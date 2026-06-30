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    Política

    Canciller aborda posible futura visita de Kast a Bolivia y destaca que tenemos “muy buenas” relaciones consulares

    Asimismo, Pérez Mackenna marcó que Chile tiene buena disposición a que Bolivia se sume al corredor bioceánico.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    Canciller dice que Chile puede ser California de Sudamérica DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el marco de su gira por Paraguay y Uruguay, este martes el Presidente José Antonio Kast participó de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se realizó en la ciudad de Asunción.

    Asimismo esta jornada sostuvo una serie de bilaterales con sus pares que asistieron a la cumbre. En concreto se reunió con los presidentes de Brasil, Lula da Silva; Ecuador, Daniel Noboa; y de Bolivia, Rodrigo Paz.

    Tras la cita con su homólogo de Bolivia, dos autoridades que también fueron parte de la instancia, abordaron una posible futura visita del Presidente a dicho país vecino.

    Fue el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien puso el tema sobre la mesa luego de ser consultado por la eventual integración de Bolivia al corredor bioceánico. “Claro. Bolivia está buscando mayor integración con Chile. Ellos están potenciando cómo formalizan mejor la minería que tienen, ahí Antofagasta tiene mucho que ofrecer a Bolivia, porque tenemos centros de formación. Podríamos nosotros exportar nuestras capacidades y así ir generando vínculos con Bolivia”, dijo.

    “También desde la perspectiva del corredor bioceánico es muy interesante si Bolivia se pudiera integrar, puesto que genera otro nivel de conectividad a través de Brasil, también usando una vía ferroviaria, que es la que ellos han ido impulsando. Entonces eso genera mayor conectividad, más tránsito y este vínculo que, por lo menos lo que yo aprecié, hay mucha cercanía entre ambos presidentes”, continuó.

    Dicho eso, agregó: “Lo que se conversó en la reunión es que prontamente va a haber una visita del Presidente Kast a Bolivia, en donde van a generar mayores vínculos de intercambio comercial, de fortalecimiento de la minería y sobre todo de ir potenciando los vínculos con la provincia de Oruro, que es la que tiene las reservas más altas de plata”.

    Luego, para confirmar este posible viaje, el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, fue inquirido por la prensa. “Efectivamente se conversó de la posibilidad de que el Presidente Kast visite Bolivia. No tenemos fecha todavía, pero es algo que obviamente vamos a trabajar pronto”, señaló al respecto.

    Asimismo, consultado sobre si esta visita marcaría un punto en las relaciones diplomáticas con ese país, respondió: “Relaciones tenemos y muy buenas. Lo que no tenemos son relaciones, efectivamente, diplomáticas, pero tenemos un consulado y tenemos relaciones consulares. Y hemos estado muchas veces, yo personalmente, de hecho, en La Paz y la relación nunca ha sido más que buena”.

    Sobre la disposición de Chile a que Bolivia se sume al corredor bioceánico, el canciller sostuvo: “El corredor bioceánico es un proyecto al que yo llamo red, una red que permita conectar los países de Sudamérica para que podamos hacer más comercio exterior, más turismo también. El turismo es muy importante en la región y Bolivia ciertamente es una pieza clave en este corredor. La idea justamente es que se vayan incorporando más países a ese proyecto porque necesitamos un mercado en Sudamérica unido donde seamos capaces de compensar cualquier restricción que haya en el comercio exterior de nuestras partes del mundo”.

    Más sobre:José Antonio KastBolivia

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