SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras dos terremotos: Migraciones informa protocolo de salida para venezolanos con documentos vencidos

    Desde Migraciones explicaron que podrán optar a esta posibilidad de egreso los residentes regulares, irregulares e incluso aquellos que ingresaron por pasos no habilitados.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Facebook @jorgerpsuv

    En el contexto de la catástrofe producida por el doble terremoto en Venezuela ocurrido el pasado 24 de junio, y que hasta este martes ha dejado al menos 1.943 personas fallecidas, el Servicio Nacional de Migraciones explicó la posibilidad que tienen de salir de Chile aquellas personas que tienen nacionalidad venezolana con documentos de viaje o identidad vencidos.

    Lo anterior, amparado en las facultades que le otorgan a Migraciones el artículo 157 N°4 de la ley de Migraciones y Extranjería.

    El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló que esta determinación se encuentra explicada en razones humanitarias.

    “Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción de su país”, explicó.

    Así, desde Migraciones explicaron que podrán optar a esta posibilidad de egreso los residentes regulares, irregulares e incluso aquellos que ingresaron por pasos no habilitados.

    En el caso de residentes regulares, pero con documentos venezolanos vencidos, podrán salir mientras su destino sea a Venezuela con motivos humanitarios.

    Mientras tanto, aquellos residentes irregulares podrán salir del país hacia Venezuela tras acreditar el pago previo de la multa correspondiente de forma online en el portal del Sermig.

    Finalmente, aquellos que ingresaron por pasos no habilitados serán controlados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez por la Policía de Investigaciones (PDI).

    De no registrar la denuncia administrativa obligatoria, esta se realizará en la misma terminal, por lo cual se exige acudir con anticipación al aeropuerto”, explicaron.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaTerremotoServicio Nacional de MigracionesMigraciónDocumentosSermig

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

    Canciller aborda posible futura visita de Kast a Bolivia y destaca que tenemos “muy buenas” relaciones consulares

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    Lo más leído

    1.
    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”

    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”

    2.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    3.
    Exjuez Juan Antonio Poblete es condenado por caso Operación Topógrafo en procedimiento abreviado

    Exjuez Juan Antonio Poblete es condenado por caso Operación Topógrafo en procedimiento abreviado

    4.
    Del uso de IA a actividades con hombres: las razones del Servel para rechazar gastos por participación femenina

    Del uso de IA a actividades con hombres: las razones del Servel para rechazar gastos por participación femenina

    5.
    La fórmula del gobierno para endurecer las penas de cárcel para los adolescentes que cometen delitos violentos

    La fórmula del gobierno para endurecer las penas de cárcel para los adolescentes que cometen delitos violentos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”
    Chile

    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Tras dos terremotos: Migraciones informa protocolo de salida para venezolanos con documentos vencidos

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir
    Negocios

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

    Precios del petróleo anotan en junio su mayor caída mensual desde principios de 2020

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez
    Tendencias

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Marcelo Bielsa detalla los líos de camarín en su adiós de Uruguay: “Si dicen que algo los satura, no podía ir en contra”
    El Deportivo

    Marcelo Bielsa detalla los líos de camarín en su adiós de Uruguay: “Si dicen que algo los satura, no podía ir en contra”

    Técnico de Marruecos sorprende y se acuerda de Chile tras la victoria de su equipo sobre Países Bajos en el Mundial

    La emoción de Erling Haaland tras llevar a Noruega a octavos de final del Mundial: “Nuestra historia cambia para siempre”

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
    Tecnología

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo
    Cultura y entretención

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad
    Mundo

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad