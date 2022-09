Sebastián Miranda le avisa a Azul Azul que desea seguir al mando de la U: “Estoy disponible para lo que decidan”

Hay que remontarse al dos de julio de este año, para encontrar la última victoria de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. Por eso, el triunfo ante Palestino en La Cisterna fue agua en el desierto para las y los azules.

Y así lo hicieron saber sus protagonistas. Los mismos que entraban a la cancha árabe con la presión que les había puesto La Serena, al ganarle sorpresivamente a Unión Española, y con un nuevo adiestrador: Sebastián Miranda asumió la banca tras el despido del uruguayo Diego López.

“Necesitábamos esta victoria y este era un partido muy importante para nosotros. Pero esperamos que este sea el comienzo, porque tenemos que seguir. Ahora, el triunfo nos da una semana tranquila, para corregir los detalles y seguir ganando”, aseguró Nery Domínguez en el micrófono de TNT Sports.

Luego tuvo palabras para el cambio de adiestrador y señaló que “no es para nada bueno que se vaya el entrenador, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y tuvimos una buena semana”. ¿Cómo fue? “Practicamos el ir a presionar arriba y asociarnos por abajo, creo que por momentos jugamos muy bien y después lo aguantamos como pudimos y por suerte nos llevamos los tres puntos”.

Minutos después, Sebastián Miranda acudió a la rueda de prensa y lo primero que reveló fue cómo aguantó el apremio que tenía este duelo. “Estaba tranquilo por la semana de trabajo que habíamos tenido, ya que los jugadores nos habían demostrado que todas las tareas las habían cumplido y el primer tiempo jugamos muy bien y luego nos sobrepusimos a un segundo tiempo complicado. Pero obviamente, se que tenemos que seguir mejorando, pero hoy lo importante era obtener los tres puntos”, detalló el director técnico.

Luego confesó que “hoy fue un desahogo, porque hace tiempo que no ganábamos y se han dicho muchas cosas, algunas ciertas y otras no, pero esto llega hasta hoy y tenemos que ir partido a partido, Dimos un paso pequeño y ahora tenemos que seguir luchando”.

Lucas Assadi celebra su gol en la victoria ante Palestino. FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Y esa dualidad de seguir o no al mando del Romántico Viajero cruzó toda la conferencia, ya que Miranda nunca quiso dar por sentada su continuidad. Menos aún, cuando Ronald Fuentes -el otro candidato- estaba observando desde las gradas. “Estoy disponible para lo que decidan (el directorio de Azul Azul) y lo que decidan ojalá sea lo mejor para el club”, avisó. Luego añadió que “hoy me emocioné mucho con el triunfo, porque sé el momento que estamos viviendo. Pero voy partido a partido y quiero que los jugadores estén cómodos. Yo trabajo para ganar y hoy estoy contento, sobre todo por los jugadores”.

Y fue a ellos a los que le dedicó esta victoria, aunque para dos de sus dirigidos tuvo palabras especiales. Hablamos de Ronnie Fernández y Cristian Palacios, quienes no pasan por un buen momento y hace mucho rato que no convierten un gol. “Los dos tuvieron opciones y a lo mejor Ronnie estuvo un poco mas lejos del arco, por que debía pelear la pelota más abajo, y tenemos que mejorar eso. Nosotros somos un gran equipo y tenemos que buscar el gol más allá si lo hace un lateral o un delantero. Sin embargo, intentaremos -para el próximos partido- buscar alternativas para que ellos puedan anotar”.

Acto seguido, no quiso compararse compararse con López, “porque yo trabajaba con él”, pero si lanzó una frase que podría explicar lo que pasaba en La Cisterna entre el plantel y el uruguayo. “No me gusta como terminamos el partido, no me gusta terminar jugando metidos atrás, pero demostramos ante un buen equipo como Palestino que somos capaces. Por eso estoy muy agradecido del trabajo que hicieron los jugadores, porque como dije ayer, cuando ellos quieren, se puede”, concluyó.