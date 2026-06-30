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    Conectividad que abre oportunidades: Claro Chile y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inauguran 5G en escuela de Cholchol

    El despliegue de 5G en La Araucanía permitirá fortalecer la conectividad en cerca de 30 comunas, con impacto en educación, trabajo, trámites digitales y entretención. El hito fue presentado en la Escuela Rural Altamira junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subtel, autoridades locales y Claro.

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    Conectividad que abre oportunidades: Claro Chile y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inauguran 5G en escuela de Cholchol

    Para los estudiantes de la Escuela rural Altamira, ubicada en Cholchol, la llegada de la conectividad 5G no es solo una mejora tecnológica. Es también una oportunidad para acceder a nuevas herramientas educativas, explorar contenidos digitales y fortalecer habilidades que hoy son clave para aprender, comunicarse y desenvolverse en un mundo cada vez más conectado.

    Por eso, ser protagonistas de la inauguración de una nueva antena 5G comprometida por Claro, fue una celebración recibida con alegría. En esta escuela, ubicada en Tranahuillin, los alumnos compartieron con el biministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange; la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; el alcalde de Cholchol, Álvaro Labraña y representantes de Claro Chile.

    El principal motivo de celebración estuvo en las ventajas que entrega la conectividad, que en el caso de la escuela, permitirá mejorar la experiencia educativa gracias a la tecnología. Durante la jornada, ejecutivos de Claro Chile entregaron tablets a la comunidad escolar y realizaron un taller de Habilidades Digitales orientado al uso seguro y responsable de internet.

    La instancia buscó mostrar, desde una experiencia concreta, cómo la conectividad puede aportar a la educación, especialmente en localidades rurales y alejadas de los principales centros urbanos.

    Conectividad que abre oportunidades: Claro Chile y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inauguran 5G en escuela de Cholchol

    Este despliegue forma parte de los compromisos de infraestructura derivados del Segundo Concurso 5G, que contempla una inversión privada cercana a los 90 millones de dólares a nivel nacional, administrados bajo regulación de Subtel. En La Araucanía, este avance permite robustecer la conectividad en cerca de 30 comunas, beneficiando a escuelas, centros de salud, actividades productivas, trámites digitales y comunicaciones de emergencia.

    El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, comentó que “Lo que hoy vemos en Cholchol demuestra que la conectividad puede transformar realidades cuando existe una articulación efectiva entre el mundo público y privado: incluso en una escuela con solo 9 estudiantes, el acceso a 5G abre oportunidades concretas. Cada proyecto que impulsamos tanto en Obras Públicas como Transportes y Telecomunicaciones, es un motor de progreso y tiene impacto social. Obras como esta permiten que cada chileno pueda estar más conectado y logre tener acceso a educación, a salud y a seguridad. Los países crecen con conectividad y grandes obras”.

    “Lo que hoy vemos en Cholchol es el reflejo de un trabajo constante y sostenido que venimos desarrollando junto a las autoridades con el único objetivo de ofrecer la mejor experiencia de servicio, poniéndonos al servicio de las personas y sus necesidades”, indicó el ejecutivo.

    Rodrigo Sahr, vicepresidente de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile

    Sahr destacó que este hito forma parte de la profunda transformación tecnológica impulsada por la empresa y que le permite hoy contar con una de las mejores y más modernas redes en 5G del país.

    En tanto, Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones, explicó que “desde Cholchol estamos demostrando que la conectividad no puede seguir siendo un privilegio de las grandes ciudades. El despliegue de 5G en la escuela Altamira no solo acerca tecnología de última generación a esta comunidad, sino que abre oportunidades concretas en educación, desarrollo y calidad de vida. Como Gobierno, estamos impulsando una conectividad que llegue a todos los territorios, acompañada de inversión, fiscalización y formación en habilidades digitales, porque cerrar la brecha digital es clave para el futuro del país”.

    “Hoy es un día muy importante para nuestra comuna. Hemos vivido una actividad maravillosa junto al ministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, la subsecretaría de Telecomunicaciones y Claro Chile, a quienes agradecemos por hacer posible que la conectividad 5G también llegue a la Escuela Rural Altamira. Cuando el Estado y el mundo privado trabajan juntos, las oportunidades también llegan a los sectores rurales, y ese es el desarrollo que queremos para nuestra comuna: que integre, que conecte y que abra nuevas oportunidades para las futuras generaciones”.

    Álvaro Labraña, alcalde de Cholchol

    Desde Claro Chile afirmaron estar orgullosos con el acelerado avance en el despliegue de su red 5G. Rodrigo Sahr destacó que “cuando una empresa asume un compromiso con el Estado, ese compromiso se cumple. Claro se adjudicó la segunda licitación 5G en la banda 3,5 GHz, y con ella obligaciones concretas: iluminar más de 1.500 kilómetros de rutas y conectar más de 100 nuevas localidades. Nuestro compromiso ante Subtel es claro: cumplir cada etapa y cada plazo de la licitación, con la seriedad que exige una política pública de esta importancia.”

    Como próximos hitos, se contempla la recepción de antenas desplegadas en la segunda etapa para febrero de 2027, como parte nacional comprometido para ampliar la cobertura móvil en zonas urbanas y rurales, como Cholchol.

    Más sobre:Claro ChileCholcholbranded-pulso

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