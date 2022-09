Carlos Larraín, director de Azul Azul: “En el 2023 tenemos que repensar muchas cosas; ya no hay margen de error”

Carlos Larraín se reconoce como un fanático hincha de Universidad de Chile. Hace más de un año, como representante de Sartor, el actual gerente general de Esmax, compañía que se desempeña en el mercado de combustibles y lubricantes y que hoy es operadora de la licencia de Petrobras en Chile, se sentó en la mesa de Azul Azul como uno de los hombres fuertes del grupo controlador del club. En conversación con El Deportivo, el director de la concesionaria repasa el turbulento presente del equipo que hoy dirige Miranda. Asume errores y asegura que la U no perderá la categoría.

¿Es más fácil ser empresario que dirigente del fútbol?

No son incompatibles. En una empresa se busca crear valor conjunto para todos: los trabajadores, ejecutivos, accionistas, comunidad. No es muy distinto en un club de fútbol.

¿Ve a la U como un negocio?

Veo a la U como parte del alma de Chile, por lo que debe tener éxito deportivo, económico, social, cultural. ¿Qué son los grandes equipos de fútbol, las grandes escuderías de Fórmula 1 o los grandes tenistas del mundo? Todos son mucho más que un negocio. La U lleva años buscando eso y creo que con el trabajo que estamos haciendo podemos lograr ese objetivo.

¿Por qué entra al fútbol?

Porque creo que puedo aportar a la U desde mis conocimientos y, en mi rol como director, velar por una correcta administración del club, en lo deportivo y económico.

Si no ganan dinero, ¿se van?

La U es un proyecto de largo plazo, que tendrá éxitos deportivos, y aseguraremos que se tenga los recursos para financiar sus proyectos. En la vida las cosas no se logran de un día para otro. Nosotros tenemos un compromiso de largo plazo con la U. Estamos embarcados al cien por ciento.

¿Pensó que un año después de haber asumido estarían en estas condiciones? ¿Qué diagnóstico tiene del presente azul?

Obviamente que nadie se planifica para estar en una situación así. Creo en los colectivos, no en las individualidades. Soy parte de un directorio, donde estamos trabajando con una visión de largo plazo. Estoy seguro de que pasaremos este momento duro que estamos viviendo con el primer equipo masculino y tendremos buenos resultados, que todos celebraremos.

¿Se puede estar más mal?

Los hinchas aman la camiseta y, por lo mismo, saben que de estos momentos duros saldremos adelante. El triunfo sobre Palestino nos dio un oxígeno importante y nos confirmó que fue una buena decisión darle la responsabilidad a Sebastián Miranda. Confío en que el equipo saldrá de esta situación.

¿Qué han hecho bien durante este año?

En la U se están haciendo cosas muy valiosas. En el fútbol femenino somos puntales, vamos a disputar la Copa Libertadores, hemos invertido en reforzar el equipo, logramos que el clásico femenino se juegue en el Nacional... A nivel formativo, ha mejorado nuestro rendimiento en casi todas las categorías, estamos promoviendo muchos jugadores a categorías mayores de las que les corresponde. Jugadores de 17 años, como Agustín Arce, ya entrenan con el primer equipo. Poco a poco hemos ido robusteciendo la formación en las mujeres. Aunque la mayor atención se la lleva el primer equipo masculino, hay muchas cosas que han mejorado en el CDA.

Carlos Larraín, posando para esta entrevista. Foto: Mario Téllez.

¿No le asustan las amenazas de los hinchas?

Estoy concentrado en que nos vaya bien. Eso es lo que todos queremos.

¿Qué equipo le gusta? ¿Se considera una persona que sabe de fútbol?

Yo soy hincha de la U y vivo la pasión por el club. Viví cinco años en Argentina y solo allá pude ver algo similar a esa pasión que se tiene por la U. No se debe olvidar que los directorios buscan reunir personas con distintas sensibilidades, experiencias y conocimientos, para lograr un conjunto mejor. En el directorio todos contribuimos desde nuestras áreas y que todos tenemos en la cabeza y el corazón la camiseta de la U.

¿No se ve mal que su hermano Pedro Pablo Larraín, una de las caras más visibles de Sartor, sea hincha reconocido de la UC?

