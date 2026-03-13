SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Por qué el oro no ha subido tras el estallido de la guerra con Irán?

    El precio del metal precioso, el activo refugio por excelencia, ha caído desde el estallido del conflicto, una tendencia diametralmente opuesta a la que ha tenido el petróleo y/o el gas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    ¿Por qué no ha subido el oro tras el conflicto en Medio Oriente? DAVID GRAY

    Cuando estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán hace casi tres semanas, el mercado reaccionó de inmediato: el petróleo se disparó hasta casi los US$ 120, las bolsas retrocedieron y los inversionistas comenzaron a buscar refugio.

    En ese contexto, muchos esperaban un fuerte salto del oro. Sin embargo, el metal precioso ha mostrado un avance mucho más moderado.

    Desde el inicio de las hostilidades, el oro ha subido cerca de 3%, acercándose a los US$ 5.420 por onza. El pasado 3 de marzo, de hecho, una ola de ventas provocó una caída de los precios de más del 6%, hasta los US$ 5.085.

    Al cierre de esta edición, el precio de la onza llegaba a los US$ 5.063, por debajo de los US$ 5.278 que marcó el viernes 27 de febrero, el día anterior a la invasión de Irán.

    El movimiento contrasta con el petróleo, que llegó a escalar más de 30% en la primera semana, y con la expectativa histórica de que el metal actúe como uno de los principales activos de refugio ante crisis geopolíticas.

    Por qué no ha subido el oro tras conflicto en Medio Oriente MENAHEM KAHANA

    Analistas apuntan a una combinación de factores financieros y macroeconómicos que han moderado el avance del metal.

    El dólar

    Uno de los principales elementos ha sido la fortaleza del dólar. El encarecimiento del crudo elevó las expectativas de inflación global y llevó al mercado a anticipar que la Federal Reserve podría mantener tasas altas por más tiempo. Un dólar más fuerte suele restar atractivo al oro para inversionistas internacionales.

    “Cuando el petróleo sube con esta velocidad, el mercado empieza a descontar que la Fed no va a bajar tasas, y eso le quita combustible al oro”, explicó Liza Salinas, Branch Business Director de Liberty Finance y partner oficial de Life Academy.

    Esa expectativa monetaria también ha golpeado una de las narrativas clave que impulsó el rally del metal durante el último año: el inicio de un ciclo de recortes de tasas en Estados Unidos. Con el petróleo amenazando niveles cercanos a US$100 por barril, ese escenario se volvió menos probable.

    Por qué no ha subido el oro tras conflicto en Medio Oriente. En la imagen, Donald Trump y Jerome Powell. SAUL LOEB

    “El oro había subido anticipando un ciclo de relajación monetaria. Si ese ciclo se pospone por inflación energética, parte del alza ya estaba descontada”, sostuvo Liza Salinas.

    A esto se suma un fenómeno habitual en los episodios de volatilidad extrema: la venta inicial de activos líquidos. En los primeros días de pánico, algunos inversionistas institucionales redujeron posiciones en lingotes para cubrir pérdidas en otras áreas del portafolio.

    “Si hay una crisis de liquidez, todo se vendería hasta que la gente entienda esto y se reorienten los activos adecuados”, explicó Amer Halawi, jefe de investigación de Al Ramz, en declaraciones a CNBC. “Tradicionalmente, cuando hay un shock, incluso el oro se vende y luego repunta”.

    Ese patrón también fue destacado por analistas del mercado. “Es paradójicamente víctima de su propia liquidez en los momentos de pánico inicial. Después se recupera, pero ese primer movimiento confunde”, señaló Liza Salinas.

    Otros activos financieros

    Otro elemento clave es el punto de partida del metal. El oro ya venía de un rally significativo y había alcanzado un máximo histórico de US$5.595 por onza a fines de enero, lo que dejó menos espacio para un salto adicional inmediato.

    “Los movimientos de precios del oro y la plata parecen mediocres en este momento, pero tal vez esa sea la sensación después de algunos movimientos épicos en los últimos meses”, comentó Christopher Norman, analista citado por CNBC.

    Por qué no ha subido el oro tras conflicto en Medio Oriente TIMOTHY A. CLARY

    El comportamiento del metal también refleja cambios en la forma en que el capital global busca refugio. Para algunos expertos, los inversionistas hoy privilegian activos financieros estadounidenses antes que el metal físico.

    Carlos Guayara, cofundador de Trii, sostiene que el mercado está privilegiando el dólar y la deuda pública estadounidense. “Hoy, los grandes fondos confían en la solidez de la economía estadounidense. En este escenario de incertidumbre, los verdaderos refugios están siendo el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que siguen pagando tasas altas y seguras”, afirmó.

    Según Guayara, este cambio refleja una evolución en la forma de proteger el patrimonio. “Que el oro no brille tanto no es una mala señal, es la confirmación de que el mercado maduró”, indicó.

    Por qué no ha subido el oro tras conflicto en Medio Oriente JINGMING PAN

    ¿Qué pasará con el precio?

    Pese a la volatilidad de corto plazo, las proyecciones de bancos de inversión siguen siendo optimistas para el metal. JPMorgan Chase estima que el precio podría alcanzar los US$6.300 por onza hacia fines de 2026, mientras Deutsche Bank mantiene un objetivo cercano a US$6.000 para finales de este año.

    Por ahora, el balance de las primeras semanas de conflicto muestra que el oro sí subió, pero no con la fuerza que muchos esperaban.

    Entre la fortaleza del dólar, las expectativas de tasas altas y el peso creciente de los activos financieros estadounidenses como refugio, el metal quedó atrapado entre la geopolítica y la macroeconomía.

    ¿Cómo le ha ido al cobre?

    La guerra en irán es seguida de cerca en Chile, especialmente por el impacto en el precio del petróleo. Hay que recordar que el país más del 90% del crudo que consume y variaciones significativas impactan en los registros de inflación.

    Afortunadamente para Chile, el cobre -el principal producto de exportación del país- no ha sufrido demasiado con el conflicto. De hecho, sólo ha bajado un 3,4% desde el 27 de febrero pasado.

    “Esto se explica porque las perspectivas de un déficit estructural de oferta se mantienen vigentes, lo que ha servido como amortiguador del precio”, dijo Ignacio Mieres, head of research de de XTB Latam

    Si bien el conflicto ha generado presión sobre los metales industriales, el cobre sigue contando con fundamentos de mediano y largo plazo que han evitado un ajuste más profundo, agregó el experto.

    Más sobre:OroMaterias primas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    Lo más leído

    1.
    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    2.
    Reforma previsional: las tarifas que cobrará el IPS a las AFP por sus servicios de administración de cuentas y soporte

    Reforma previsional: las tarifas que cobrará el IPS a las AFP por sus servicios de administración de cuentas y soporte

    3.
    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    4.
    La fórmula con la que el gobierno realizará la auditoría total al Estado

    La fórmula con la que el gobierno realizará la auditoría total al Estado

    5.
    Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre

    Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal
    Chile

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe
    Negocios

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    CBRE: inversionistas inmobiliarios en Chile se inclinan por bodegas y retail

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos
    Tendencias

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis
    El Deportivo

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Aseguran que la F1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra de Medio Oriente

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile

    Anttonias: “Cuando las bandas nos apoyemos, la escena chilena va a empezar a tener más oportunidades para todos”

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas
    Mundo

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    EE.UU. confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Estados Unidos confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”