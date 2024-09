“A Bielsa no lo aguanta más”: periodista uruguayo revela las razones del retiro de Luis Suárez de la Celeste

Hace algunos días Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay lo que generó una serie de reacciones. Una de ellas fue la de los hinchas que agotaron las entradas para el duelo contra Paraguay que se disputará este viernes a partir de las 19.30 horas de Chile por las Eliminatorias.

Claro que en este contexto, el periodista Sergio Gorzy fue más allá y señaló en el programa Algo Contigo de Canal 4 estar convencido de que la decisión del delantero va más allá de lo deportivo y profesional, y acusó a Marcelo Bielsa de ser el detonante de esta situación.

“No se retira porque él llegó a la conclusión de que no puede más. No se retira porque no tiene más fuerzas para jugar en la selección, porque considera que hay otros que son mejores. Él se retira por lo que ya ha pasado con varios, porque a Bielsa no lo aguantan más”, expresó de forma categórica.

“Yo tengo información, no es opinión”, añadió el periodista. Ante la cara de asombro del conductor televisivo Luis Alberto Carballo aclaró: “Hay parte de opinión y parte de información. No te puedo decir: ‘Suárez me dijo’”.

“Es más, en una despedida en buenos términos estaría el técnico ahí: ‘se nos va, le pedí por favor que se quede pero se quiere ir’, pediría un fuerte aplauso. Nada, él solo. Es bravo trabajar con Bielsa”, sentenció.

La despedida de Luis Suárez

Hace algunos días, el histórico goleador uruguayo Luis Suárez, en una conferencia de prensa efectuada en el Estadio Centenario, anunció al mundo su retiro de la Selección. Entre lágrimas y con la voz cortada, declaró que “sepan entender, me cuesta hasta decirlo; el viernes será mi último partido con la Selección de mí país”.

El delantero, de 37 años, se instaló como el máximo artillero de la Celeste con 69 conquistas. Fue una de las figuras de una gran generación de futbolistas charrúas, que consiguió ser semifinalistas en la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y campeón de la Copa América 2011, en Argentina.

“Es algo que lo venía pensando, analizando. Es el momento indicado, porque tengo mis razones. No hay nadie que tome la decisión por mí. Es el momento en que puedo jugar el último partido tranquilo. Lo haré con la misma ilusión que el primero en 2007, con la misma ilusión de ese niño de 19 años”, dijo.

“Di todo lo que tenía por la Selección, no tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a todos los hinchas uruguayos, su cariño me deja muy orgulloso. Vengo desde 2022 pensando esto. En estos momentos el entrenador me hizo saber que contaba conmigo, así que por qué no hacerlo ahora, con mi gente, en mi estadio”, agregó.