo de Universidad de Chile, que por fin pudo ganar un clásico en el año. Arrastraba cuatro derrotas consecutivas ante sus adversarios más enconados durante 2022 (dos con Colo Colo y dos con la Católica).

El duelo de revancha se juega este miércoles a las 19.00 horas, en un recinto a definir. Puede ser Valparaíso. El ganador enfrentará en semifinales al que supere la eliminatoria entre Unión Española y Deportes Antofagasta. En el primer cotejo, en el norte, se impusieron los hispanos 2-1.

Ficha del partido

U. de Chile 1: M. Parra; Y. Andía (81′, D. Navarrete), L. Casanova, N. Domínguez, J. Castro; I. Poblete, E. Ojeda (81′, F. Lobos), F. Gallegos (74′, F. Seymour); L. Assadi (64′, P. Aránguiz); C. Palacios (64′, J. Fernandes) y R. Fernández. DT: S. Miranda.

U. Católica 0: M. Dituro; M. Isla, B. Ampuero, G. Kagelmacher, A. Parot; C. Pinares (46′, D. Ossa), I. Saavedra, L. Aued (60′, B. González); J. P. Fuenzalida, F. Zampedri y G. Tapia (60′, F. Orellana). DT: A. Holan.

Goles: 1-0, 11′, Palacios, remata tras una mala salida de Dituro.

Árbitro: N. Gamboa. Amonestó a Castro (U); Zampedri e Isla (UC).

Estadio Santa Laura. Asistieron 14.884 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.