SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    De los errores comunicacionales al desgaste político: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gabinete de Kast

    La exvocera enfrentó cuestionamientos por declaraciones imprecisas, conflictos con la prensa, publicaciones erradas en redes oficiales y controversias políticas que terminaron debilitando su posición en La Moneda hasta convertirse en la ministra peor evaluada del gabinete.

    Por 
    Roberto Martínez
    05/05/2026 - MARA SEDINI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La salida de Mara Sedini del Ministerio Secretaría General de Gobierno no solo marcó el primer ajuste ministerial del Presidente José Antonio Kast, sino también el cierre de una accidentada gestión comunicacional que, en apenas 69 días de administración, acumuló controversias políticas, errores comunicacionales y tensiones con el Congreso y la prensa.

    La periodista asumió como vocera con el desafío de ordenar el relato de un gobierno que prometía instalar un nuevo estilo político.

    Sin embargo, desde antes de asumir formalmente el cargo, Sedini comenzó a enfrentar flancos que terminaron debilitando progresivamente su posición dentro del Ejecutivo.

    El primer tropiezo

    La primera polémica se produjo el 25 de enero de este año, incluso antes del cambio de mando, cuando Sedini abordó públicamente la designación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad.

    En entrevista con La Tercera, aseguró que las conversaciones entre el entonces presidente electo José Antonio Kast y la exfiscal “llevaban un buen tiempo”, frase que abrió cuestionamientos sobre un eventual contacto entre ambos cuando Kast aún era candidato presidencial y Steinert seguía desempeñándose en el Ministerio Público.

    Las declaraciones provocaron fuertes críticas desde el oficialismo saliente. La entonces exministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que las palabras de Sedini “abrieron un flanco” respecto de la independencia de la Fiscalía.

    La controversia obligó al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, a salir a corregir públicamente a la vocera designada, afirmando que las conversaciones ocurrieron “pocas horas antes” de que Steinert aceptara colaborar con el gobierno. Posteriormente, la propia Sedini rectificó sus dichos y aseguró que los contactos habían ocurrido “pocos días antes” de la nominación.

    Presidente Kast realizó su primer cambio de gabinete. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El “Estado quebrado”

    Uno de los episodios más complejos para la exvocera ocurrió a fines de marzo, cuando redes institucionales del gobierno difundieron publicaciones que afirmaban que Chile enfrentaba un “Estado quebrado”.

    La frase generó inmediatas críticas políticas y obligó a la Secretaría de Comunicaciones a borrar las publicaciones.

    La controversia escaló al punto que la Contraloría General de la República ofició a la Segegob para solicitar explicaciones por el uso de plataformas oficiales para difundir ese tipo de mensajes.

    Incluso el propio Presidente Kast terminó reconociendo que el concepto había sido “un error”.

    En medio de esa crisis, Sedini protagonizó otro episodio que amplificó las críticas: al ser consultada por periodistas sobre la respuesta al oficio de Contraloría, abandonó rápidamente el punto de prensa y subió apresuradamente las escaleras de La Moneda evitando nuevas preguntas.

    “¡Para eso están los plazos!”, alcanzó a responder antes de retirarse.

    El caso Apablaza

    El 1 de abril, Sedini abrió un nuevo frente político al referirse al exfrentista Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.

    Durante una vocería, aseguró que “todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país”.

    Sin embargo, Apablaza no ha sido condenado judicialmente, sino que mantiene la calidad de procesado bajo el antiguo sistema penal.

    El error generó incomodidad incluso en sectores de la UDI, donde el caso Guzmán tiene una alta carga simbólica e histórica.

    8 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRA SEGEGOB, MARA SEDINI, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Ausencias en el Congreso y críticas parlamentarias

    Las dificultades de Sedini también se trasladaron a su relación con el Congreso.

    El 7 de abril, la ministra se ausentó de dos comisiones de la Cámara de Diputados a las que había sido citada: una de Gobierno Interior y otra de Cultura.

    La situación provocó molestia transversal entre parlamentarios, quienes criticaron que la vocera priorizara actividades en La Moneda por sobre instancias legislativas.

    Desde el Ejecutivo se argumentaron “problemas de agenda”, aunque el episodio profundizó la percepción de descoordinación política.

    El almuerzo de Kast en La Moneda

    Otra controversia golpeó a Sedini en abril, cuando debió enfrentar las preguntas sobre un almuerzo privado que el Presidente Kast sostuvo en La Moneda junto a excompañeros de Derecho de la Universidad Católica.

    El evento desató críticas por un eventual uso de recursos públicos con fines personales y motivó un oficio de Contraloría.

    Tras visitar la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados la tarde del lunes 13 de abril, Sedini ofreció un tenso punto de prensa, donde reiteró que responderán por vías formales al requerimiento que se presentó en la Contraloría de la República, sobre el polémico almuerzo del Mandatario.

    “La respuesta a la polémica del almuerzo se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente.Ahora sí quiero dejar una cosa muy clara. Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”, señaló.

    Finalmente, once días después, el propio Mandatario reconoció que organizar el encuentro había sido “un error por desconocimiento”.

    Ministra Mara Sedini responde por cena de Kast en La Moneda.

    La polémica con Argentina y el Estrecho de Magallanes

    El 15 de abril, Sedini protagonizó otro incómodo momento al ser consultada por declaraciones de una autoridad naval argentina que afirmaba que parte de la boca oriental del Estrecho de Magallanes pertenecía a Argentina.

    Ante la pregunta de si el gobierno chileno consideraba que todo el estrecho estaba bajo soberanía nacional, la ministra evitó responder directamente y derivó el tema a Cancillería.

    La falta de una postura clara obligó posteriormente al canciller Francisco Pérez Mackenna a intervenir públicamente para aclarar la posición oficial de Chile.

    La peor evaluada del gabinete

    La acumulación de controversias terminó impactando directamente en la evaluación pública de la ministra.

    El 27 de abril, la encuesta Plaza Pública Cadem mostró una caída de 18 puntos en su aprobación, llegando apenas al 24%, mientras su desaprobación alcanzó el 69%, convirtiéndola en la peor evaluada del gabinete de Kast.

    Consultada por esos resultados, Sedini restó importancia a las cifras y afirmó que “las encuestas son fotos del momento”.

    Sin embargo, para entonces, en sectores oficialistas ya existía preocupación por el desgaste comunicacional que enfrentaba el Ejecutivo y por el efecto que los reiterados errores estaban teniendo sobre la instalación del gobierno.

    Finalmente, este martes 19 de mayo, el Presidente José Antonio Kast decidió removerla de la Segegob en el primer cambio de gabinete de su administración, cerrando así una de las etapas más turbulentas de los primeros meses del nuevo gobierno.

    Más sobre:Mara SediniSegegobCambio de GabinetePresidente KastTrinidad SteinertErrores comunicacionalesEstado en quiebraGalvarino ApablazaAlmuerzo de KastEstrecho de MagallanesNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    Megarreforma: Quiroz abre puerta a reformular franquicia tributaria del Sence en el Senado y asegura que hay “despilfarros” en el sistema

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    69 días: primer cambio de gabinete de Kast es el más rápido desde el retorno a la democracia

    Lo más leído

    1.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    2.
    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    3.
    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    4.
    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    5.
    Fiscal Crisosto aborda el ingreso del crimen organizado por Magallanes y advierte nuevas “rutas contraintuitivas”

    Fiscal Crisosto aborda el ingreso del crimen organizado por Magallanes y advierte nuevas “rutas contraintuitivas”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast
    Chile

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast

    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    Megarreforma: Quiroz abre puerta a reformular franquicia tributaria del Sence en el Senado y asegura que hay “despilfarros” en el sistema

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal
    Negocios

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”
    El Deportivo

    La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”

    En vivo: Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en duelo clave para las chances de Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Noche mágica en Coquimbo: el campeón chileno golea a Tolima y queda a un paso de los octavos de la Copa Libertadores

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya
    Tecnología

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    “Quiero hacer lo que quiera”: el tenso momento que vivió Fabrizio Copano durante un show en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Quiero hacer lo que quiera”: el tenso momento que vivió Fabrizio Copano durante un show en EE.UU.

    Cuál es la ciudad del mundo que más escucha a Mon Laferte en YouTube

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    Senado de EE.UU. vota a favor de debatir una medida para obligar a Trump a poner fin a la guerra contra Irán
    Mundo

    Senado de EE.UU. vota a favor de debatir una medida para obligar a Trump a poner fin a la guerra contra Irán

    La OMS considera el uso de vacunas experimentales ante el aumento de casos y muertes por ébola en República Democrática del Congo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza
    Paula

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio