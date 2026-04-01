Repasa el triunfo de Colo Colo sobre Huachipato en el Monumental por la Copa de la Liga
Albos y acereros se ven las caras por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo.
Minuto a minuto
Colo Colo 1-0 Huachipato
¡Final del partido!
Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Huachipato en el Monumental.
Público controlado en el Monumental: 16.834 espectadores
90+4′ ¡Amarilla en Huachipato!
Cris Martínez es amonestado.
87′ Amarilla en Colo Colo
Amonestado Arturo Vidal en el Cacique.
66′ A la cancha el Rey
Cambios en Colo Colo. Salen Francisco Marchant y Matías Fernández, ingresan Arturo Vidal y Jeyson Rojas.
46′ Cambios en Colo Colo
Salen Javier Méndez y Lautaro Pastrán, entran Tomás Alarcón y Erick Wiemberg.
Así que el gol de Leandro Hernández
Ya se juega el segundo tiempo entre Colo Colo y Huachipato.
¡Final del primer tiempo!
Colo Colo se impone por la cuenta mínima a Huachipato en el Monumental, por la Copa de la Liga.
44′ ¡Golazo de Colo Colo!
Leandro Hernández avanzó rumbo al área, dejó defensores en el camino y definió ante la salida del arquero para la apertura de la cuenta ante Huachipato.
37′ Lo tuvo Colo Colo
Maxi Romero entró al área mano a mano con el arquero, pero Cristián Bravo envió el balón al tiro de esquina.
Es noticia a esta hora en El Deportivo
15′ Colo Colo presiona, Huachipato complica
El Cacique domina el balón y presiona la salida visitante, pero la más clara fue para los acereros, que obligaron a una doble intervención de Fernando De Paul.
¡Arranca el partido!
Colo Colo recibe a Huachipato en el Monumental por la Copa de la Liga.
Mala racha acerera
Cabe destacar que Huachipato acumula seis partido sin ganar, considerando sus partidos en la Copa de la Liga, la Liga de Primera y su eliminación de la Copa Libertadores contra Carabobo.
Formación de Huachipato
Los elegidos por Fernando Ortiz en Colo Colo
Así marchan en el Grupo A de la Copa de la Liga
- Coquimbo Unido / 7 puntos / 3 jugados
- Colo Colo / 4 / 2
- Huachipato / 1 / 2
- Deportes Concepción / 1 / 3
Cabe destacar que el duelo está pactado para las 18.00 horas, en el estadio Monumental.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Colo Colo y Huachipato, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.