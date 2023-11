Bielsa recuerda la derrota más dolorosa de su carrera con particular anécdota del Burrito Ortega

Las Conmebol se prepara para recibir una nueva fecha doble de Eliminatorias para el Mundial de 2026. Mientras la Roja tiene la necesidad de sumar puntos para no complicarse en la tabla de posiciones, otras selecciones pasan por un momento más tranquilo. Uruguay, por ejemplo, suma siete unidades y se ubica en el segundo puesto. Los charrúas deberán visitar a Argentina y después recibirán a Bolivia, en una jornada que empezar a encaminar a los diferentes conjuntos.

En ese sentido, Marcelo Bielsa anticipó lo que serán los duelos de la Celeste. El partido ante la Albiceleste tiene, evidentemente, una connotación diferente, tanto en territorio transandino como para el estratega. En contexto de una conferencia de prensa, el técnico entregó detalles sobre el enfrentamiento.

“Un partido que de ninguna manera puede ser sencillo. El modelo de juego de Argentina está totalmente claro, hace mucho tiempo que juega del mismo modo, con el mismo estilo y a muy buen nivel y la forma en que intentamos jugador nosotros vamos a tratar de trasladarla al partido. Un partido disputado, competido, nosotros vamos a intentar jugar y ellos también, ninguno de los dos equipos va a descartar ponerle mucha dedicación a la recuperación de la pelota. No le estoy contestando nada original, pero no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación y, al revés”, indicó.

“Si decididamente no pensamos en tratar de jugar y solo pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido, de eso estoy seguro. Si a un rival como Argentina se le juega con un planteamiento defensivo, las posibilidades de éxito son muy bajas”, complementó el técnico de 68 años.

La anécdota tras el fracaso en Corea y Japón

Bielsa fue consultado sobre la mecanización del fútbol moderno y la desaparición de futbolistas que marquen diferencias a través de la gambeta. Sobre esto, el estratega rememoró una anécdota ocurrida en el camarín de la Albiceleste tras quedar eliminados en la primera ronda del Mundial 2002.

“Yo tengo un afecto muy grande por Ariel Ortega. Jugador único, extraordinario. Después del partido (ante Suecia) que estábamos muy tristes, charlando, asimilando la derrota tan difícil. Ortega se remontó sin decirlo al jugador que lleva adentro, al niño, al adolescente que creció gambeteando en un potrero y dijo: ‘¿Cómo puede ser que yo no encontré una gambeta para ganar este partido?’. Argentina jugó muy bien ese partido, generó 15 situaciones de gol, y Ortega, que era un jugador de instinto puro, tenía como don la gambeta y lamentaba no haberla podido encontrar en un momento tan definitorio como ese. Yo siempre propongo que el jugador gambetee”, comentó.

Marcelo Bielsa fue el técnico de Argentina en el Mundial de 2002: FOTO: Tim De Waele/Getty Images

El técnico continuó con su idea sobre la mecanización en el fútbol moderno: “Al jugador no se le enseña a gambetear. Es una de las pocas cosas que es imposible de enseñar. Para ver hasta qué punto no se puede enseñar, este es un simple ejemplo, en las academias de formación se les propone dos o tres formas de eliminar rivales, imitando gambetas. El jugador la mecaniza así hasta incorporarla, pero uno después se da cuenta de que no se puede enseñar porque el jugador utiliza ese recurso de juego en una acción que no lo admite y entonces el gesto queda ridículo. La gambeta tiene vida propia. Y del mismo modo que no se enseña, tampoco se anula. La forma de anularla, es reprimiéndola y eso sí es un verdadero sinsentido”.

“Siempre comento esto, como estoy todo el día viendo fútbol grabado, y muchas veces he hecho esto: usted detenga el video antes de una gambeta y mire el escenario de complejidad defensiva que presenta el equipo que defiende, deje correr la acción y vuelva parar el video después de la gambeta y verá que las posibilidades ofensivas crecieron, el terreno a perforar después de una gambeta es mucho mas accesible. La gambeta abre líneas de pase, desprotege estructuras cerradas, facilita el desorden del equipo que defiende”, sentenció Bielsa sobre la idea.

Finalmente, se refirió a cómo se debe enfrentar a Lionel Messi: “La pregunta que usted me hace la puede multiplicar por la cantidad de rivales que ha enfrentado Messi, dirigidos por entrenadores que conducen a esos equipos, no hay entrenador al que no se le pregunte lo mismo que usted me está preguntando. Si usted categoriza las respuestas, verá que ninguna fue efectiva, no hay método suficientemente efectivo como para detener a Messi, que es el mejor jugador del mundo; justificadamente y sin lugar a dudas, desde mi opinión”, puntualizó.

“Entonces si nadie ha encontrado la fórmula habrá que entender que no hay fórmula infalible. Habría que preguntarle a él qué es lo conveniente para que no juegue bien porque las preguntas que nos han hecho a los entrenadores no han dado ningún aporte. El fútbol tiene como esperanza que los grandes jugadores se luzcan, así que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, va a mantener más vivo el fútbol”, finalizó.