Los representantes del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport en el directorio de Azul Azul somos todos fanáticos de la U. Está Cecilia Pérez, Andrés Segu, Roberto Nahum, Miguel Luis Berr y Michael Clark. El FIP Tactical Sport tiene un aporte de 90% de Sartor y un 10% de Inversiones Antumalal. Y, como se ha dicho muchas veces, el deseo es que la propiedad del club se vaya abriendo sistemáticamente a más inversores, en específico a los hinchas de la U. No voy a hablar de la vida de Pedro Pablo, pero sí puedo decir que no está involucrado con el FIP Tactical Sport y no está en el directorio de Azul Azul.

¿Sabe quiénes son los dueños de la U?

Sí. Aparecen claramente detallados en el sitio web del club y en la CMF. Aprovecho de comentar que en la página web de la CMF está el detalle de todo lo que sucede en el club. Si bien hay cosas muy técnicas en los estados financieros, se detallan también temas en relación a la toma de decisiones y a lo que sucede.

Un porcentaje de las acciones de Azul Azul pertenecen al banco Atlas, de Panamá. ¿Usted puede asegurar que en ese grupo no está Fernando Felicevich, Victoriano Cerda o Sergio Jadue?

El Banco Atlas de Panamá, que es liderado, entre otros, por exasesores de finanzas de la Presidencia de Estados Unidos, ya no forma parte de Sartor. Por lo tanto, los propietarios son quienes hemos dicho en todas las entrevistas y quienes aparecen en la web del club y en la información pública de la CMF.

Ustedes prometieron al menos ordenar las finanzas, pero durante este año ya llevan $ 2.100 millones en pérdidas...

Las cosas no se resuelven de un día para otro. Aquí no hay milagros. Hay un proceso que está avanzando, en buena forma y tendremos noticias pronto en ese sentido. Este año en particular los ingresos del club han seguido muy golpeados por las medidas que ha implementado la autoridad a raíz de la pandemia, principalmente por el tema de aforos restringidos. Por otro lado, el tema del aumento del dólar nos ha pegado fuerte y hemos tenido que pagar indemnizaciones a los técnicos cesados.

Jorge Sampaoli dijo que el problema de la U era su conducción. ¿Qué opina? ¿Lo sondearon para reemplazar a López?

Jorge Sampaoli es un entrenador que marcó una época en la U. Siempre estará identificado con el club. Yo lamento sus palabras, porque también creo que opina desde el poco conocimiento del trabajo que se realiza en el CDA. La promoción de jugadores jóvenes a través del fortalecimiento del fútbol formativo, el desarrollo gigante del fútbol femenino y muchas otras medidas que se han ensombrecido por la mala campaña en el torneo. Pero recalco, acá hay un plan claro, que seguro terminará dando éxitos y alegrías al club. Nuestra aspiración es que la U sea realmente el semillero del fútbol chileno, masculino y femenino. Estamos dando pasos en esa dirección. ¿Si alguien habló con Sampaoli? Lo desconozco.

¿Si la U se va a la B, seguirán en el club?

La U seguirá en Primera y nuestro compromiso con la U es de largo plazo.

El silencio de Clark es criticado por los hinchas y la prensa. ¿Debe dar explicaciones?

Michael Clark dio una larga entrevista hace poco. Antes estuvo en las presentaciones de los entrenadores titulares, explicó la salida de Luis Roggiero, entre otras conferencias que le he visto… Incluso lo vi reconociendo que hemos dado pasos en falso, asumiendo errores. Ahora bien, al margen de eso, Michael Clark dijo desde un comienzo que su idea era no tener la figuración de otros presidentes en el fútbol. Acá hemos visto a presidentes que opinan de todo. No creo que por dar una declaración más o una declaración menos, vamos a ganar, empatar o perder un partido. Lo que debe hacer un presidente es trabajar para los jugadores y jugadoras del club, para que los cuerpos técnicos cuenten con todas las herramientas para realizar de la mejor forma su trabajo. Y, en ese sentido, no me pierdo al decir que Clark siempre está preocupado de que así sea. Él va seguido al CDA, se reúne con las gerencias, con el cuerpo técnico, con los jugadores. Es una persona muy presente en el club. Creo que eso es lo que importa.

¿Se debe evaluar la presidencia del club? Quizás sea mejor que Michael Clark deje su cargo...

Yo integro un directorio que se rige por la ley, lo que implica que no me corresponde andar opinando en este sentido. Creo que la única forma de garantizar el éxito de nuestro club es con trabajo y unidad. La mala campaña del primer equipo masculino, es un tsunami que tapa todo lo bueno que se hace. Entiendo que no han sido los resultados esperados, pero no es justo decir que todo se hace mal. La realidad está lejos de eso.

¿Cómo administrar a la U con el enorme rechazo que genera esta dirigencia en los hinchas?

No es fácil, porque yo también sufro con los malos resultados del primer equipo. La gente piensa que nos da lo mismo que la U pierda o gane. Lo único que quiero es que la U sea más grande de lo que es, que terminen estos tres o cuatro años de campañas mediocres, que vuelva a ser protagonista. Me molesta que las cosas salgan mal. Nos duele a todos los que estamos en el club. Por eso, ya no podemos equivocarnos. En 2023, la U no tiene margen de error. Debemos ir por todo. Si bien entiendo la desaprobación por una mala campaña, a veces también creo que a muchas personas les gustaría que la U descendiera. Es triste, pero por querer ver caer nuestro proyecto, incluso desearían vernos perder la categoría. Estoy confiado en que los buenos resultados llegarán y ahí todo será más fácil.

El plantel de la U, festejando el triunfo ante Palestino en la fecha pasada. FOTO: Karin Pozo/AGENCIAUNO.

¿Por qué llega Mauricio Etcheverry a la U?

El directorio aprobó la contratación de un asesor externo para temas operacionales y logísticos. Todos se olvidan de que hubo meses en que el viernes no sabíamos dónde jugaríamos el domingo. Hay decisiones que toma la administración, como es este caso, y que no necesariamente deben pasar por el directorio. Espero que la elección del señor Etcheverry haya sido la mejor cumplir ese objetivo.

¿Se equivocaron en contratar a Diego López?

Cuando se presentó la alternativa de Diego López al directorio, venía respaldado por sus éxitos en Peñarol y su trabajo en Italia. Evaluando con el diario del lunes y con los resultados que tuvimos, lamentablemente los resultados no se dieron como esperábamos. Sin embargo, a partir de la salida de Roggiero, nuestro actual gerente deportivo, Manuel Mayo, nos ha demostrado un conocimiento profundo del área y, principalmente, del club. Manuel se ha volcado en confeccionar una estructura profesional, con ocho áreas específicas para el fútbol masculino y femenino. Lo que no esperábamos era esta mala racha de resultados.

Pero era alguien que no tenía ningún conocimiento del fútbol chileno...

Hay que concentrase en lo que queda del campeonato. Lo que necesitan ahora nuestros jugadores es respaldo y unidad. El equipo saldrá del complicado momento en que está. Para 2023 ya tenemos que repensar muchas cosas. Ya no hay margen de error.

¿Los futbolistas pidieron que siguiera Miranda?

No. Los jugadores nunca exigieron a nadie.

¿Miranda seguirá hasta fin de año?

Esas decisiones corresponden exclusivamente a la administración y en particular a la gerencia deportiva. Son ellos los que deben evaluar las opciones y presentarlas al directorio.

¿Miranda tiene opción de seguir en 2023?

Sebastián cumple con todos los méritos para asumir un desafío de este tipo, pero en mi opinión él también es muy importante para nuestro fútbol formativo, donde el club ha tenido notables avances. Ahora estamos todos enfocados en terminar de la mejor forma este año. Después veremos qué es lo mejor para 2023.

¿A la U le faltan referentes?

Tenemos un equipo para competir con jugadores de nivel que habían andado muy bien en el pasado, o en sus equipos anteriores. Este equipo se reforzó a mitad de año para poder afrontar de mejor manera la segunda rueda. Eso claramente no sucedió a luz de los resultados, pero el directorio, y yo en particular, seguimos confiando en que este equipo está para más. Ahora, se debe evaluar lo que necesitaremos para el 2023, porque, como ya dije, no tenemos margen de error.

¿No le hace ruido que el capitán envíe mensajes por las redes sociales y se pelee con parte de la prensa?

Como dije antes, lo importante es concentrarse en lo que queda del campeonato y estar lo más unidos posible para sacar al equipo de este mal momento. Esta invitación es para todos los que queremos lo mejor para la U: jugadores, hinchas, funcionarios y directivos.