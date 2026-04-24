Arriesga su presencia en el Mundial: el duro castigo que recibió Gianluca Prestianni por su conducta discriminatoria contra Vinícius

Una dura determinación Tomó la unidad disciplinaria de la UEFA contra el argentino Gianluca Prestianni. Al transandino se le investigó después de lo ocurrido en febrero, cuando el Real Madrid y Benfica se enfrentaron en la Champions League.

El brasileño Vinícius Júnior acusó a Prestianni de haberlo llamado “mono” en medio de los festejos del primero gol de los merengues en el duelo de ida de los playoffs de la Champions League.

Un mes después de aquello, el argentino se refirió al hecho, negando las acusaciones racistas. “Lo que más me dolió fue que me acusaran de algo que nunca hice. No soy racista”, se defendió.

“He tenido compañeros del mismo color de piel que Vinícius, y nunca pasó nada con ninguno de ellos, todo lo contrario. Luego empezaron a llamarme homófobo también, lo cual fue demasiado. Sentía que la gente solo intentaba crear drama por cosas que no eran ciertas. Para nosotros, los argentinos, palabras como ‘maricón’ o ‘cagón’ son insultos comunes. Pero afortunadamente el equipo y el cuerpo técnico me apoyaron, así que eso me dio tranquilidad”, añadió.

En su defensa, el jugador transandino sostuvo que se refirió a Vinícius como “maricón”. Bajo ese panorama, la UEFA confirmó una sanción por conducta discriminatoria, en este caso por homofobia.

Así, el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo determinó aplicar una sanción de seis partidos oficiales de clubes UEFA y/o de selecciones nacionales para Prestianni.

De estos, uno ya lo cumplió por una medida provisional, que lo dejó fuera del partido de revancha contra el Real Madrid.

“Se ha decidido suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio”, comunicaron a finales de febrero.

Otros tres quedaron en suspenso, los cuales se aplicarían en el caso que dentro de dos años volviera a repetir una conducta similar.

Así, con el Benfica fuera de competencias internacionales, los dos duelos faltantes debería cumplirlos en el Mundial de Norteamérica 2026, en el caso de recibir el llamado de la selección.

Este punto es clave, pues de ser nominado solo podría estar disponible a partir del tercer encuentro de la fase de grupos, por lo que Lionel Scaloni podría preferir a otro jugador que sea una alternativa real desde el arranque de la competencia mundialista.