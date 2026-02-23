Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años

Casi a las tres de la mañana (02.53 am) apareció Matteo Bocelli en el escenario de la Quinta Vergara para su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026. Un invitado que el público esperaba desde que cantó en las tablas viñamarinas con su padre Andrea Bocelli en 2024. Sin embargo, la hora a la que salió el artista empañó su participación y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Vina del Mar, 26 de febrero de 2024. Andrea Bocelli se presenta durante la segunda noche del Festival de Vina 2024. En la fotografía Matteo Bocelli. Aton Chile ATON CHILE

La primera jornada del Festival comenzó con la cantante cubana Gloria Estefan, de quien se esperaba un show de 75 minutos. Sin embargo, la artista terminó cantando un poco más de hora y media.

En el mismo sentido, la rutina del comediante de la noche, Stefan Kramer, duró 90 minutos, un lapso que para muchos se terminó haciendo demasiado largo. Antes de que saliera Matteo Bocelli se dio paso a la competencia internacional que duró un poco más de 20 minutos. La prolongación de los números anteriores provocaron la entrada tardía del tenor italiano Matteo Bocelli.

El récord de los artistas que entraron al escenario más tarde lo ostentan Yandar & Yostin, autores de la canción Te pintaron pajaritos, quienes salieron casi a las cuatro de la mañana en 2014. En una presentación recordada por su falta de repertorio y cantar ese mismo “éxito” en varias ocasiones.

1905325.jpg David Cortes Serey

Una situación similar vivió el grupo nacional Noche de Brujas en su presentación en 2020. En la jornada de cierre de ese año, la banda tuvo su entrada al escenario a las 3:12. En medio de la presentación, el cantante Héctor “Kanela” Muñoz repetía “¡Hasta las cinco de la mañana!”.

En años anteriores, otros artistas que han sufrido de horarios complejos son los urbanos. En su presentación de 2023, Paloma Mami cantó desde las 2:37 horas, en un espectáculo que duró 45 minutos. Asimismo, Young Cister en 2024 fue dueño del escenario de la Quinta Vergara desde las 2:21 horas hasta las 3:14.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO Lucas Aguayo Araos

En la edición pasada, en promedio los artistas que terminaban la jornada salían en promedio a las 2 de la mañana. En Viña 2025, el cantante que salió más tarde fue Carín León, con su presentación que empezó a las 2:07 horas y se extendió hasta pasado las 3 de la mañana.

Una grada vacía y un micrófono “cansado”

Las consecuencias fueron visibles desde el primer momento. Pese a que el público chileno esperaba a Matteo Bocelli desde la presentación de su padre en 2024, muchos espectadores decidieron retirarse debido a la hora. Lo que hizo que el cantante tuviera que presentarse ante una Quinta Vergara con muchos de sus asientos vacíos.

Otro de los síntomas que tuvo esta presentación tardía fueron los problemas con los equipos de sonido. En un momento de la noche, al artista se le apagó el micrófono porque “se quedó sin batería”. Esto en el clímax de su presentación cuando presentaba a su banda, antes de cantar su versión de Gracias a la vida de Violeta Parra.

En ese momento, los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, tuvieron que aparecer en el escenario para auxiliar a Matteo Bocelli. Los conductores le proporcionaron un micrófono que permitió seguir con el espectáculo. A lo que Karen Doggenweiler dijo “Cosas que pasan en programas en vivo y cosas que pasan a esta hora ya de la mañana”. Una excusa que también resuena como una sentencia.

Pese al problema técnico, el artista intentó calmar las aguas con comentarios humorísticos en el escenario. “El mic está cansando también” fue lo que dijo Matteo Bocelli antes de cerrar su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

En redes sociales los espectadores se hicieron escuchar, especialmente por X (ex-Twitter). Entre los comentarios se puede leer “Chile no te merece”, “Es una falta de respeto” y “No merecía presentarse tan tarde”. La crítica es clara y repetida, para el público, fue una falta de respeto hacia Matteo Bocelli la hora de su presentación y el tiempo de Stefan Kramer en pantalla fue excesivo.

Li Saumet, vocalista del grupo Bomba Estéreo.

Esto crea la duda respecto de las siguientes noches. Por ejemplo, el lunes 23 de febrero, el encargado de cerrar la velada es la banda colombiana Bomba Estéreo, después de los shows del humorista Rodrigo Villegas y los británicos Pet Shop Boys. El conjunto ha expresado una “gran conexión con Chile muy fuerte”. Pese a esto, al no ser el número principal, podrían sufrir de falta de personas en las gradas si es que se repite el problema del horario.

Otro de los artistas que se podría ver afectado es Milo J, quien será el cierre del festival el viernes 27 de febrero. Ese día se espera que se presenten tres artistas antes que él: Paulo Londa, Pablo Chill-E y el comediante Pastor Rocha. Es decir, que el tiempo va a ser un factor clave para esa jornada.