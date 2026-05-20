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    Al Gore vuelve a Chile para impulsar agenda climática en medio del debate por el futuro energético del país

    El exvicepresidente de EE.UU. y fundador de The Climate Reality Project, encabezará en julio un entrenamiento para líderes climáticos, donde también estará la exministra del Medio Ambiente Maisa Rojas.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Al Gore Climate Reality Project

    Santiago volverá a convertirse en escenario del debate climático global. Entre el 9 y el 11 de julio, Al Gore visitará Chile -ya estuvo en 2012- para liderar la edición número 63 del Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality Project, la organización ambiental creada por el exvicepresidente estadounidense para formar activistas, dirigentes sociales y voceros de acción climática en distintos países.

    La visita ocurrirá en un momento especialmente sensible para la discusión ambiental chilena. Aunque el país ha sido presentado durante los últimos años como uno de los referentes regionales en energías renovables y descarbonización, el avance de grandes proyectos mineros, las disputas por permisología ambiental y el debate sobre crecimiento económico versus regulación ecológica han tensionado al oficialismo y abierto críticas desde distintos sectores empresariales y políticos.

    En ese contexto, la organización dirigida por Gore eligió a Chile como sede de una nueva capacitación internacional enfocada no sólo en cambio climático, sino también en el fortalecimiento democrático y organización de la sociedad civil. El mensaje de fondo, según declaran, apunta a acelerar la transición energética en momentos en que parte de la industria y sectores políticos cuestionan el ritmo de las restricciones ambientales y los costos asociados al abandono de combustibles fósiles.

    La propia organización destacó el rol que Chile ha asumido recientemente en la agenda climática internacional, particularmente tras integrarse a la denominada Coalition of the Willing (Coalición de los dispuestos), alianza internacional surgida después de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en abril de este año. El grupo busca acelerar la eliminación progresiva del carbón, petróleo y gas, una definición que sigue generando resistencia en economías dependientes de industrias extractivas y exportadoras de recursos naturales.

    Al Gore Climate Reality Project

    “Chile se encuentra en un momento decisivo de su transición energética”, señalaron en el anuncio oficial difundido desde Washington. La organización destacó el potencial solar y eólico del país, así como la meta de carbono neutralidad fijada para 2050. Pero al mismo tiempo advirtió que mantener ese liderazgo requerirá “una sociedad civil activa” capaz de sostener presión política y pública para profundizar las transformaciones.

    La actividad incluirá exposiciones de Gore y talleres destinados a fortalecer habilidades de incidencia política, comunicación estratégica y movilización ciudadana. Según la organización, la meta es preparar “una nueva generación de líderes” capaces de empujar soluciones de energía limpia, proteger ecosistemas y defender instituciones democráticas frente a los efectos de la crisis climática.

    “Durante los últimos 20 años hemos capacitado a decenas de miles de personas comprometidas con la acción climática en todo el mundo”, afirmó Gore en la presentación de la iniciativa. El exvicepresidente sostuvo además que Chile enfrenta “una oportunidad única” para profundizar cambios estructurales vinculados a la transición energética.

    “Si bien tanto la política climática como la democracia enfrentan vientos en contra a nivel mundial, el pueblo de Chile tiene una oportunidad extraordinaria para fortalecer la resiliencia, el crecimiento económico y la democracia del país”, señaló.

    El retorno de Maisa Rojas

    La actividad también marcará el regreso a la primera línea pública de Maisa Rojas, exministra del Medio Ambiente, quien dejó el gabinete de Gabriel Boric tras convertirse en una de las figuras más visibles de la agenda ecológica del gobierno anterior. Su participación ocurre en momentos en que las discusiones sobre permisología, inversión y regulación ambiental se han transformado en uno de los principales ejes de controversia política y empresarial.

    Rojas compartirá escenario con otras figuras vinculadas al ambientalismo y la política climática internacional, entre ellas el también exministro y actual director ejecutivo de Global Methane Hub, Marcelo Mena; Tania Rheinen, de Oceana Chile; Ismaela Magliotto Quevedo, cofundadora de Uno.Cinco; y Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA.

    Maisa Rojas, exministra de Medio ambiente. MARIO TELLEZ

    La organización dirigida por Al Gore aseguró que, tras finalizar el entrenamiento, los participantes pasarán a integrar una red global de más de 4,5 millones de personas vinculadas a campañas y actividades de Climate Reality en 196 países y territorios.

    La visita de Gore a Chile no es menor. El exvicepresidente estadounidense se transformó en una de las figuras más influyentes del ambientalismo global tras el impacto del documental An Inconvenient Truth y su posterior obtención del Premio Nobel de la Paz junto al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en 2007.

    Desde entonces, ha impulsado una estrategia internacional basada en presión pública, formación de activistas y promoción de políticas de descarbonización, un modelo que sigue despertando adhesión, pero también resistencia en sectores económicos ligados a combustibles fósiles y actividades de extracción.

    Más sobre:Al GoreClimate Reality ProjectMaisa RojasMarcelo MenaCambio climático

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