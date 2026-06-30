BancoEstado y CuentaRUT destacan en ranking ciudadano por su cobertura territorial, digitalización y apoyo a MiPymes

El estudio Marcas Ciudadanas de Cadem destacó la valoración de BancoEstado y CuentaRUT, asociada a cobertura nacional, digitalización y apoyo a MiPymes.

CuentaRUT cumple 20 años durante 2026 en un momento de alta valoración ciudadana. De acuerdo con el estudio Marcas Ciudadanas de Cadem correspondiente al primer semestre, la cuenta se ubicó en el lugar 13 del ranking general, mientras que BancoEstado alcanzó la posición 14. Ambas, además, lideraron sus respectivas categorías.

El resultado no solo refleja la masividad de estos servicios, sino también la percepción de utilidad cotidiana que tienen entre las personas. En el atributo de “estar presentes en todas partes”, BancoEstado obtuvo un 70% de menciones y CuentaRUT un 78%, factor que ayuda a explicar su desempeño en el ranking.

El uso cotidiano de CuentaRUT en comercios y servicios forma parte de los factores que explican su alta valoración ciudadana. Pablo Bigorra

Parte de esa evaluación se relaciona con la cobertura territorial. BancoEstado cuenta con una red que se extiende desde Putre hasta Puerto Williams, comuna donde recientemente abrió una nueva sucursal. En total, dispone de 428 sucursales, 120 oficinas de atención complementaria y más de 45 mil puntos CajaVecina, lo que permite entregar servicios financieros en localidades donde no siempre existe otra alternativa bancaria.

Esa presencia física se ha ido complementando con nuevas soluciones digitales. En el caso de CuentaRUT, durante el último periodo se renovaron las tarjetas, incorporando materiales reciclados y tecnología sin contacto. A ello se suma la integración de medios de pago en el transporte público y el avance de RutPay, que permite realizar operaciones desde dispositivos móviles.

Otro elemento que podría incidir en la valoración es la reducción de costos. En abril de 2026, BancoEstado eliminó el cobro por transferencias electrónicas desde CuentaRUT hacia otras instituciones bancarias, medida que beneficia a 15,5 millones de usuarios. Esta decisión se suma al esquema de costo cero para transacciones dentro de la red BancoEstado.

La medición también reconoce el aporte de la institución al bienestar de las personas y sus comunidades. Así, CuentaRUT es reconocida por un 55% de los consultados como una iniciativa que mejora la vida de las personas y las comunidades, alcanzando el tercer lugar nacional.

Soluciones digitales como RutPay han ampliado las alternativas de pago y operación para clientes y comercios.

Ese rol se ha expresado en la entrega de beneficios estatales destinados a aliviar el costo de vida. Durante el primer semestre, BancoEstado ha operado como canal para apoyos como el Bolsillo Electrónico de Combustibles, el Bolsillo Pesca Artesanal y la implementación del Cupo de Gas licuado.

El apoyo al mundo productivo es otro de los factores detrás del reconocimiento. A través de iniciativas como Vamos MiPyme, BancoEstado entrega acompañamiento a una base que supera el millón de clientes de este segmento. Además, ha impulsado medidas de financiamiento y liquidez para transportistas, micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo créditos de capital de trabajo, periodos de gracia y alternativas para reestructurar deudas.

Según la medición, un 63% de los encuestados reconoce a BancoEstado por su apoyo a las Pymes, lo que refuerza su posicionamiento como actor relevante para el desarrollo de pequeños negocios y emprendimientos en distintas zonas del país.

Con estos resultados, BancoEstado y CuentaRUT consolidan su presencia en el mapa de valoración ciudadana. Más allá del lugar obtenido en el ranking, la medición muestra que las personas estarían reconociendo una combinación de factores: presencia territorial, servicios digitales, menores costos, apoyo social y respaldo al desarrollo productivo.