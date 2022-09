Abogado de Byron Castillo habla tras la apelación en la FIFA y sepulta opciones de la Roja: “Estoy seguro que Ecuador irá al Mundial”

La telenovela del caso Byron Castillo sigue sumando episodios. Este jueves fue la jornada de apelación, en la cual la defensa de la Federación Chilena de Fútbol, a cargo de Eduardo Carlezzo, expuso nuevos argumentos en la ofensiva contra el jugador y la Federación Ecuatoriana, por el intrincado tema acerca de la nacionalidad del actual lateral del León de México. Esto sucedió después de que se conociera un presunto audio de Castillo, publicado por el medio inglés Daily Mail, en el cual aparentemente confiesa que es colombiano.

Quien comentó los detalles del caso, después de los recientes alegatos, fue el abogado del seleccionado del Tri, Andrés Holguín. Lo hizo en diálogo con Relevo Deportes (de España), vía Twitch. “El caso ante la FIFA no puede ser solo de que Byron no es ecuatoriano. Si fuera solo eso, se pediría sanción solo para el jugador. El caso ante la FIFA va más en una denuncia de un entramaje de corrupción, en donde además de que se asegura de que el jugador no es ecuatoriano, se acusa a la Federación Ecuatoriana de confabular con el jugador, en una trama de corrupción para obtener la nacionalidad de manera ilegal”, comienza diciendo.

“En el año 2021, el Registro Civil de Ecuador, en base a documentación que no sabemos cómo recibieron, le negó la renovación de la cédula de identidad a Byron. Y Byron presentó una acción constitucional, para que se le emita la cédula y el tribunal lo identificó como ecuatoriano”, continuó.

Comenta, según su percepción, cómo nace la queja de Chile: “Tengo entendido que la denuncia nace por un reportaje que salió en marzo o abril de este año, por una publicación que hizo un periodista colombiano, que luego de las aclaraciones que le hicimos, aclaró su noticia. A pesar de que el periodista sube los documentos de una supuesta partida de nacimiento en Colombia, a pesar de la rectificación del periodista, parece que los señores de la Federación chilena se quedaron en la primera noticia, no en la segunda parte, y de ahí se agarraron para presentar esta denuncia”.

El audio

Respecto al audio del Daily Mail, que hizo temblar a Ecuador a menos de 70 días de la Copa del Mundo, el abogado manifestó: “Ese audio, más que tener la intención de dañar al jugador, está más encaminado a una investigación en contra de un señor Zambrano, un conocido dirigente deportivo y agente. Este audio también fue presentado por el Registro Civil. Los jueces constitucionales consideraron que no se pudo determinar, por parte del Registro Civil, que sea la voz de Byron y, por ende, no constituía prueba en contra del jugador. Ese audio ha sido presentado en dos procesos distintos y no tuvo la validez probatoria, ya sea ante la fiscalía ecuatoriana y tampoco tuvo valor ante los jueces constitucionales del Ecuador. Entonces, que ese audio aparezca “filtrado”, en un medio inglés, nos tiene sin cuidado y debo asumir que la FIFA no va a dejar que dos días antes de la audiencia se lo meta como prueba”.

“Tengo entendido que ese audio nunca fue incluido ni en la denuncia ni en la apelación. Debo entender que lo intentaron meter a la fuerza, pero dudo que la FIFA lo haya aceptado”, añadió al respecto.

Sobre todo el proceso, con su defendido puesto en el paredón, Holguín dijo: “Es una especie de linchamiento mediático para ver si se gana algo más de credibilidad, cuando nos encontramos en un proceso que se debe resolver por las pruebas. Estoy seguro que no hay pruebas que demuestren que Byron no es ecuatoriano, y segundo, si es que hubiesen pruebas que demuestren que Byron es ecuatoriano, no hay prueba de que la Federación tuvo alguna participación en el ilícito o que la Federación tuvo algo que ver con eso o que utilizó a un jugador que no era ecuatoriano a sabiendas de que no lo era...”.

“Para mí, cuando resuelva el Tribunal de Apelaciones, resolverá ratificando la decisión de la Comisión Disciplinaria. Estoy seguro que Ecuador irá al Mundial”, sentenció.