El boom de los casinos online en Chile sigue creciendo mientras avanza la regulación

El juego online crece en Chile más rápido que su regulación, mientras usuarios, autoridades y tribunales intentan adaptarse a un mercado digital marcado por vacíos legales y presión política.

La discusión volvió a tomar fuerza en junio de 2026, cuando el Servicio de Impuestos Internos habilitó un sistema para que plataformas extranjeras de apuestas en línea, juegos de azar y casinos digitales declaren y paguen IVA por operaciones realizadas con usuarios en Chile. La medida abrió un nuevo frente, porque el proyecto que busca regular integralmente la actividad sigue pendiente en el Senado y todavía no resuelve aspectos clave como licencias, fiscalización, protección de menores, trazabilidad de pagos y control de plataformas no autorizadas.

Un mercado que creció antes que la ley

La expansión de los casinos online responde a una combinación sencilla, ya que existe acceso móvil, pagos digitales, publicidad intensa y una oferta disponible a cualquier hora. A diferencia del casino físico, el usuario no necesita desplazarse ni exponerse a un entorno visible, por lo que esa facilidad explica parte del crecimiento.

La Superintendencia de Casinos de Juego mantiene hoy su foco en el mercado presencial y su propia definición institucional apunta a regular y fiscalizar casinos de juego con criterios de juego responsable, seguridad y transparencia, según la información disponible en la SCJ . Sin embargo, el consumo digital ya se mueve en otra escala, porque las plataformas pueden operar desde el extranjero, captar usuarios locales, procesar pagos y promocionarse sin tener una estructura equivalente a la de los operadores presenciales regulados.

Lo que busca cambiar el proyecto de ley

El proyecto de ley sobre apuestas en línea, identificado como Boletín N° 14.838 03, intenta crear un marco para que el Estado sepa quién opera, bajo qué condiciones y con qué obligaciones. Además, la presentación del Ejecutivo ante el Senado sostiene que las plataformas que operan actualmente en Chile lo hacen de forma ilegal y que la regulación permitiría fortalecer la fiscalización, la trazabilidad y la prevención de delitos asociados.

Entre los puntos centrales que se han discutido aparecen varios elementos relevantes para los usuarios, medios, clubes deportivos y empresas tecnológicas.

Exigencia de autorización para operar en Chile.

Constitución de sociedades en el país con objeto exclusivo.

Reglas de identificación de usuarios y beneficiarios finales.

Medidas de protección para niños, niñas y adolescentes.

Restricciones a la publicidad de plataformas no autorizadas.

Creación de una Política Nacional de Apuestas Responsables.

Facultades de bloqueo, control de medios de pago y sanciones frente al juego ilegal.

La importancia de estas medidas está en la posibilidad de pasar de un mercado disperso a uno con responsabilidades identificables, ya que una plataforma regulada tendría que cumplir requisitos técnicos, financieros y publicitarios, además de responder ante las autoridades chilenas.

La regulación tributaria abrió un nuevo frente

El debate volvió a intensificarse en junio de 2026, cuando el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las plataformas extranjeras de apuestas en línea, juegos de azar, casinos y servicios similares paguen IVA digital por operaciones realizadas en Chile. El SII precisó que la medida busca controlar el cumplimiento tributario de servicios digitales prestados desde el exterior y que no resuelve por sí sola la autorización sectorial ni la licitud de estas actividades.

Ese matiz es clave, porque pagar impuestos no equivale automáticamente a operar con licencia. Aunque la resolución apunta a evitar espacios sin control tributario, la discusión sobre quién puede ofrecer apuestas online sigue dependiendo del marco legal y de las autoridades competentes, por lo que, para el usuario común, la diferencia puede resultar confusa, ya que una plataforma puede tener presencia, publicidad o mecanismos de pago y, aun así, no contar con una autorización local consolidada.

Cómo debería informarse un usuario antes de registrarse

En un escenario de transición, la educación del consumidor se vuelve tan importante como la ley, por lo que el usuario no debería asumir que una web es segura solo porque aparece en buscadores, patrocina contenidos o permite pagos en pesos chilenos.

Antes de crear una cuenta, se recomienda revisar algunos criterios básicos como la licencia, las políticas de juego responsable, los métodos de pago o las condiciones de retiro. Para quienes buscan comparar estos aspectos desde una perspectiva informativa, una guía especializada sobre casinos online Chile confiables puede ayudar a identificar qué señales hay que mirar antes de usar cualquier plataforma.

La recomendación práctica es mantener una mirada preventiva, ya que no se trata solo de elegir una plataforma con buena interfaz o promociones visibles, sino también de saber cómo se verifica la edad, qué ocurre si hay un reclamo, cómo se bloquea una cuenta, qué condiciones aplican a los bonos y qué autoridad podría intervenir si surge un problema.

Un desafío para el Estado y para la industria digital

Chile todavía puede ordenar el crecimiento de los casinos online si logra una regulación equilibrada, con licencias, controles, transparencia y capacidad real de fiscalización. El reto está en proteger al usuario sin empujar el mercado hacia la informalidad.

Para los jugadores, la etapa actual exige prudencia, mientras que el Estado necesita mayor coordinación entre organismos públicos y las plataformas reciben un mensaje cada vez más claro, operar de forma estable en Chile dependerá de cumplir estándares locales y no solo de estar disponibles en internet.