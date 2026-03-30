Fernando Gago y su riguroso método en la U: “Los jugadores necesitan aprender; yo no comía igual a los 17 años que a los 26″

El pasado 24 de marzo, Juan Martín Lucero abandonó la cancha en el minuto 8 del duelo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga. El jugador transandino se desgarró la pierna izquierda y en el mejor de los casos estará dos semanas fuera de las canchas, por lo que le genera un problema más al entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago.

“Todo jugador lesionado no está contento, eso es lo lógico, porque el futbolista necesita jugar. Obviamente, cuando hay una o dos lesiones seguidas, generan más bronca. Pero no hay que quedarse en eso, sino en cómo lo vamos a recuperar y ponerlo de vuelta en el campo y para eso lo vamos a ayudar... Después de eso, quién decide si juega o no, soy yo”, advirtió el estratega transandino.

Tras ello, el argentino habló de su riguroso método de entrenamiento y el rigor para controlar el peso de sus pupilos. “La exigencia del futbolista de hoy es máxima... Son cosas normales del fútbol que estén todos en la mejor forma física, sicológica y futbolística. Obviamente, todos los jugadores necesitan aprender algunas cosas. Yo no comía de la misma forma a los 17 que a los 26 y por eso darle esa información a los chicos para que lleguen a cada partido de la mejor forma. Hoy jugar cada tres o cuatro días tienen una necesidad y el cuerpo necesita estar en óptimas condiciones”, aseveró.

Foto: Club Universidad de Chile

Necesita con urgencia sumar una victoria

La U llegará al estadio Bicentenario de La Florida con urgente necesidad de conseguir su primera victoria en la Copa de la Liga. Tras empatar con La Serena y caer con los cementeros, los laicos están a cinco puntos del líder de su grupo, Audax Italiano.

Por lo mismo, este martes 31 de marzo (18 horas), deben robarle las tres unidades a los itálicos si es que quieren seguir con vida en el nuevo torneo del fútbol chileno, ya que una derrota e incluso un empate los dejará con escasas posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la justa que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2027.

“Nuestros objetivos son todos. Cada competición tenemos que ganarla. Mañana (martes) es una final más y todos son finales. Y vamos a tratar de ir construyendo una idea de juego, donde los futbolistas se sientan cómodos y los hinchas se sientan identificados”, explicó Gago.

Luego habló de sus primeros días de trabajo completo en el Centro Deportivo Azul y el otrora dueño del buzo de Boca Juniors concluyó que “comenzamos a trabajar más en lo conceptual, más en lo que quiero como equipo, pese a las bajas que tenemos. Los vi bien desde la intensidad, desde el trabajo y eso nos tiene muy contentos”.