Colo Colo le gana con poco a Huachipato: le alcanza para ser líder de su grupo en la Copa de la Liga

En el estadio Monumental, se cerró la tercera jornada de la Copa de la Liga. El Colo Colo de Fernando Ortiz ganó con lo justo. Alcanzó con un 1-0 sobre Huachipato para seguir en la pelea en este certamen.

Los albos contaban con la oportunidad de alcanzar a Coquimbo Unido en el liderato del grupo A, en el caso de un triunfo. Llegaron con la tranquilidad de los últimos resultados positivos, que han permitido darle holgura al proceso del Tano. Todo lo contrario en los acereros, que desembarcaron en Santiago con una racha de seis juegos sin ganar. El complicado Jaime García optó por una oncena mixta, con varios jóvenes.

Costó que el partido encendiera. La primera media hora tuvo a un Colo Colo que avanzaba sin profundidad. La circulación del balón no implicó ge generación de riesgo en el área rival. Era un encuentro opaco para los albos, ante un Huachipato cauteloso y que no aprovechó la doble ocasión de gol que tuvo en el arranque (lo evitó Fernando De Paul en doble instancia).

Pasados los 30′, el cotejo empezó a tomar otro color. El esquema con el que salió Ortiz (con línea de cinco y un Francisco Marchant haciendo toda la banda) no daba frutos. Un retoque, para jugar con punteros e instalar a Maximiliano Romero en el centro del área, permitió mejorar.

Christian Bravo, el tercer arquero de los siderúrgicos (el seleccionado Sebastián Mella fue al banco), se fue erigiendo en figura al tener tres tapadas, sosteniendo su estantería. En los 32′, rechazó un remate de Lautaro Pastrán. En los 37′, achicó ante Romero. Y en los 40′, le sacó un buen cabezazo al exariete de O’Higgins. El Cacique empezó a avisar, para salir del letargo.

Bravo no pudo evitar el 1-0 de Leandro Hernández, en los 43′. Luego de un robo en campo contrario, el canterano colocolino arma una jugada personal por la derecha del ataque, dejando rivales en el camino, y saca un remate cruzado para derribar la muralla acerera.

Para el complemento, Ortiz metió mano y movió piezas. Los ingresos de Erick Wiemberg y Tomás Alarcón, por el uruguayo Méndez y Pastrán, afianzaron el cambio de tener cuatro en el fondo y punteros. Más adelante, las entradas de Jeyson Rojas y Arturo Vidal generaron que volviera el dibujo 3-5-2. Huachipato también hizo cambios para tener un afán más ofensivo, sin embargo no le generó mucho efecto.

A Colo Colo le alcanzó con lo mínimo. Con esto, se instala líder del grupo A con 7 puntos, emparejando a Coquimbo Unido. Es un buen apronte para la visita a Deportes Concepción, del fin de semana.

Se cerró la ventana de la Copa de la Liga, que contó con la disputa de tres jornadas seguidas. Desde este jueves, retorna el torneo de Primera División a las canchas nacionales.