Exministra Rojas ficha por el FA e insta a defender la gestión de la era Boric

En bicicleta. Así llegó -y luego se fue- a Esmeralda 759 la exministra de Medio Ambiente del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Maisa Rojas, para ser parte del desayuno de camaradería ofrecido por la colectividad para las autoridades salientes de gobierno que integran sus filas.

La física y climatóloga es uno de los fichajes más recientes de la tienda del exmandatario. En la cita en la sede del FA, de hecho, se le hizo entrega -al igual que a las exsubsecretarias Suina Chahuán (Minería) y Claudia Lagos (Educación Parvularia)- de una chapita del partido como nueva militante.

En el caso de Rojas, la decisión de entrar a militar al Frente Amplio se produjo al filo de cierre del gobierno. Fuentes de la colectividad señalan que la ahora exministra tomó la determinación luego de meditarlo bastante y que incluso hubo una conversación con Boric de por medio.

Durante la reunión de este jueves, la timonel del FA, Constanza Martínez, hizo un llamado a defender el legado de Boric y dar cuenta de lo avanzado en los cuatro años que fueron Ejecutivo, por sobre la autocrítica.

La líder frenteamplista, además, se dirigió a cada una de las exautoridades que asistieron al desayuno, para destacar la gestión en sus áreas. Por ejemplo, valoró los los avances en materia medioambiental, liderados por Rojas.

Al término del encuentro, la exsecretaria de Estado a cargo de las políticas medioambientales entregó sus impresiones a La Tercera.

“Hay un proceso formal que es el Congreso Programático y ese es el espacio de reflexión y de proyección. De eso se habló”, dijo, sin entregar mayores detalles del diálogo durante el desayuno.

Eso sí, Rojas, al igual que la líder de los frenteamplistas, instó a defender el legado del expresidente Boric.

“Cada ministro, cada subsecretario, cada autoridad tiene que asegurarse de que el trabajo realizado sea proyectado correctamente”, señaló.

Además de Rojas, a la cita también asistieron, entre otros, los exministros de Hacienda, Nicolás Grau: Desarrollo Social, Javiera Toro; Trabajo, Giorgio Boccardo; Mujer, Antonia Orellana y Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. También los exsubsecretarios Víctor Ramos, Julio Salas y Víctor Orellana, además del exdelegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.

En el encuentro se repitió el grito “Con fuerza y esperanza el Frente Amplio avanza”. La consigna también se escuchó ayer temprano en La Moneda, previo a que Boric hiciera ingreso por última vez a Palacio en calidad de Presidente en ejercicio.