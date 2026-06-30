Tras dos terremotos: Migraciones informa protocolo de salida para venezolanos con documentos vencidos

En el contexto de la catástrofe producida por el doble terremoto en Venezuela ocurrido el pasado 24 de junio, y que hasta este martes ha dejado al menos 1.943 personas fallecidas, el Servicio Nacional de Migraciones explicó la posibilidad que tienen de salir de Chile aquellas personas que tienen nacionalidad venezolana con documentos de viaje o identidad vencidos .

Lo anterior, amparado en las facultades que le otorgan a Migraciones el artículo 157 N°4 de la ley de Migraciones y Extranjería.

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló que esta determinación se encuentra explicada en razones humanitarias.

“Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción de su país”, explicó.

Así, desde Migraciones explicaron que podrán optar a esta posibilidad de egreso los residentes regulares, irregulares e incluso aquellos que ingresaron por pasos no habilitados .

En el caso de residentes regulares, pero con documentos venezolanos vencidos, podrán salir mientras su destino sea a Venezuela con motivos humanitarios.

Mientras tanto, aquellos residentes irregulares podrán salir del país hacia Venezuela tras acreditar el pago previo de la multa correspondiente de forma online en el portal del Sermig.

Finalmente, aquellos que ingresaron por pasos no habilitados serán controlados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez por la Policía de Investigaciones (PDI).

“De no registrar la denuncia administrativa obligatoria, esta se realizará en la misma terminal, por lo cual se exige acudir con anticipación al aeropuerto”, explicaron.