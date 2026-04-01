Presidente Kast recibe en La Moneda al plantel de Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda al plantel juvenil de Santiago Wanderers, equipo que se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

La actividad contó con la presencia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y se desarrolló como un reconocimiento institucional al logro deportivo obtenido por el club porteño. Durante la ceremonia, los jugadores exhibieron el trofeo conquistado y compartieron con las autoridades. Incluso el Presidente posó con la camiseta del Decano.

El Presidente Kast compartió con el plantel de Wanderers. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Tras el encuentro, el arquero titular del equipo, Fabiano Avello, valoró la instancia y el recibimiento por parte del Mandatario. “Estamos súper agradecidos de cómo nos recibieron. Fue muy lindo. El Presidente nos felicitó y también nos dieron consejos muy buenos que trataremos de seguir”, señaló.

El guardameta también se refirió al apoyo recibido por parte de los fanáticos del club tras la obtención del título continental. “A la hinchada, darle las gracias por todo el apoyo y por cómo nos recibieron el día que volvimos después de ganar la copa”, indicó.

Finalmente, Avello entregó un mensaje dirigido a niños y jóvenes. “Busquen los mejores caminos y traten de mejorar día a día, en todos los ámbitos”, concluyó.