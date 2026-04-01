Repasa el triunfo de Colo Colo sobre Huachipato en el Monumental por la Copa de la Liga

🥵🏆🏁 QUÉ GOLAZO, LEA



Leandro Hernández sacó lo mejor de su repertorio para abrir la cuenta y poner el 1-0 de #ColoColo ante Huachipato, en este #MatchdayMiércoles de la Fecha 3 por la #CopaDeLaLiga2026.



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