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    La dura crítica de Fernando Ortiz tras la victoria de Colo Colo: “Nos falta tomar mejores decisiones para convertir”

    Los albos vencieron a Huachipato por la cuenta mínima, en un partido muy opaco. Al otro lado, el DT Jaime García desestimó una eventual renuncia.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Fernando Ortiz destacó el segundo triunfo de Colo Colo en la Copa de la Liga. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Colo Colo vuelve a ganar en la Copa de la Liga, su segundo triunfo consecutivo. Victoria por la mínima ante Huachipato en un partido con pocas luces, que se definió solo con una jugada individual de Leandro Hernández.

    “Tengo la fortuna de elegir jugadores que entienden el momento en el que nosotros debemos cambiar el sistema, a la forma como se podía parar el rival, algo que no sabíamos cómo podía llegar”, aseguró el técnico del Cacique Fernando Ortiz a TNT Sports.

    Respecto de los cambios tácticos, el DT afirmó que “vimos a un rival rápido e intentamos cambiarlo de una vez… hicimos línea cinco, después línea de cuatro, volvimos a cinco. Lo digo y lo sostengo, los jugadores son protagonistas de este deporte y hoy merecimos el triunfo”.

    A pesar de la exigua diferencia, el entrenador destacó la actitud de sus dirigidos, después de que el equipo solo ha perdido dos partidos de los ocho que ha disputado en esta temporada.

    “Lo importante es que la agresividad como equipo la tenemos, vamos a buscar el partido, ese fuego sagrado el jugador lo tiene, todo para ir a buscar el resultado y lo vemos en cada partido. Después, el fútbol es así, obvio que va a haber bajones anímicos y a veces nos sucede, pero seguimos intentando para adelante”, dijo el Tano.

    Sobre la importancia de las figuras emergentes, resaltó que “siempre creí en los jóvenes desde el momento que empecé a trabajar. Hoy tienen la posibilidad de jugar y qué bueno que respondan. Hay muchos que están entrenando con nosotros, lo importante es siempre tener jugadores”.

    Pese a la conformidad del triunfo, el adiestrador argentino lanzó una crítica a sus jugadores por la falta de contundencia, sobre todo, cuando se enfrentan al arco rival.

    “Nos falta tomar mejores decisiones para convertir, pero lo importante es que se generen solo fata concretarlas. Si hubiéramos hecho las tres que tuvimos, estaríamos hablando otra cosa. Me gustó cómo jugamos”, dijo Ortiz en conferencia de prensa.

    “No arrancaré”

    Al otro lado, el ánimo del técnico de Huachipato Jaime García denotaba la crisis que mantiene el equipo. Los de la usina, eliminados prematuramente de la Libertadores y duodécimo en la Liga de Primera, solo tienen un punto en el Grupo A de la Copa de la Liga.

    En ese escenario, el entrenados desestimó una posible renuncia: “Yo no voy a arrancar, soy valiente. No soy una persona que se rinda fácilmente, siento que todavía puedo llegar a los jugadores. Cuando ya no lo vea, seré el primero en reconocerlo y me voy”.

    Asimismo, el DT de los de Talcahuano agregó que “este año teníamos mucha ilusión, partimos muy bien y en un momento la Copa Libertadores en vez de habernos hecho bien, nos hizo mal, nos ha costado mucho, sobre todo, en la parte sicológica. Pero creo que si jugamos de esta forma es más fácil que encontremos el camino”.

    Más sobre:FútbolColo ColoFernando OrtizHuachipatoCopa de la Liga

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