El adiós de un histórico: Luis Suárez anuncia entre lágrimas su retiro de la selección uruguaya

El histórico goleador uruguayo Luis Suárez, en una conferencia de prensa efectuada en el Estadio Centenario, anunció al mundo su retiro de la Selección. Entre lágrimas y con la voz cortada, declaró que “sepan entender, me cuesta hasta decirlo; el viernes será mi último partido con la Selección de mí país”.

El delantero, de 37 años, se instaló como el máximo artillero de la Celeste con 69 conquistas. Fue una de las figuras de una gran generación de futbolistas charrúas, que consiguió ser semifinalistas en la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y campeón de la Copa América 2011, en Argentina.

“Es algo que lo venía pensando, analizando. Es el momento indicado, porque tengo mis razones. No hay nadie que tome la decisión por mí. Es el momento en que puedo jugar el último partido tranquilo. Lo haré con la misma ilusión que el primero en 2007, con la misma ilusión de ese niño de 19 años”, dijo ante los micrófonos.

“Di todo lo que tenía por la Selección, no tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a todos los hinchas uruguayos, su cariño me deja muy orgulloso. Vengo desde 2022 pensando esto. En estos momentos el entrenador me hizo saber que contaba conmigo, así que por qué no hacerlo ahora, con mi gente, en mi estadio”, agregó.

La noche de los cuatro goles ante Chile

Además, entre los momentos más destacados que vivió con la Celeste, Suárez eligió la jornada del 11 de noviembre de 2011, cuanto se impusieron por 4-0 a Chile, con cuatro tantos suyos: “La noche contra Chile acá con cuatro goles, los goles en los mundiales. No cambio el título de la Copa América 2011, fue el título más lindo que viví en mi carrera, no lo cambiaría por nada, y mira que gané cosas”.

“Me mandé mis errores, sí, pero nunca bajé los brazos. Acá estoy, siempre rindiendo a buen nivel. El mensaje que tengo que decir a los más jóvenes es que siempre hay que ser uno mismo dentro de la cancha” cerró.

Despedida contra Paraguay

Cabe destacar que la selección de Uruguay se medirá en el mencionado duelo de este viernes contra Paraguay, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas, a las 19.30 horas de Chile.