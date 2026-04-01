SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Repasa el triunfo de Colo Colo sobre Huachipato en el Monumental por la Copa de la Liga

    Albos y acereros se ven las caras por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo.

    Foto: Colo Colo en X.

    Minuto a minuto

    Colo Colo 1-0 Huachipato

    ¡Final del partido!

    Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Huachipato en el Monumental.

    Público controlado en el Monumental: 16.834 espectadores

    90+4′ ¡Amarilla en Huachipato!

    Cris Martínez es amonestado.

    87′ Amarilla en Colo Colo

    Amonestado Arturo Vidal en el Cacique.

    66′ A la cancha el Rey

    Cambios en Colo Colo. Salen Francisco Marchant y Matías Fernández, ingresan Arturo Vidal y Jeyson Rojas.

    46′ Cambios en Colo Colo

    Salen Javier Méndez y Lautaro Pastrán, entran Tomás Alarcón y Erick Wiemberg.

    Así que el gol de Leandro Hernández

    Ya se juega el segundo tiempo entre Colo Colo y Huachipato.

    ¡Final del primer tiempo!

    Colo Colo se impone por la cuenta mínima a Huachipato en el Monumental, por la Copa de la Liga.

    44′ ¡Golazo de Colo Colo!

    Leandro Hernández avanzó rumbo al área, dejó defensores en el camino y definió ante la salida del arquero para la apertura de la cuenta ante Huachipato.

    37′ Lo tuvo Colo Colo

    Maxi Romero entró al área mano a mano con el arquero, pero Cristián Bravo envió el balón al tiro de esquina.

    Es noticia a esta hora en El Deportivo

    15′ Colo Colo presiona, Huachipato complica

    El Cacique domina el balón y presiona la salida visitante, pero la más clara fue para los acereros, que obligaron a una doble intervención de Fernando De Paul.

    ¡Arranca el partido!

    Colo Colo recibe a Huachipato en el Monumental por la Copa de la Liga.

    Mala racha acerera

    Cabe destacar que Huachipato acumula seis partido sin ganar, considerando sus partidos en la Copa de la Liga, la Liga de Primera y su eliminación de la Copa Libertadores contra Carabobo.

    Formación de Huachipato

    Los elegidos por Fernando Ortiz en Colo Colo

    Así marchan en el Grupo A de la Copa de la Liga

    1. Coquimbo Unido / 7 puntos / 3 jugados
    2. Colo Colo / 4 / 2
    3. Huachipato / 1 / 2
    4. Deportes Concepción / 1 / 3

    Cabe destacar que el duelo está pactado para las 18.00 horas, en el estadio Monumental.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Colo Colo y Huachipato, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

    Más sobre:En vivoColo ColoHuachipatoCopa de la Liga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    2.
    Carlos Muñoz: “Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”

    Carlos Muñoz: “Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”

    3.
    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    4.
    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua