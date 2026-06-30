Minsal lanza campaña para promover la Ley Cenabast: medicamentos pueden costar hasta un 90% menos en farmacias adheridas

La ministra de Salud, May Chomali, encabezó esta jornada, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, y el dueño de la farmacia Curie, Javier Gajardo, el lanzamiento de la campaña comunicacional para visibilizar el impacto y los beneficios de la Ley Cenabast.

La ley 21.198, conocida como Ley Cenabast, permite a la Central de Abastecimiento proveer de medicamentos a las farmacias privadas y organizaciones sin fines de lucro, estableciendo un precio máximo de venta al público, con el fin de asegurar que las personas paguen un precio justo.

Según se destacó en la instancia, más de 1.700 farmacias independientes y locales de Salcobrand se encuentran adheridos actualmente a la Ley Cenabast, lo que permite que las personas accedan a un listado de 425 medicamentos con ahorro en su valor que puede llegar hasta el 90%.

“La Ley Cenabast no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población”, destacó Chomali. “Estos medicamentos son todos de calidad. Lo importante es que esto beneficia a aquellas personas que, por algún motivo, deben comprar medicamentos y que, incluso, hay algunos que podemos encontrar hasta un 90% más barato que en otras farmacias”.

Junto con esto, y en el marco de la Campaña de Invierno 2026, se reforzó el abastecimiento de 32 fármacos de uso frecuente en el tratamiento de las enfermedades respiratorias propias de esta época, tales como antitusivos, antialérgicos, analgésicos, inhaladores y medicamentos de uso crónico.

Los ahorros en este tipo de medicamentos oscilan entre el 28% y el 82%.

Por otra parte, el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, llamó a más empresas a sumarse a esta iniciativa, destacando que actualmente 1.300 farmacias independientes y 480 sucursales de Salcobrand se han adherido.

“Queremos crecer en regiones, queremos crecer en todo Chile. Ya estamos en Juan Fernández, en Rapa Nui, en la Patagonia y queremos llegar a más lugares para que, realmente, el acceso a medicamentos más económicos y que cuide el bolsillo de las familias, sea más accesible y todos tengan medicamentos de alta calidad”, sostuvo.

Las farmacias adheridas a esta normativa cuentan con un sello visible en su fachada. Además, se encuentran disponibles en www.remediosmasbaratos.cl o se puede obtener información a través de Salud Responde, llamando al 600 360 7777.