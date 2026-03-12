SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exministra Rojas ficha por el FA e insta a defender la gestión de la era Boric

    La extitular de Medio Ambiente asistió este jueves a un encuentro entre la directiva del Frente Amplio y exautoridades de gobierno de sus filas. “Cada ministro, cada subsecretario, cada autoridad tiene que asegurarse de que el trabajo realizado sea proyectado correctamente”, dijo Rojas a la salida.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    La exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En bicicleta. Así llegó -y luego se fue- a Esmeralda 759 la exministra de Medio Ambiente del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Maisa Rojas, para ser parte del desayuno de camaradería ofrecido por la colectividad para las autoridades salientes de gobierno que integran sus filas.

    La física y climatóloga es uno de los fichajes más recientes de la tienda del exmandatario. En la cita en la sede del FA, de hecho, se le hizo entrega -al igual que a las exsubsecretarias Suina Chahuán (Minería) y Claudia Lagos (Educación Parvularia)- de una chapita del partido como nueva militante.

    En el caso de Rojas, la decisión de entrar a militar al Frente Amplio se produjo al filo de cierre del gobierno. Fuentes de la colectividad señalan que la ahora exministra tomó la determinación luego de meditarlo bastante y que incluso hubo una conversación con Boric de por medio.

    Durante la reunión de este jueves, la timonel del FA, Constanza Martínez, hizo un llamado a defender el legado de Boric y dar cuenta de lo avanzado en los cuatro años que fueron Ejecutivo, por sobre la autocrítica.

    La líder frenteamplista, además, se dirigió a cada una de las exautoridades que asistieron al desayuno, para destacar la gestión en sus áreas. Por ejemplo, valoró los los avances en materia medioambiental, liderados por Rojas.

    Al término del encuentro, la exsecretaria de Estado a cargo de las políticas medioambientales entregó sus impresiones a La Tercera.

    “Hay un proceso formal que es el Congreso Programático y ese es el espacio de reflexión y de proyección. De eso se habló”, dijo, sin entregar mayores detalles del diálogo durante el desayuno.

    Eso sí, Rojas, al igual que la líder de los frenteamplistas, instó a defender el legado del expresidente Boric.

    “Cada ministro, cada subsecretario, cada autoridad tiene que asegurarse de que el trabajo realizado sea proyectado correctamente”, señaló.

    Además de Rojas, a la cita también asistieron, entre otros, los exministros de Hacienda, Nicolás Grau: Desarrollo Social, Javiera Toro; Trabajo, Giorgio Boccardo; Mujer, Antonia Orellana y Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. También los exsubsecretarios Víctor Ramos, Julio Salas y Víctor Orellana, además del exdelegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.

    En el encuentro se repitió el grito “Con fuerza y esperanza el Frente Amplio avanza”. La consigna también se escuchó ayer temprano en La Moneda, previo a que Boric hiciera ingreso por última vez a Palacio en calidad de Presidente en ejercicio.

    Más sobre:Frente AmplioMaisa RojasGabriel BoricLegado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    Tras reunión con Kast: subsecretario de Estado de Estados Unidos proyecta cooperación en seguridad y economía con Chile

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    2.
    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    3.
    Quiénes estuvieron detrás de la intervención digital en los logos del gobierno de Kast

    Quiénes estuvieron detrás de la intervención digital en los logos del gobierno de Kast

    4.
    El manual republicano: el ADN de la generación que llega al gobierno

    El manual republicano: el ADN de la generación que llega al gobierno

    5.
    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”
    Chile

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos
    Negocios

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Cumbre minera reunirá al ministro Daniel Mas con las grandes empresas del sector en Antofagasta

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U
    El Deportivo

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    La Comisión de Árbitros blinda a José Cabero y lo manda al VAR

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC
    Cultura y entretención

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela
    Mundo

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela

    Estados Unidos confirma un incendio en el portaaviones ‘Gerald Ford’ aunque sostiene que “no está relacionado con combates”

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres