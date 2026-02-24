Mon Laferte será declarada Hija Ilustre en su paso por el Festival de Viña 2026

Mon Laferte tiene un vínculo casi umbilical con el Festival de Viña del Mar. Su debut de 2017 aún es recordado como uno de los momentos más telúricos de los últimos años en el certamen, con fanáticas llorando desde las primeras filas y una multitud elevando sus composiciones de dramatismo desatado.

En 2020 retornó como consagrada, pero después de unos polémicos dichos en torno al en ese entonces reciente estallido social; de hecho, la expectativa cundía con lo que diría sobre la Quinta Vergara acerca de esa contingencia.

Pero el abrazo con el espectáculo no es sólo artístico. Laferte nació en la propia Ciudad Jardín el 2 de mayo de 1983, en el barrio Gómez Carreño, y en esos rincones facturó sus primeros pasos como cantautora, por lo que conoce a la perfección sus calles, su circuito y su escena.

Quizás por lo mismo, tanto la Municipalidad de la ciudad como la organización de Viña 2026 le tienen preparado un homenaje especial en su actual paso por la Quinta Vergara, donde se presentará el jueves 26 de febrero: la cantante será declarada Hija Ilustre de Viña del Mar en una ceremonia a realizarse justo 24 horas después de su presentación, en el Teatro Municipal del lugar.

Hasta ahí llegarán gran parte de las autoridades de la Ciudad Jardín, como una forma de continuar lo que se estima sea un exitoso paso por el festín musical veraniego.

Es muy posible que se lleve ambas gaviotas, de oro y plata, pero hay una que resulta más difícil: la de platino. Los actuales estatutos municipales señalan a través de un decreto firmado el 6 de febrero de 2025 que un artista sólo se puede llevar el galardón máximo a través de dos condiciones: ostentar un lazo profundo con el Festival de Viña y tener una trayectoria de al menos 30 años.

En el primer caso, la voz de Tu falta de querer cumple la exigencia de sobra, debido a su consabido nexo con el evento. Pero la segunda cláusula es más difusa: su trayectoria más formal empezó en 2003 en el espacio Rojo fama contrafama, de TVN, por lo que no alcanzaría el período establecido por la Municipalidad.