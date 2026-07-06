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    Tedevuelvo.cl ya ha devuelto más de $500.000 millones a los chilenos

    La plataforma que ayuda a recuperar plata de seguros asociados a créditos ya está transformando el bolsillo de miles de personas

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    Tedevuelvo.cl ya ha devuelto más de $500.000 millones a los chilenos

    En tiempos donde cada peso cuenta, recuperar plata que nunca ha estado considerada puede marcar una diferencia importante en la economía familiar. Esa es precisamente la propuesta de tedevuelvo.cl, la innovadora plataforma desarrollada por Prime Corredores de Seguros que ya ha permitido devolver más de $500.000 millones a personas que pagaron de más en los seguros asociados a sus créditos.

    La iniciativa nace de una realidad poco conocida por muchos consumidores: al contratar un crédito de consumo o automotriz, es habitual que se incorporen seguros de desgravamen y cesantía cuyos costos rara vez son revisados nuevamente por el cliente. Sin embargo, gracias al derecho de portabilidad de seguros, hoy es posible cambiar esas pólizas por alternativas más convenientes, manteniendo las coberturas exigidas por la institución financiera y recuperando la prima no consumida del seguro original.

    En otras palabras, plata que puede volver directamente al bolsillo de las personas, sin costo, de forma fácil y segura y respaldado por CMF Chile.

    Tedevuelvo.cl ya ha devuelto más de $500.000 millones a los chilenos

    A través de tecnología trabajada 100% en Chile tedevuelvo.cl analiza automáticamente las pólizas vigentes, gracias a que también opera en colaboración inteligencia artificial, identificando oportunidades de ahorro y gestionando el proceso completo de portabilidad ante la entidad financiera correspondiente, incluyendo aquí bancos, bancos de retail y financieras automotrices.

    El proceso es completamente online, permitiendo realizar todas las gestiones desde cualquier lugar, sin visitas presenciales ni trámites burocráticos.

    El objetivo es eliminar trámites complejos, reducir tiempos de gestión y facilitar que las personas ejerzan un derecho que muchas veces desconocen, simplificando el procedimiento para que “la plata devuelta” llegue entre 15 a 20 días al destinatario.

    Un beneficio real para miles de familias

    En Chile, una parte relevante de los créditos incorpora seguros cuyo costo puede representar montos importantes durante la vida del financiamiento. Cuando estos seguros son revisados y portados correctamente, se genera plata que puede impactar directamente en el presupuesto familiar. Esta posibilidad existe hace 10 años en Chile y es 100% legal.

    Un ejemplo de nuestra portabilidad

    Uno de los casos que refleja el impacto de esta solución es el de Felipe Soto.

    Contrató un crédito de consumo por $31.000.000 a 60 meses y, junto con él, un seguro de desgravamen ofrecido por su entidad financiera, cuyo costo total aproximado alcanzaba los $800.0000

    Tras realizar el proceso de portabilidad mediante Tedevuelvo.cl obtuvo los siguientes resultados:

    ​​✅ Plata total recibida: ​$800.0000

    ​​✅ Mantención de las mismas coberturas exigidas por el banco.​

    ​​✅ Proceso realizado completamente online.​

    ​​✅ Emisión de un nuevo certificado de cobertura.​

    Como resultado, Felipe manifestó “estoy muy feliz porque pude recibir plata que no esperaba de mis seguros asociados, es muy confiable y súper rápido”, comentó.

    Su experiencia refleja el propósito de una plataforma que ya está ayudando a miles de personas a tomar mejores decisiones financieras y a recuperar recursos que nunca imaginaron que podían volver a recibir.

    Tecnología, acompañamiento y respaldo

    La plataforma fue diseñada considerando las necesidades de personas con agendas exigentes y múltiples responsabilidades.

    Por ello, incorpora seguimiento personalizado del proceso, atención mediante WhatsApp con inteligencia artificial y apoyo humano especializado en su número +562 2994 3004, además de una gestión completamente digital que evita desplazamientos y pérdida de tiempo.

    Detrás de cada solicitud existe un equipo que acompaña al usuario durante todas las etapas del proceso, entregando información clara y apoyo permanente.

    Un proceso regulado y transparente

    Tedevuelvo.cl opera conforme a la normativa vigente y gestiona los procesos de acuerdo con la Circular 21-14 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece la obligación de devolver la prima no consumida cuando un seguro es terminado anticipadamente.

    Este marco regulatorio garantiza que el proceso se desarrolle de manera transparente, segura y alineada con los derechos de los consumidores financieros.

    Más educación financiera y autonomía económica

    Con esta iniciativa, Prime Corredores de Seguros reafirma su compromiso con la educación financiera, la transparencia en la industria aseguradora y el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan a las personas optimizar sus recursos.

    La compañía busca impulsar una mayor autonomía económica, promoviendo un sistema financiero más accesible, eficiente y equitativo para todos los chilenos.

    Porque recuperar dinero que ya es tuyo no debería ser difícil.

    Ingresa a www.tedevuelvo.cl y descubre cuánto podrías recuperar hoy.

    .

    Más sobre:Tedevuelvo.cl

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