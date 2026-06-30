SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Minsal lanza campaña para promover la Ley Cenabast: medicamentos pueden costar hasta un 90% menos en farmacias adheridas

    Actualmente más de 1.700 farmacias independientes y locales de Salcobrand se encuentran adheridos a la Ley Cenabast

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

    La ministra de Salud, May Chomali, encabezó esta jornada, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, y el dueño de la farmacia Curie, Javier Gajardo, el lanzamiento de la campaña comunicacional para visibilizar el impacto y los beneficios de la Ley Cenabast.

    La ley 21.198, conocida como Ley Cenabast, permite a la Central de Abastecimiento proveer de medicamentos a las farmacias privadas y organizaciones sin fines de lucro, estableciendo un precio máximo de venta al público, con el fin de asegurar que las personas paguen un precio justo.

    Según se destacó en la instancia, más de 1.700 farmacias independientes y locales de Salcobrand se encuentran adheridos actualmente a la Ley Cenabast, lo que permite que las personas accedan a un listado de 425 medicamentos con ahorro en su valor que puede llegar hasta el 90%.

    “La Ley Cenabast no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población”, destacó Chomali. “Estos medicamentos son todos de calidad. Lo importante es que esto beneficia a aquellas personas que, por algún motivo, deben comprar medicamentos y que, incluso, hay algunos que podemos encontrar hasta un 90% más barato que en otras farmacias”.

    Junto con esto, y en el marco de la Campaña de Invierno 2026, se reforzó el abastecimiento de 32 fármacos de uso frecuente en el tratamiento de las enfermedades respiratorias propias de esta época, tales como antitusivos, antialérgicos, analgésicos, inhaladores y medicamentos de uso crónico.

    Los ahorros en este tipo de medicamentos oscilan entre el 28% y el 82%.

    Por otra parte, el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, llamó a más empresas a sumarse a esta iniciativa, destacando que actualmente 1.300 farmacias independientes y 480 sucursales de Salcobrand se han adherido.

    “Queremos crecer en regiones, queremos crecer en todo Chile. Ya estamos en Juan Fernández, en Rapa Nui, en la Patagonia y queremos llegar a más lugares para que, realmente, el acceso a medicamentos más económicos y que cuide el bolsillo de las familias, sea más accesible y todos tengan medicamentos de alta calidad”, sostuvo.

    Las farmacias adheridas a esta normativa cuentan con un sello visible en su fachada. Además, se encuentran disponibles en www.remediosmasbaratos.cl o se puede obtener información a través de Salud Responde, llamando al 600 360 7777.

    Más sobre:NacionalMinsalMinisterio e SaludSaludMay ChomaliLey Cenabast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empresa proveedora de Junaeb se querella contra nuevo director por denuncia calumniosa sobre programa de alimentación

    Gobierno reitera llamado a activar el cupón de gas: este martes vence plazo para acceder al beneficio

    Combaten incendio en edificio del Ejército perteneciente al regimiento Arauco de Osorno

    Fiscalizará a la Subdere: Contraloría advierte riesgo de uso indebido de dineros de programa de protección de mascotas

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Un Panda para Chile: el plan para concretar su llegada

    Lo más leído

    1.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    2.
    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    3.
    Decretan prisión preventiva a imputado por incendio en edificio del centro de Santiago

    Decretan prisión preventiva a imputado por incendio en edificio del centro de Santiago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Aguas Andinas informa sobre 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Aguas Andinas informa sobre 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    Empresa proveedora de Junaeb se querella contra nuevo director por denuncia calumniosa sobre programa de alimentación
    Chile

    Empresa proveedora de Junaeb se querella contra nuevo director por denuncia calumniosa sobre programa de alimentación

    Gobierno reitera llamado a activar el cupón de gas: este martes vence plazo para acceder al beneficio

    Combaten incendio en edificio del Ejército perteneciente al regimiento Arauco de Osorno

    Precios del petróleo anotan en junio su mayor caída mensual desde principios de 2020
    Negocios

    Precios del petróleo anotan en junio su mayor caída mensual desde principios de 2020

    Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture

    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales
    Tendencias

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    La emoción de Erling Haaland tras llevar a Noruega a octavos de final del Mundial: “Nuestra historia cambia para siempre”
    El Deportivo

    La emoción de Erling Haaland tras llevar a Noruega a octavos de final del Mundial: “Nuestra historia cambia para siempre”

    “Estaremos siempre agradecidos por estos ocho años”: Los Angeles Lakers oficializan la salida de LeBron James

    Domínguez lo reconoce en pleno Mundial: Conmebol evalúa trasladar la Copa América de forma permanente a Estados Unidos

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales
    Tecnología

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino
    Cultura y entretención

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    Las 9 series nuevas más destacadas del primer semestre de 2026

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad
    Mundo

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad